El tierno video de un oso hormiguero con su cría en su lomo en el Parque Nacional Iberá que se viralizó

Una madre oso hormiguero cruzó un sendero del Parque Nacional Iberá con su cría sobre el lomo y la escena quedó registrada en video.

Una hembra oso hormiguero atravesó un sendero del Parque Nacional Iberá con su cría sobre el lomo, y la escena quedó registrada en video. Las imágenes, publicadas en las redes sociales del parque, se difundieron con rapidez y generaron decenas de miles de interacciones en pocos días.

El espacio natural fue creado dentro del sistema de humedales conocido como los Esteros del Iberá, uno de los más extensos de América del Sur, ubicado en la provincia de Corrientes, con el objetivo de preservar la biodiversidad de ese ecosistema y favorecer la recuperación de especies de fauna autóctona que habían desaparecido o reducido su presencia en la región.

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La grabación reavivó el interés del público por la fauna del noreste argentino y por las condiciones que hacen posible encontrar animales en libertad dentro de un espacio natural resguardado. El oso hormiguero, una especie con historia de presión ambiental en el país, fue el protagonista de esa imagen que circuló ampliamente en redes sociales.

El video del oso hormiguero en el Parque Nacional Iberá se difundió en redes sociales y reunió más de 20.000 “me gusta” en pocos días (Imagen Ilustrativa Infobae / @parquenacionalibera)

El video de los osos hormigueros en el Parque Nacional Iberá

El clip fue publicado por la cuenta oficial del Parque Nacional Iberá —@parquenacionalibera— , y mostró a una hembra de oso hormiguero con su cría montada sobre el lomo. La imagen resultó llamativa por el efecto de camuflaje que produce la posición del cachorro: la franja negra de la cría se alinea con la de la madre, lo que hace difícil distinguir a los dos animales a simple vista.

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La publicación superó los 20.000 “me gusta” y desató una cadena de reacciones entre los usuarios. “¡Qué ternura!” , “¡Qué belleza!” , “¡Qué bárbaro, son una maravilla de la naturaleza!” fueron algunos de los comentarios que dejaron quienes interactuaron con la publicación.

A partir del avistaje, los especialistas del parque aprovecharon la repercusión para compartir datos sobre el comportamiento de la especie. “Hasta cerca del año de edad, las crías viajan junto a su madre, camuflándose mediante la franja negra que coincide con la de ella. Además, se comunican a través de silbidos cortos y agudos”, explicaron desde la institución en la misma publicación.

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El cachorro de oso hormiguero se camufla sobre la madre porque su franja negra coincide con la de ella Imagen Ilustrativa Infobae / @parquenacionalibera)

Qué se sabe sobre los osos hormigueros del Iberá

El oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla) puede alcanzar 2,5 metros de largo, incluyendo su gran cola peluda, y superar los 40 kilogramos de peso. Su alimentación es exclusivamente a base de hormigas y termitas, que captura con un hocico tubular y una lengua pegajosa de hasta 60 centímetros de longitud. Se trata de un animal solitario, de hábitos diurnos o nocturnos según las condiciones climáticas.

En Argentina, la especie está clasificada como en peligro de extinción, aunque mantiene una presencia relativamente abundante en el monte chaqueño. Sus principales amenazas son los atropellamientos en rutas, los incendios forestales y los ataques de perros domésticos. Por su valor ecológico, fue declarado Monumento Natural en varias provincias, entre ellas Chaco y Santiago del Estero.

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El parque trabaja en la protección de esta especie dentro de sus límites, y el avistamiento de la madre con su cría es una muestra del estado de la población en ese territorio. La presencia del animal en zonas accesibles al público refleja el nivel de resguardo que ofrece el área protegida a la fauna local.

El Parque Nacional Iberá fue creado en los Esteros del Iberá para preservar la biodiversidad y recuperar fauna autóctona en Corriente (@parquenacionalibera)

Cuándo se puede visitar el Parque Nacional Iberá

El Parque Nacional Iberá recibe visitantes durante todo el año. La fuente consultada no especifica restricciones estacionales para el acceso, aunque la presencia de fauna como el oso hormiguero puede variar según la época y las condiciones del entorno. El parque ofrece la posibilidad de avistamiento de animales silvestres en su hábitat natural, lo que constituye uno de sus principales atractivos para el turismo de naturaleza.

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La cuenta oficial @parquenacionalibera en redes sociales funciona como canal de difusión de los avistamientos y novedades del área protegida, y es a través de esa vía que el video de los dos osos hormigueros llegó a una audiencia masiva.