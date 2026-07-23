Panamá enfrenta uno de los mayores aumentos del año en los combustibles tras el repunte del petróleo

Los nuevos precios de los combustibles entrarán en vigor este viernes 24 de julio y se mantendrán hasta el 7 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llenar el tanque volverá a costar más desde este viernes en Panamá. La Secretaría Nacional de Energía anunció un nuevo incremento en los precios de los combustibles que elevará el costo del diésel bajo en azufre en 18.3 centavos por litro, equivalente a 69.3 centavos por galón, mientras que la gasolina de 95 octanos aumentará 8.4 centavos por litro, equivalente a 31.8 centavos por galón, y la de 91 octanos subirá 7.4 centavos por litro, unos 28 centavos por galón.

El ajuste, que entrará en vigor a las 6:00 a.m. de este viernes 24 de julio y se mantendrá hasta el 7 de agosto, constituye el segundo mayor incremento registrado este año para el diésel y el tercer aumento más pronunciado para las gasolinas, de acuerdo con un análisis de las resoluciones emitidas por la Secretaría Nacional de Energía desde enero de 2026.

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Con los nuevos precios, el litro de gasolina de 95 octanos costará $1.26 en Panamá y Colón; la gasolina de 91 octanos llegará a $1.18, mientras que el diésel bajo en azufre alcanzará $1.27, convirtiéndose nuevamente en el combustible que experimenta el mayor ajuste de esta revisión.

El único incremento que supera al anunciado para este viernes fue el aplicado el 20 de marzo, cuando el fuerte repunte del mercado internacional elevó la gasolina de 95 en 19.6 centavos por litro, la de 91 en 18 centavos por litro y el diésel en 30.7 centavos por litro, equivalente a más de $1.16 por galón en este último combustible.

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El incremento anunciado para el diésel será el segundo más alto registrado en lo que va de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras ese episodio, los combustibles iniciaron una etapa de descensos graduales que se prolongó durante mayo, junio y principios de julio. De hecho, el ajuste vigente desde el 10 de julio había reducido los precios máximos en Panamá a $1.17 por litro para la gasolina de 95, $1.11 para la de 91 y $1.09 para el diésel. Sin embargo, esa tendencia se revirtió apenas dos semanas después con el nuevo incremento anunciado por las autoridades.

Detrás del aumento vuelve a estar el comportamiento del mercado petrolero internacional. La propia Secretaría Nacional de Energía explicó que el ajuste responde principalmente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que impulsaron nuevamente el precio del petróleo y de sus derivados, afectando los costos de importación que sirven de referencia para calcular los precios máximos en Panamá.

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El repunte coincide con el deterioro del escenario en la región tras un breve período de relativa calma. La reanudación de los ataques entre Irán e Israel, sumada a la incertidumbre sobre el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz —por donde circula cerca del 20% del petróleo comercializado en el mundo— volvió a elevar las cotizaciones internacionales del crudo y generó una nueva ola de volatilidad en los mercados energéticos.

La importancia del estrecho de Ormuz radica en que conecta a los principales productores del golfo Pérsico con los mercados internacionales. Cualquier amenaza de bloqueo, ataque a embarcaciones o interrupción del tránsito marítimo aumenta el riesgo de una reducción en la oferta mundial.

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La incertidumbre sobre el tránsito por el estrecho de Ormuz volvió a presionar las cotizaciones internacionales del petróleo. Europa Press

Aunque el suministro no se detenga por completo, la sola posibilidad de que ocurra eleva las primas de riesgo, los costos de transporte y los seguros marítimos, presionando los precios del crudo y de los productos refinados.

El impacto no solo se sentirá en los vehículos particulares. El diésel es el principal combustible utilizado por el transporte de carga, la distribución de mercancías y parte del transporte colectivo, por lo que un incremento de casi 70 centavos por galón también eleva los costos operativos de numerosos sectores productivos y logísticos.

Para un conductor que acostumbra llenar un tanque de 15 galones, el ajuste representará pagar alrededor de $4.77 adicionales si utiliza gasolina de 95 octanos, $4.20 más si consume gasolina de 91 y $10.40 adicionales si utiliza diésel.

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Aunque la evolución de los precios dependerá del comportamiento del mercado internacional durante las próximas semanas, el nuevo ajuste confirma que la volatilidad geopolítica continúa teniendo un efecto directo sobre el bolsillo de los consumidores panameños.

Llenar un tanque de 15 galones costará hasta $10.40 más en el caso de los vehículos que utilizan diésel. (FOTO: Once Noticias)

Tras varios ajustes a la baja, el combustible vuelve a encarecerse con fuerza y revive la incertidumbre sobre la posibilidad de nuevos incrementos si persisten las tensiones en una de las principales rutas petroleras del mundo.