Discutió con su vecino y lo atacó con un machete en plena vía pública de Mendoza

La víctima fue asistida por personal de emergencias y trasladada al Hospital Central con una herida en el cuello (Los Andes)

Un hombre de 30 años sufrió una herida cortante en el cuello tras ser atacado con un machete por su vecino tras una pelea. El hecho ocurrió el martes alrededor de las 21.30 en el barrio 25 de Mayo, en Maipú, provincia de Mendoza. La agresión a la víctima, identificada con las iniciales M.E.G, se produjo en plena vía pública y el principal sospechoso se encuentra detenido.

De acuerdo con Los Andes, un llamado al 911 activó la intervención policial tras el aviso de una persona herida en la calle. Cuando los efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) llegaron al lugar, encontraron al hombre inconsciente y con un corte en el cuello.

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La rápida asistencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) permitió estabilizar a M.E.G y trasladarlo al Hospital Central, donde recibió atención médica. Los profesionales remarcaron que la vida del hombre no corre peligro.

La investigación inicial indica que el ataque se produjo debido a una disputa por conflictos previos entre los vecinos. De acuerdo con fuentes policiales, ambos hombres mantenían desacuerdos de larga data, que habrían generado tensiones y discusiones reiteradas en el pasado. Sin embargo, todavía siguen examinando la situación que llevó al violento episodio.

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El presunto atacante fue identificado como K.O.V, de 26 años y luego del episodio, fue localizado a los minutos en un playón del barrio 23 de Agosto, tras la puesta en marcha de un operativo de búsqueda. El aprehendido permanece a disposición de la Justicia, mientras el Ministerio de Seguridad provincial supervisa el avance de la causa.

El agresor fue detenido en un operativo policial minutos después del ataque en Maipú

Por disposición de la Oficina Fiscal de Maipú, personal policial realizó allanamientos en dos domicilios vinculados a la causa. Las autoridades informaron el secuestro de un machete de aproximadamente 50 centímetros, que quedó a disposición de las pericias correspondientes para determinar si fue el arma utilizada en el ataque.

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Fuentes policiales explicaron que el caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y determinar la responsabilidad penal del detenido. Se espera que las pericias sobre el arma secuestrada permitan confirmar si coincide con las lesiones sufridas por la víctima. Además, los efectivos buscan testimonios de vecinos y registros de cámaras de seguridad cercanas para reforzar la hipótesis sobre la secuencia del enfrentamiento.

Por el momento, la víctima permanece bajo observación médica y su estado es estable, mientras la causa avanza en el fuero penal de Maipú. El machete secuestrado será clave para el esclarecimiento del ataque y la imputación formal del sospechoso. La investigación sigue su curso para determinar si existen antecedentes previos de violencia entre ambos involucrados y definir la calificación legal del hecho.

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El caso ha generado preocupación entre los habitantes de la zona, quienes reclamaron mayor presencia policial y mediación ante conflictos recurrentes entre vecinos. Integrantes de la comunidad manifestaron su inquietud por la escalada de violencia y pidieron a las autoridades medidas para prevenir situaciones similares.

El barrio 25 de Mayo, escenario de la agresión, es una zona residencial de Maipú, departamento ubicado al sureste del Gran Mendoza. El barrio ya ha sido escenario de distintos episodios de violencia en los últimos meses. El pasado 6 de julio, un joven de 21 años fue herido por su propio hermano en el interior de una vivienda, durante una discusión familiar que escaló.

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El agresor, de 24 años, atacó a la víctima con un arma blanca causando lesiones en el rostro y el cuello. El damnificado debió trasladarse por sus propios medios hasta un comercio cercano para pedir ayuda, antes de ser derivado al Hospital Central. El joven fue detenido minutos después por la policía, que desplegó un operativo especial en el sector.