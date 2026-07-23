República Dominicana

República Dominicana: Continúa el juicio contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros imputados por corrupción

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró inadmisible el planteo de las defensas y dio paso al discurso de apertura del Ministerio Público

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El exprocurador dominicano Jean Alain Rodríguez habla con la prensa a su llegada, el 29 de junio de 2021, al edificio de la Procuraduría, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría
El exprocurador dominicano Jean Alain Rodríguez habla con la prensa a su llegada, el 29 de junio de 2021, al edificio de la Procuraduría, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

Este miércoles se reanudó el juicio por corrupción administrativa contra Jean Alain Rodríguez, exprocurador general de la República Dominicana, y otros imputados, tras rechazar un recurso de oposición de las defensas. La audiencia se realizó este miércoles en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

La audiencia respondió a una solicitud del Ministerio Público, representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución. Camacho sostuvo ante la prensa que no existían razones jurídicas para que el tribunal modificara su postura y cuestionó los intentos de la defensa de Rodríguez de retrasar el avance del proceso.

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“Recuerden que el principal acusado de este caso, Jean Alain Rodríguez, se ha mantenido buscando la forma de huir al conocimiento del proceso y al conocimiento de las pruebas. La razón fundamental por la que Jean Alain huye al conocimiento de este proceso es porque él sabe que será asediado por las pruebas que tiene el Ministerio Público en la medida en que las mismas se produzcan en el tribunal”, expresó.

El tribunal, integrado por las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, declaró inadmisible el recurso de oposición presentado por varias barras defensoras. Después del fallo, dispuso que el Ministerio Público presentara su discurso de apertura de la nueva fase del proceso.

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Wilson Camacho cuestionó las maniobras dilatorias y anticipó un tramo nuevo en la sala, con una negativa a posponer por salud y una fecha ya marcada para oír otra vez a los abogados (Foto cortesía Ministerio Público)
Wilson Camacho cuestionó las maniobras dilatorias y anticipó un tramo nuevo en la sala, con una negativa a posponer por salud y una fecha ya marcada para oír otra vez a los abogados (Foto cortesía Ministerio Público)

Durante la audiencia, la defensa de Rodríguez solicitó un aplazamiento por problemas de salud de su representado, pero las juezas rechazaron el pedido por falta de documentación que respaldara la condición médica mencionada.

Pese a eso, la defensa insistió en la solicitud de extinción de la acción penal contra el exprocurador, un planteamiento que sigue bajo revisión del tribunal.

La acusación y los imputados

El expediente judicial sostiene que Jean Alain Rodríguez, durante su gestión como procurador general entre 2016 y 2020, habría malversado más de RD$6.000 millones a través de procedimientos fraudulentos en la administración pública.

Además del exprocurador, enfrentan cargos Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya, Braulio Michael Batista Barias, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.

La audiencia se celebró este miércoles en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, luego de que las magistradas declararan inadmisible una oposición presentada por varias defensas y habilitaran una nueva etapa procesal (Foto cortesía Ministerio Público)
La audiencia se celebró este miércoles en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, luego de que las magistradas declararan inadmisible una oposición presentada por varias defensas y habilitaran una nueva etapa procesal (Foto cortesía Ministerio Público)

Los imputados están acusados de corrupción, soborno, desfalco y otros delitos, como estafa contra el Estado y lavado de activos, según el Ministerio Público.

Además de Wilson Camacho, el equipo de fiscales que representó al Ministerio Público en la audiencia estuvo integrado por Rosa Alba García, Enmanuel Ramírez, Miguel Collado y Melbin Romero.

Las decisiones previas y la próxima audiencia

Antes de esta audiencia, el pasado 6 de julio, el tribunal ya había declarado inadmisibles la mayoría de los incidentes procesales presentados por las defensas, que pretendían la nulidad del juicio.

Tras esa decisión, el tribunal ordenó la continuación del proceso para el 22 de julio. La próxima audiencia fue fijada para el lunes 27 de julio a las 9:00 de la mañana, cuando el tribunal escuchará nuevamente a la defensa de Rodríguez y de los demás procesados.

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