Ministro de Finanzas descarta prorrogar el subsidio a los combustibles en Guatemala

El subsidio a los combustibles costó Q2 mil 900 millones en tres meses y, según Menkos, sostuvo los precios de manera artificial. (MEM)

El ministro de Finanzas Jonathan Menkos afirmó que el subsidio a los combustibles ya no puede extenderse en Guatemala, porque el Gobierno tiene menos margen dentro del presupuesto y evalúa alternativas focalizadas para amortiguar futuras alzas sin comprometer otras áreas del gasto público.

Las declaraciones de Menkos se realizaron durante una entrevista con el Diario La Hora, un día después de que el ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, no descartara un nuevo subsidio, tras una larga jornada de protestas y bloqueos por el alza a los combustibles que paralizaron, principalmente, la Ciudad de Guatemala.

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Según el funcionario encargado de las finanzas del país, el subsidio otorgado entre el 1 de mayo y el 2 de julio tuvo un costo de Q2 mil 900 millones y sostuvo que ese apoyo mantuvo los precios “de manera artificial”, por lo que prolongarlo no es una opción viable.

“Hoy nos encontramos otra vez ante el mismo problema”, dijo al referirse al nuevo repunte de los precios del petróleo, después de un breve período de estabilidad en Medio Oriente y explicó que el subsidio aprobado por el Congreso sirvió para amortiguar el alza internacional de los derivados del petróleo y evitar que el precio del galón se disparara en pocos días.

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El punto central de la discusión oficial es que el Estado dispone de menos recursos. Menkos sostuvo que esa restricción, sumada a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, dificulta repetir un subsidio generalizado.

“Recursos que se van en ese subsidio son recursos que no van a terminar mejorando la cobertura educativa o mejorando la cobertura de la salud o de la seguridad”, afirmó el titular de la cartera. La evaluación del Ejecutivo parte de esa disyuntiva: contener el impacto del combustible sin desplazar gasto de otras prioridades públicas.

El Gobierno analiza apoyos concentrados en transporte de personas y de carga

Ante ese escenario, el Gobierno estudia mecanismos más focalizados para que una eventual ayuda beneficie sobre todo al transporte de personas y al transporte de carga, debido a que la lógica es que esos sectores trasladan el costo del combustible al resto de la economía, dijo Menkos en la entrevista con el Diario La Hora.

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Jonathan Menkos afirmó que el subsidio a los combustibles ya no puede extenderse en Guatemala por las restricciones del presupuesto. (Minfin)

No obstante, el funcionario aclaró que todavía no existe una decisión tomada, pues la discusión apenas comienza dentro del gabinete ques es encabezado por el presidente Bernardo Arévalo.

La mañana de este miércoles, el Organismo Ejecutivo informó, a través de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, que por ahora no ha enviado al Congreso ninguna nueva iniciativa de ley vinculada con un posible subsidio. También indicó que no existe una decisión oficial al respecto.

La Secretaría agregó que las instituciones competentes mantienen coordinación permanente y cualquier medida será informada por los canales oficiales, mientras que, por ahora la prioridad es proteger el bolsillo de las familias guatemaltecas y, al mismo tiempo, preservar la estabilidad económica del país y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

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El presupuesto de 2027 podría incluir un mecanismo activado por el precio del petróleo

Según explicó el ministro al Diario La Hora, el Ejecutivo prevé incorporar en el proyecto de presupuesto del próximo año un mecanismo que pueda activarse cuando el precio internacional del petróleo supere un umbral que amenace el crecimiento económico y el bienestar de los hogares.

Entre el 10 y el 20 de julio, la gasolina superior subió 39 centavos de dólar, la regular 35 centavos y el diésel 53 centavos. (MEM)

Menkos añadió que proyecciones de Bloomberg apuntan a una posible estabilización del petróleo entre USD 70 y USD 75 por barril. A su juicio, ese rango permitiría que la economía guatemalteca continúe creciendo sin necesidad de sostener subsidios, aunque reconoció que esas previsiones cambian de forma constante.

El subsidio vigente hasta comienzos de julio finalizó el pasado 2 de julio y había sido establecido en el Decreto 11-2026 y regulado mediante el Acuerdo Gubernativo 64-2026. La terminación de la medida fue comunicada por la Dirección General de Hidrocarburos en el oficio 1184-2026.

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