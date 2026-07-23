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Olivia Wilde arremete contra Elon Musk y lo vincula a la cultura incel: “Parecía realmente inteligente”

La directora recordó la vez que visitó SpaceX en Los Ángeles y contó su decepción con el magnate

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Olivia Wilde arremetió contra Elon Musk
Olivia Wilde criticó a Elon Musk y dijo que “se convirtió en una criatura” por su evolución ideológica (REUTERS)

La directora y actriz Olivia Wilde arremetió contra Elon Musk y lo describió como alguien que “se convirtió en una criatura”, en referencia a su evolución ideológica.

Wilde reveló que conoció al empresario hace años, durante una visita a la sede de SpaceX en Los Ángeles, y que en aquel momento no anticipó el rumbo que tomaría.

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“Realmente lo resiento ahora. Lo resiento profundamente”, declaró Wilde en una entrevista con The Louis Theroux Podcast.

Según relató, el encuentro ocurrió cuando la compañía tecnológica acababa de inaugurar sus instalaciones en la ciudad y ella asistió a un recorrido porque quería ver los cohetes.

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En ese momento, Musk evaluaba la posibilidad de donar fondos a una organización de la que Wilde formaba parte, dedicada a la construcción de hospitales y escuelas en Haití.

La directora vinculó a Musk con la cultura incel y cuestionó su postura sobre la subpoblación, una idea que el empresario considera más grave que el calentamiento global (AP Foto/Matt Rourke, Archivo)
La directora vinculó a Musk con la cultura incel y cuestionó su postura sobre la subpoblación, una idea que el empresario considera más grave que el calentamiento global (AP Foto/Matt Rourke, Archivo)

“Creo que sí donó algo de dinero, y eso se agradece. Me confundía. Jamás habría predicho que tomaría el camino que tomó. Parecía realmente inteligente”, afirmó la cineasta.

La estrella de cine también vinculó al empresario con la cultura incel y con la ideología que sostiene que los hombres tienen más poder que la naturaleza.

Señaló que el empresario promueve esa cosmovisión cuando habla de “que no tenemos suficiente gente y que el mundo está subpoblado y podría albergar otros mil millones de personas”.

Elon Musk sostuvo en reiteradas ocasiones que la humanidad enfrenta una crisis de subpoblación que considera más grave que el calentamiento global.

El tema de los incels no era nuevo para Wilde. Durante la promoción de Don’t Worry Darling en el otoño de 2022, la directora provocó una fuerte reacción al afirmar que el personaje villano interpretado por Chris Pine estaba basado en el escritor y comentarista Jordan Peterson, a quien describió como un “héroe pseudointelectual para la comunidad incel”.

Wilde contó que conoció a Musk durante una visita a SpaceX en Los Ángeles, cuando la empresa acababa de inaugurar sus instalaciones en la ciudad (REUTERS/Mario Anzuoni)
Wilde contó que conoció a Musk durante una visita a SpaceX en Los Ángeles, cuando la empresa acababa de inaugurar sus instalaciones en la ciudad (REUTERS/Mario Anzuoni)

La declaración llevó a Peterson a llorar en una entrevista con Piers Morgan, donde explicó: “Es realmente algo ver constantemente cuántas personas mueren por falta de una palabra de aliento y cuán fácil es brindarla si uno tiene cuidado”.

En la conversación con Theroux, Wilde reconoció que “quizás fue injusto de mi parte llamarlo pseudointelectual”, porque Peterson “obviamente piensa en las cosas con detenimiento”. Aun así, sostuvo que opera como “una versión prolija del tipo de pensadores que llevan a los Andrew Tate del mundo".

“Mi problema con Peterson es que muchas personas que no son misóginas en absoluto han adoptado esta versión higienizada de la misma filosofía, que está arraigada en una misoginia profunda y es usada como arma por la comunidad incel”, señaló Wilde.

Añadió que “el punto básico es la titularidad del poder”, algo con lo que, a su juicio, muchos hombres están en conflicto.

Primeras imágenes de "No te preocupes, cariño", la próxima película de Olivia Wilde con
Olivia Wilde volvió sobre la polémica de "Don’t Worry Darling" y recordó que había asociado al personaje de Chris Pine con Jordan Peterson y la comunidad incel (Warner Bros.)

La actriz también conectó esa corriente de pensamiento con consecuencias políticas concretas: “Me perturbó lo que vi como esta misoginia que estaba siendo usada como arma y que nos llevó a elegir a Donald Trump dos veces”.

Sobre la respuesta de Peterson —quien en 2022 dijo que le resultaba difícil ver cuántas personas “mueren por falta de una palabra de aliento”— Wilde fue categórica:

“‘Por falta de una palabra de aliento’ es tan absurdo. Hay una gran y estruendosa palabra de aliento que ocurre todo el tiempo para estos hombres, que es: ‘Este mundo es tuyo y tienes derecho a él’. Eso está arraigado en nuestra sociedad. La idea de que necesitan un recordatorio de aliento y merecen más es ridícula”, dijo la directora en The Louis Theroux Podcast.

Por otro lado, Olivia Wilde reconoció que el escándalo que rodeó a Don’t Worry Darling en 2022 terminó por perjudicar a la película.

La directora explicó que esa cobertura impidió discutir lo que la película “estaba tratando de decir”, pese a que fue realizada con un presupuesto de USD 30 millones y en plena pandemia de COVID.

Olivia Wilde sostuvo que el escándalo alrededor de "Don’t Worry Darling" en 2022 perjudicó a la película, impidió debatir su mensaje y también la afectó en el plano personal (Captura de video)
Olivia Wilde sostuvo que el escándalo alrededor de "Don’t Worry Darling" en 2022 perjudicó a la película, impidió debatir su mensaje y también la afectó en el plano personal (Captura de video)

Para Wilde, el costo no fue solo para la recepción de la obra, sino también para el equipo que trabajó en ella.

“Creo que sí perjudicó a la película porque nunca pudimos tener las conversaciones sobre lo que la película estaba tratando de decir, y eso fue una pena porque mucha gente trabajó muy duro para hacer esa película en plena pandemia de COVID”, afirmó.

Wilde añadió que aquella exposición también tuvo un efecto personal. “Nunca pudimos hablar de eso, así que creo que perjudicó a la película. Sin duda me hizo daño, porque hasta ese momento era muy ingenua sobre la trituradora de basura que podía ser Internet”, sostuvo.

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