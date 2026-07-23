Economía

Efecto Moody’s: el riesgo país volvió a acercarse a los 400 puntos y las acciones de bancos repuntaron en Wall Street

La reacción a la mejora de la nota crediticia fue incluso más positiva que la esperada por los mercados, porque dos agencias ya habían avanzado en esa dirección. Sigue latente la posibilidad de recuperar el acceso a los mercados internacionales de crédito

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Las acciones argentinas subieron en Wall Street y el riesgo país volvió a acercarse a los 400 puntos básicos.
Las acciones argentinas subieron en Wall Street y el riesgo país volvió a acercarse a los 400 puntos básicos.

El día después de la mejora de la calificación de deuda de Moody’s repercutió positivamente tanto en bonos como en los ADR bancarios que cotizan en Wall Street. El riesgo país volvió a caer un escalón hasta los 410 puntos, una reducción de casi 2 por ciento.

Si bien ya dos calificadoras habían mejorado la nota a la Argentina, desde la zona de la “C” a la “B”, lo de Moody’s impactó favorablemente, incluso más de lo que esperaba el mercado en la previa. La agencia dejó además la calificación con “perspectiva positiva”, lo que significa que será revisada para otra posible suba entre los próximos 6 a 18 meses.

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El secretario de Política Económica, José Luis Daza, celebró la mejora y sostuvo que constituye una validación del programa económico del Gobierno. “Esto confirma que vamos en la dirección correcta”, afirmó, al tiempo que remarcó que una mejor calificación implica una reducción del costo del financiamiento “para la Argentina, para las empresas, para las familias y para el Gobierno”. Según explicó, el menor riesgo percibido por los inversores debería traducirse en crédito más barato, mayor inversión y creación de empleo.

Entre los bancos argentinos que cotizan en Nueva York, sobresalieron las subas de Macro, que trepó 5,2%, Galicia 4,5%, Supervielle 5,6% y BBVA Argentina 4%. Toda la suba fue por “factores locales” ya que Wall Street operó neutro toda la jornada. Con estas mejoras, las acciones bancarias ya acumulan subas en el año del orden del 10%, cuando llegaron a estar 30% abajo en dólares en el primer trimestre.

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Los bonos en dólares también recuperaron terreno perdido en las últimas jornadas y volvieron a cotizar cerca de máximos. Ahora la expectativa es que el riesgo país perfore los 400 puntos básicos, algo que no sucede hace prácticamente una década.

Para el Gobierno es clave que esto suceda para acceder a financiamiento internacional a tasas razonables. Mientras tanto sigue consiguiendo fondos frescos de fuentes alternativas. Por ejemplo, ayer la CAF aprobó el otorgamiento de garantías por USD 250 millones para que el Gobierno pueda conseguir préstamos en el exterior más baratos.

Moody’s elevó la calificación soberana de la Argentina de Caa1 a B3 y cambió la perspectiva de estable a positiva, una decisión que refleja, según la agencia, una reducción significativa del riesgo de incumplimiento de la deuda y una mejora más sostenible de los fundamentos macroeconómicos del país.

Entre los principales factores que sustentaron la mejora, la calificadora destacó que la estabilización macroeconómica ya superó la etapa inicial de ajuste y comenzó a consolidarse sobre bases más permanentes. A la vez, señaló que los superávits fiscales sostenidos, la desaceleración de la inflación, la continuidad del proceso de liberalización económica y una menor volatilidad macroeconómica fortalecieron la credibilidad de la política económica y redujeron el riesgo de default.

Según las previsiones, Moody’s calcula que para el año 2026 la economía peruana experimentará una expansión del 3%.
Moody's elevó la calificación de la deuda soberana argentina. (Foto: CAF)

El informe también resaltó el fortalecimiento de la posición externa del país, impulsado por un mejor desempeño de las exportaciones, el aumento de la inversión extranjera directa —especialmente en los sectores energético y minero— y una mayor capacidad para acumular reservas internacionales. Moody’s consideró, además, que el margen de incertidumbre sobre el rumbo de la política económica se redujo respecto de ciclos anteriores, aunque advirtió que persisten riesgos asociados al escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La decisión alinea por primera vez en más de una década la calificación de Moody’s con las otorgadas previamente por Fitch Ratings y S&P Global Ratings, que también ubican a la deuda argentina en el rango equivalente a B-.

Daza también destacó que la convergencia de las tres principales calificadoras internacionales en una misma nota habilita el ingreso de nuevos inversores institucionales. “Miles de mandatos institucionales que exigen dos o tres agencias, o que utilizan la calificación promedio, tienen desde hoy luz verde para invertir en Argentina”, sostuvo. Además, estimó que la mejora podría contribuir a una nueva baja del riesgo país, incluso hacia la zona de los 300 puntos básicos, si continúa consolidándose el programa económico.

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