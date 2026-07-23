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El Salvador: Capturan a falso repartidor con paquetes de presunta cocaína tras persecución policial

Un motociclista que simulaba trabajar en una plataforma de entregas fue detenido con seis paquetes de marihuana, tras una persecución y un accidente en la carretera Panamericana

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Manos de una persona con piel oscura, esposadas con cadenas metálicas detrás de su espalda. Viste chaqueta de jean oscura y camiseta gris.
La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Jhon Anthony V. en Antiguo Cuscatlán tras una persecución en la carretera Panamericana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador informó este miércoles la detención de Jhon Anthony V. tras identificarlo cuando se desplazaba en motocicleta simulando ser repartidor de una plataforma de entregas. De acuerdo con una publicación en las redes oficiales del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, el sospechoso intentó huir al notar la presencia policial, pero fue interceptado después de sufrir un accidente en el kilómetro 8.5 de la carretera Panamericana, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad.

Según el reporte oficial del caso, el individuo vestía indumentaria similar a la utilizada por trabajadores de aplicaciones de reparto, con la intención de pasar desapercibido mientras transportaba sustancias ilícitas en una caja de delivery. Los agentes, que patrullaban esta transitada vía del área metropolitana de San Salvador, detectaron la actitud evasiva del conductor. Al intentar escapar, Jhon Anthony V. perdió el control de la motocicleta y cayó a un costado de la carretera, lo que permitió su captura inmediata por parte de los oficiales.

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Durante el procedimiento, la PNC incautó un total de seis paquetes de presunta marihuana, un teléfono celular y la motocicleta utilizada para transportar el equipaje. “Nuestro trabajo de sacar de la sociedad a quienes tienen, mueven o comercializan veneno no se detiene”, expuso Villatoro en redes sociales.

Los agentes incautaron seis paquetes de presunta marihuana, un teléfono celular y la motocicleta que el sospechoso usaba para simular labores de repartidor. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
Los agentes incautaron seis paquetes de presunta marihuana, un teléfono celular y la motocicleta que el sospechoso usaba para simular labores de repartidor. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

“Gracias a la rápida intervención de nuestra policía, capturamos a Jhon Anthony V., quien se conducía en una motocicleta haciéndose pasar por repartidor de una plataforma de delivery, este cobarde intentó huir al percatarse de la presencia policial, pero fue ubicado tras sufrir un accidente en el kilómetro 8.5 de la carretera Panamericana, en Antiguo Cuscatlán”, indicó Villatoro.

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De igual manera, el ministro destacó el compromiso del gobierno salvadoreño con la lucha contra el microtráfico y la distribución de estupefacientes. Además, advirtió que quienes intenten usar métodos encubiertos para distribuir drogas enfrentarán procesos judiciales y penas de prisión: “Seguiremos actuando con firmeza contra estos narcomenudistas. Quienes pretendan distribuir drogas en nuestro país, pagarán con cárcel”, destacó el funcionario en sus redes oficiales.

Al mismo tiempo, la PNC informó que el detenido, Jhon Anthony V., permanece bajo custodia mientras se avanza en las diligencias judiciales y se determina el peso y la posible red de distribución vinculada a los paquetes de marihuana decomisados. El teléfono móvil incautado será analizado por la División Antinarcóticos para identificar contactos y rutas de entrega relacionadas con el caso.

Detienen a dos personas en San Juan Opico con presunta droga

En otro operativo, la Fuerza Armada de El Salvador informó este miércoles que ubicó en el redondel Claudia Lars, distrito de San Juan Opico, La Libertad Centro, Clever José M. y Joseline Ninnoska C. fueron encontrados en posesión de cinco bolsas pequeñas con metanfetamina, doce porciones de marihuana y dos teléfonos celulares. Ambos fueron entregados a la Policía Nacional Civil (PNC), según informó el Ejército de El Salvador en sus canales oficiales.

Dos personas fueron detenidos en el redondel Claudia Lars, distrito de San Juan Opico, La Libertad Centro, tras ser encontrados en posesión de cinco bolsas pequeñas con metanfetamina, doce porciones de marihuana y dos teléfonos celulares. (Cortesía: Fuerza Armada)
Dos personas fueron detenidos en el redondel Claudia Lars, distrito de San Juan Opico, La Libertad Centro, tras ser encontrados en posesión de cinco bolsas pequeñas con metanfetamina, doce porciones de marihuana y dos teléfonos celulares. (Cortesía: Fuerza Armada)

Además, la institución aseguró que continuará actuando con firmeza contra quienes infringen la ley. De igual manera, ambos fueron puestos a disposición de las autoridades pertinentes.

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