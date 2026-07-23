Deportes

El golf ya no es solo para pocos: las claves de un deporte que sumó millones de aficionados

El histórico impacto de Tiger Woods y la posibilidad de compartir la cancha entre distintas generaciones impulsaron la expansión de una disciplina que combina competencia, concentración y valores como la disciplina y la honestidad

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El golf dejó de ser un deporte exclusivo y sumó millones de aficionados en distintos países desde mediados de los años 90

El golf dejó de ser un deporte exclusivo. Actualmente, reúne a jugadores de todas las edades y niveles sociales en distintos países. En una nueva columna para Infobae A las Nueve, Fernando Marín relató cómo el golf pasó de ser una práctica de elite a ganar popularidad global desde mediados de los años 90, cuando Tiger Woods irrumpió en la escena internacional.

La masificación del golf responde, según Marín, a varios factores. Woods cambió la percepción del público y motivó a nuevos aficionados. El deporte permite la participación de tres generaciones en un mismo partido. Cualquier persona puede competir junto a sus familiares, sin importar la edad, porque el sistema de juego lo permite.

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La accesibilidad del golf aumentó. Los clubes ofrecen opciones para socios y no socios. El mercado de equipamiento de segunda mano facilita el acceso a quienes desean iniciarse. Marín subrayó que el golf crece día a día y que “cada vez, miles de aficionados se suman en todo el mundo”.

Valores y reglas: honestidad en el golf

Al mismo tiempo, Marín señaló que el golf impone una ética estricta. “Si te pescan haciendo trampa, no jugás nunca más”, afirmó. Marín explicó que este deporte no admite la picardía. Mover la pelota, aunque sea dos centímetros, es motivo de sanción social y deportiva. El entorno rechaza cualquier conducta deshonesta.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Tiger Woods impulsó la popularidad global del golf y llevó al deporte a disputar altos niveles de rating en televisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El golf exige concentración y disciplina. Marín sostuvo que la competencia es, principalmente, con uno mismo. Según su testimonio, un jugador puede entrenar solo y ajustar su técnica, pero en partido oficial la honestidad es fundamental. El respeto por las reglas diferencia al golf de otros deportes.

La cultura del golf favorece la formación de valores. Marín afirmó: “El golf te ubica en la disciplina, te ubica en la verdad, te ubica en la competencia, en la paciencia”. El deporte, según su perspectiva, resulta útil para el desarrollo personal, más allá del rendimiento deportivo.

La explosión de popularidad tras Tiger Woods

Marín destacó el cambio que provocó Tiger Woods en la historia reciente del golf. Desde mediados de los años 90, el estadounidense atrajo la atención del público y de los medios. “Tiger aparece en Estados Unidos y revoluciona el golf a tal punto que hoy pelea los altos puntos de rating en toda la televisión”, aseguró Marín. La masividad del golf se consolidó en esa época.

El impacto de Woods se reflejó en la llegada de nuevos públicos. Marín explicó que el golf se volvió popular incluso entre deportistas de otras disciplinas. Ejemplificó con Diego Maradona, quien se entusiasmó con el golf tras asistir a un torneo y luego “lo popularizó inclusive entre sus pares del fútbol”. Según Marín, otros futbolistas, como Carlos Tevez, Gabriel Batistuta y Sergio Agüero, también adoptaron la práctica.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El golf permite que abuelos, padres e hijos compartan la cancha y compitan según su propio nivel (Imagen Ilustrativa Infobae)

La televisión y la competencia internacional contribuyeron a la expansión del golf. Marín mencionó que el deporte ya no es exclusivo de elites. “Cada día crecen de a miles los aficionados al golf”, sintetizó.

Golf y sociedad: integración y relaciones

El golf permite la integración social y familiar. Marín explicó que abuelos, padres e hijos pueden compartir el campo de juego. La modalidad facilita la competencia intergeneracional, ya que cada participante compite en función de su propio nivel. Esta característica, según Marín, diferencia al golf de otros deportes colectivos o de alto contacto.

El golf ofrece oportunidades de socialización y networking. Marín relató que muchas personas aprovechan las salidas para establecer vínculos con dirigentes, empresarios y funcionarios. El tiempo compartido durante las rondas permite conversar en un entorno distendido. Algunas personas se acercan al golf por cuestiones laborales y terminan adoptando el deporte como hábito personal.

Marín también señaló que la práctica puede ocupar varias horas, lo que despierta debates familiares sobre la organización del tiempo libre. “La palabra es a lo mejor despectiva. El golf puede terminar siendo una adicción o un vicio”, señaló con ironía, al referirse a quienes dedican largas jornadas a la actividad.

Iniciación y consejos para nuevos jugadores

Fernando Marín recomendó a quienes deseen empezar en el golf acudir a un profesor. “No se puede ser autodidacta”, afirmó. Según Marín, los defectos de técnica se hacen crónicos si no hay una guía profesional. El aprendizaje requiere paciencia y regularidad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La accesibilidad del golf creció con opciones para socios y no socios y con un mercado de equipamiento de segunda mano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes no pueden acceder a un club, Marín sugirió practicar en espacios abiertos o incluso en jardines, utilizando pelotitas especiales. Destacó que el golf fomenta la disciplina y la precisión. Cada error, por mínimo que sea, afecta el resultado. El deporte exige concentración constante.

Marín resaltó la importancia del ritmo en el movimiento. Comparó la técnica del swing con la naturalidad que adquieren quienes comienzan desde niños. Sostuvo que la práctica temprana facilita el desarrollo de habilidades, pero cualquier persona puede aprovechar los beneficios del golf.

Balance y cierre deportivo: la medalla de plata y la selección argentina

Al finalizar su intervención, Marín se refirió al desempeño reciente de la selección argentina en una competencia internacional. Destacó el valor de la medalla de plata obtenida y cuestionó la visión derrotista. “Se es tapa de los diarios cuando se saca una medalla de plata en los Juegos Olímpicos”, afirmó Marín. Subrayó que la selección argentina mostró un nivel histórico y pidió valorar el logro.

Marín mencionó la emoción de Lionel Messi tras la competencia, así como el reconocimiento de figuras como Mostaza Merlo al equipo nacional. Insistió en que la actitud de agradecimiento fortalece la cultura deportiva.

Para Marín, el deporte transmite disciplina, honestidad y capacidad de superación. El golf, como ejemplo, sintetiza estos valores y ofrece una alternativa formativa para todas las edades.

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