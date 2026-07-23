Empresas de transporte cierran sus puertas en Honduras por amenazas e inseguridad

La terminal en Comayagüela permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. (FOTO: Infobae)

La empresa interurbana Transportes Lila anunció el cierre indefinido de sus operaciones a partir de este miércoles 22 de julio de 2026, una decisión que vuelve a evidenciar el impacto de la violencia sobre el sector transporte en Honduras.

La compañía, que durante años cubrió la ruta entre Tegucigalpa y Marcala, La Paz, informó que su terminal ubicada en Comayagüela permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Según la administración, las amenazas y el clima de inseguridad hicieron insostenible la continuidad del servicio.

El cierre afecta a empleados, conductores, usuarios y familias que dependían diariamente de esta ruta para movilizarse entre la capital y distintos puntos del departamento de La Paz.

PUBLICIDAD

La empresa priorizó la seguridad

En un comunicado, la administración señaló que la medida fue adoptada para proteger la vida y la integridad de sus colaboradores, sus familias y sus clientes.

La empresa afirmó que no está dispuesta a exponer a ninguna persona frente a una situación que considera fuera de control. También destacó que el negocio fue construido durante años mediante trabajo, esfuerzo y responsabilidad.

“No estamos dispuestos a ceder ante la delincuencia ni a poner en riesgo la vida de quienes forman parte de esta empresa”, expresó la compañía en parte de su pronunciamiento.

La compañía atribuyó la decisión a amenazas y al clima de inseguridad.(FOTO: X)

Transportes Lila agradeció además el respaldo de usuarios, amigos y trabajadores, y aseguró que durante su trayectoria procuró mantener un servicio basado en la honestidad y el compromiso.

PUBLICIDAD

Otro golpe para el transporte hondureño

La suspensión indefinida se suma a otros episodios que han afectado al rubro del transporte público e interurbano en el país, donde distintas empresas han denunciado amenazas, extorsiones, ataques y presiones que dificultan la continuidad de sus operaciones.

El caso de Transportes Lila refleja nuevamente cómo la inseguridad puede obligar a una empresa a retirarse del mercado, incluso después de años de funcionamiento.

La empresa afirmó que priorizó la vida de empleados y pasajeros. (FOTO: HRN)

La decisión también deja una nueva ruta bajo incertidumbre y aumenta la preocupación entre pasajeros que dependen de estas unidades para estudiar, trabajar, realizar trámites o visitar a sus familias.

Una empresa marcada por hechos violentos

La compañía ya había enfrentado episodios de violencia en años anteriores. En febrero de 2020, uno de sus autobuses fue atacado a disparos mientras permanecía estacionado frente a las instalaciones de la empresa en Tegucigalpa.

PUBLICIDAD

En aquella ocasión, una mujer disparó contra la unidad, hecho que generó temor entre empleados y usuarios y obligó a la empresa a suspender temporalmente sus operaciones.

Seis años después, Transportes Lila vuelve a detener el servicio, aunque esta vez sin establecer una fecha para el posible reinicio de actividades.

Transportes Lila ya había suspendido operaciones tras un ataque en 2020. (FOTO: HRN)

Usuarios quedan a la espera

El cierre deja sin una de sus opciones habituales de transporte a numerosos pasajeros de la ruta Tegucigalpa-Marcala.

Hasta ahora, la empresa no ha informado si existe un plan para reabrir sus instalaciones ni bajo qué condiciones podría reanudar el servicio.

La suspensión permanecerá vigente por tiempo indefinido, mientras usuarios y trabajadores esperan una respuesta que permita recuperar una conexión importante entre la capital y La Paz.

PUBLICIDAD

La situación provocó preocupación en Marcala y Comayagüela, donde pasajeros consultaron por alternativas disponibles y por el futuro de los empleos vinculados a la empresa.

El caso también reabre el debate sobre la capacidad del Estado para garantizar seguridad a las empresas de transporte y evitar que más compañías se vean obligadas a cerrar por amenazas o violencia.