Honduras

Fuerzas Armadas de Honduras evacúan a 258 personas por inundaciones en Gracias a Dios

Las Fuerzas Armadas mantienen un operativo de evacuación y asistencia humanitaria en La Mosquitia tras el desbordamiento del río Kruta, que obligó al traslado de 258 personas hacia albergues temporales.

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El río Kruta se desbordó tras las fuertes lluvias. (FOTO: FFAA Honduras)
El río Kruta se desbordó tras las fuertes lluvias. (FOTO: FFAA Honduras)

Las Fuerzas Armadas de Honduras continúan desarrollando operaciones de evacuación y asistencia humanitaria en el departamento de Gracias a Dios, donde las fuertes lluvias y el desbordamiento del río Kruta mantienen en riesgo a varias comunidades de La Mosquitia.

De acuerdo con el más reciente informe de las autoridades militares, 258 personas han sido evacuadas desde el inicio del operativo, como parte de las acciones para proteger a las familias afectadas por las inundaciones.

Las labores son ejecutadas por personal de la Fuerza Naval, a través de la Base Naval de Caratasca, en coordinación con autoridades locales y organismos de respuesta ante emergencias.

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Más de un centenar de personas trasladadas

Durante las últimas horas, efectivos militares evacuaron a 146 habitantes de las comunidades de Baikan y Raksdiimwan, quienes fueron trasladados hacia un albergue temporal habilitado en la Iglesia Católica de Tipí.

Entre las personas movilizadas se encuentran 19 hombres, 45 mujeres, 44 niñas y 38 niños, quienes permanecerán bajo resguardo mientras persistan las condiciones de riesgo provocadas por las inundaciones.

Las Fuerzas Armadas informaron que el personal continúa monitoreando el comportamiento del río Kruta y permanece listo para evacuar a más pobladores si el nivel del agua continúa aumentando.

Las Fuerzas Armadas evacuaron a 258 personas en La Mosquitia. (FOTO: FFAA Honduras)
Las Fuerzas Armadas evacuaron a 258 personas en La Mosquitia. (FOTO: FFAA Honduras)

Comunidades siguen en riesgo

Como parte del operativo, las autoridades también trasladaron a 112 personas procedentes de las comunidades de Tikiraya y Lakunka, sectores que también resultaron afectados por el desbordamiento del afluente.

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Con estas acciones, el número total de evacuados asciende a 258 personas, entre ellas niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Las Fuerzas Armadas señalaron que las operaciones continuarán en Lakunka y otras comunidades vulnerables, debido a que aún existen familias expuestas a nuevas inundaciones.

Asimismo, hicieron un llamado a la población para atender las recomendaciones emitidas por los organismos de emergencia y priorizar su seguridad mientras persistan las lluvias.

Alcaldía mantiene apoyo a damnificados

El alcalde de Puerto Lempira, Jhony Varela, informó que las evacuaciones continúan con el respaldo de la municipalidad y otras instituciones.

Como parte de estas acciones, fueron enviadas dos nuevas lanchas para trasladar habitantes de las comunidades de Usan, Suralaya, Suavila y Tanzlaya, ubicadas en las cercanías del río Kruta.

Familias fueron trasladadas a albergues temporales en Tipí. (FOTO: FFAA Honduras)
Familias fueron trasladadas a albergues temporales en Tipí. (FOTO: FFAA Honduras)

El edil explicó que inicialmente las familias evacuadas desde Tikiraya y Baikan fueron llevadas al sector de Tipí, donde se habilitaron refugios temporales para brindarles protección.

Además, habitantes de Quilcas, Curvado y Puerto Lempira organizaron la recolección de alimentos y otros insumos para apoyar a las personas afectadas mientras llegan más ayudas del Gobierno y de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Albergues reciben a los afectados

Según el alcalde, las personas evacuadas permanecen distribuidas entre la Escuela Modesto Alvarado y otros espacios acondicionados como albergues temporales.

Las autoridades municipales también iniciaron la distribución de víveres para atender las necesidades inmediatas de las familias desplazadas.

“Estamos desplazando un carro con algunos víveres para poder atender a estas familias para que no duerman hoy con el estomaguito vacío”, expresó Varela.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre la evolución de las lluvias y del nivel del río Kruta, mientras continúan las labores de rescate y asistencia para reducir el impacto de la emergencia en las comunidades de La Mosquitia.

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