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El dueño de un restaurante con dos estrellas Michelin en Corea del Sur podría ir a prisión por servir hormigas en sus platos

La fiscalía de Seúl procesó a los responsables del restaurante Evett por violar la ley sanitaria al usar hormigas importadas como guarnición en un postre

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El dueño de un restaurante con dos estrellas Michelin en Seúl se enfrenta a la cárcel por servir hormigas en sus platos
El restaurante Evett de Seúl enfrenta un juicio por servir hormigas, un ingrediente no autorizado por la legislación de Corea del Sur (Instagram/@restaurantevett/Visuales IA Infobae)

El propietario de un restaurante con dos estrellas Michelin en Seúl, Corea del Sur, podría enfrentar una pena de prisión de un año por servir hormigas en sus platos, un ingrediente no autorizado para el consumo humano bajo la legislación surcoreana.

El tribunal penal del Distrito Oeste de Seúl celebró el 20 de julio la vista oral contra la empresa operadora del restaurante Evett, ubicado en el distrito de Gangnam, y contra su representante legal, acusados de violar la Ley de Saneamiento Alimentario (LSA).

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La fiscalía solicitó un año de cárcel para la representante de la compañía y una multa de 20 millones de wones (alrededor de 13.500 dólares) para la sociedad mercantil.

El restaurante fue fundado por el chef australiano Joseph Lidgerwood y su esposa coreana, Ginny Kim, quienes lo dirigen de forma conjunta.

La acusada en el proceso es identificada en los informes judiciales únicamente por su apellido, Kim, lo que apunta a que se trata de la copropietaria y directora ejecutiva del establecimiento.

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El dueño de un restaurante con dos estrellas Michelin en Seúl se enfrenta a la cárcel por servir hormigas en sus platos
Joseph Lidgerwood y Ginny Kim, fundadores del restaurante Evett, de dos estrellas Michelin en Seúl, enfrentan un proceso judicial por servir hormigas no autorizadas en su menú degustación (Instagram/@josephlidgerwood)

Lidgerwood figura como chef propietario y participó en el programa de competencia culinaria de Netflix Culinary Class Wars.

Según la investigación, entre abril de 2021 y noviembre de 2024, el restaurante importó dos variedades de hormigas secas desde Estados Unidos y Tailandia mediante envíos de correo internacional.

Las hormigas se sirvieron a los comensales hasta enero de 2025, a lo largo de casi cuatro años.

El plato en cuestión era un sorbete de sikhye —una bebida dulce tradicional coreana a base de arroz fermentado— que se vendió en más de 12.200 ocasiones, con ingresos totales de aproximadamente 120 millones de wones (unos 81.000 dólares).

Cada ración llevaba entre tres y cinco hormigas, dispuestas como guarnición para aportar acidez.

El dueño de un restaurante con dos estrellas Michelin en Seúl se enfrenta a la cárcel por servir hormigas en sus platos
La defensa de Evett afirmó que solo el 60% de los clientes aceptó las hormigas y sostuvo que el éxito del restaurante no dependió de ese ingrediente (Instagram/@josephlidgerwood)

Las autoridades sanitarias determinaron que las hormigas utilizadas contenían concentraciones de metales pesados hasta 55 veces superiores a las registradas en los insectos aprobados para el consumo.

La ley surcoreana autoriza únicamente diez especies de insectos comestibles, entre ellos saltamontes, escarabajos y grillos; las hormigas no figuran en esa lista.

El establecimiento tampoco solicitó la aprobación temporal que la normativa prevé para ingredientes no autorizados, un proceso que exige pruebas de toxicidad, valor nutricional y condiciones higiénicas de producción.

La fiscalía señaló la gravedad del caso por la prolongada duración de las infracciones y por la magnitud del exceso de metales pesados detectado en un ingrediente sin aval sanitario. Los investigadores calcularon que se utilizaron en total unas 49.000 hormigas, aunque la defensa impugnó esa cifra.

El dueño de un restaurante con dos estrellas Michelin en Seúl se enfrenta a la cárcel por servir hormigas en sus platos
La investigación sostiene que el restaurante importó hormigas secas desde Estados Unidos y Tailandia entre 2021 y 2024 y las sirvió hasta enero de 2025 (Instagram/@josephlidgerwood)

“Calcularon como si todos los comensales hubieran aceptado las hormigas”, sostuvo el restaurante ante el tribunal.

La defensa argumentó que solo alrededor del 60% de los clientes optó por recibirlas, y que quienes las rechazaban tenían a su disposición alternativas como vinagre fermentado y flores comestibles.

El plato con hormigas era, además, uno solo dentro de un menú degustación de 15 tiempos.

El abogado defensor también alegó que Evett obtuvo su primera estrella Michelin antes de incorporar las hormigas al menú, y que la segunda estrella le fue concedida tras retirarlas.

“El éxito del restaurante no provino de las hormigas”, sostuvo el letrado ante el tribunal, quien añadió que restaurantes de Dinamarca, Gran Bretaña y Australia también emplean este insecto como ingrediente.

El dueño de un restaurante con dos estrellas Michelin en Seúl se enfrenta a la cárcel por servir hormigas en sus platos
Solo diez restaurantes en Corea del Sur tienen dos estrellas Michelin, todos en Seúl. Evett ganó su primera estrella antes de incorporar las hormigas al menú, y recibió la segunda tras retirarlas (Instagram/@josephlidgerwood)

Los acusados reconocieron ante el juez que no verificaron con suficiente rigor la normativa local y se comprometieron a revisar los requisitos legales de cada ingrediente antes de utilizarlo.

El caso salió a la luz después de que funcionarios del Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica de Corea del Sur detectaran reseñas de clientes en blogs y redes sociales, con fotografías que mostraban hormigas sobre los platos.

La difusión de esas publicaciones se extendió tras la emisión de Culinary Class Wars en Netflix, lo que amplió el escrutinio público sobre el establecimiento.

El Tribunal del Distrito Oeste de Seúl tiene previsto dictar sentencia el 2 de septiembre.

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