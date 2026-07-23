El ranking de los mejores mundiales de la historia tras la 23ª Copa del Mundo: la cita que lidera el listado y el recuerdo de México 86

La Copa del Mundo es el evento uno de los eventos más importante del planeta y, cada cuatro años, reúne a millones de personas frente a la pantalla o en las tribunas. Desde su primera edición en 1930, el torneo ha sido escenario de hazañas deportivas, sorpresas inolvidables y partidos que marcaron épocas. Sin embargo, comparar ediciones resulta un desafío: el contexto social, la tecnología, la organización y el nivel de los equipos varían en cada cita, lo que convierte la discusión sobre cuál fue el mejor Mundial en un debate interminable.

El diario The New York Times, a través de su sección deportiva The Athletic, se propuso ordenar las 23 ediciones disputadas hasta la fecha, considerando el espectáculo ofrecido, la calidad de los equipos, las historias que quedaron en la memoria y el impacto global de cada torneo.

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EL RANKING DE LOS MEJORES MUNDIALES DE LA HISTORIA

1. México 1970

Pelé, una de las principales figuras del Brasil campeón en 1970 (AP Foto, archivo)

El Mundial de México 1970 marcó un antes y un después en la historia del fútbol. Fue la primera edición retransmitida en color, lo que permitió que millones de personas pudieran seguir los partidos con una experiencia inédita. En el campo, Brasil mostró un fútbol ofensivo y espectacular. El torneo también introdujo innovaciones reglamentarias, como la posibilidad de realizar sustituciones y la incorporación de tarjetas amarillas y rojas.

Los partidos decisivos de esa edición quedaron grabados en la memoria colectiva. Alemania Occidental venció a Inglaterra en cuartos y luego protagonizó ante Italia una de las semifinales más emocionantes, que terminó 4-3 para los italianos en la prórroga. La final consagró a Brasil, que goleó 4-1 a Italia y consolidó su lugar como el equipo más legendario de la historia de los Mundiales. La combinación de talento individual, espectáculo y avances tecnológicos convirtió a 1970 en la referencia máxima para la Copa del Mundo.

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“Este torneo se recuerda por Brasil, que utilizó a cinco superestrellas con el número 10 —Gerson, Jairzinho, Tostao, Pelé y Rivelino— integrados en su legendario sistema 4-2-4. Nadie se ha proclamado campeón del mundo con ese nivel de estilo; Brasil 1970 sigue siendo el equipo más legendario de la historia del fútbol“, escribió el medio.

2. España 1982

Italia se proclamó campeón del Mundial de España 1982

El Mundial de España 1982 fue la primera edición con 24 equipos, lo que permitió una mayor diversidad de participantes y generó una estructura novedosa con una segunda fase de grupos. Italia sorprendió a todos al avanzar tras un comienzo irregular y luego eliminar a Brasil en un cruce memorable gracias a los tres goles de Paolo Rossi, quien se transformó en la figura del torneo. La competencia también dejó imágenes icónicas, como la celebración de Marco Tardelli en la final y la polémica jugada de Harald Schumacher sobre Patrick Battiston.

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El torneo se caracterizó por partidos vibrantes y grandes historias, como la derrota de los anfitriones ante Irlanda del Norte y la épica final en la que Italia venció 3-1 a Alemania Occidental. “Puede parecer extraño decirlo de una de las selecciones más exitosas del Mundial, pero esta Italia es probablemente la selección menos favorita que ha terminado ganando el torneo”, explicó el sitio estadounidense.

3. México 1986

Diego Armando Maradona, la gran figura del Mundial 1986

México albergó por segunda vez el Mundial y el torneo quedó absolutamente marcado por la figura de Diego Maradona. El astro argentino dominó cada fase: desde el tanto con la mano y el “gol del Siglo” ante Inglaterra en cuartos de final, hasta su actuación decisiva frente a Bélgica en semifinales. “Ningún Mundial, ni antes ni después, ha estado tan dominado por un solo jugador. La campaña de Diego Maradona en 1986 sigue siendo la mejor en la historia del torneo”, sostuvieron.

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La edición de México también se destacó por la variedad de equipos competitivos y el fútbol ofensivo. Dinamarca y la URSS sorprendieron por su calidad, mientras que la “ola mexicana” simbolizó la alegría popular que envolvió al torneo. En la final, Argentina superó 3-2 a Alemania Occidental y Maradona levantó el trofeo, dejando una huella imborrable en la memoria del fútbol mundial.

4. Francia 1998

Francia celebró su primera Copa del Mundo con un fútbol ofensivo y una histórica consagración. “El nivel de ataque en 1998 fue superior al de los últimos Mundiales, y la fase eliminatoria nos brindó algunos de los mejores goles en la historia de los Mundiales —Michael Owen y Dennis Bergkamp para Inglaterra y los Países Bajos, ambos contra Argentina— y algunos partidos de gran importancia", explicaron. “Es difícil tener grandes reservas sobre este torneo”, concluyó el medio que pertenece al The New York Times.

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5. Alemania 2006

“Este fue un torneo con una gran concentración de partidos al final: casi nada de importancia ocurrió en la fase de grupos, aunque eso preparó una brillante fase eliminatoria que incluyó la victoria de Argentina por 2-1 en la prórroga contra México en un encuentro verdaderamente soberbio, la magia de Zidane contra España y Brasil, la infame Batalla de Núremberg donde Portugal superó a los Países Bajos y el triunfo de Italia en semifinales en el último minuto, gracias al tiro con efecto de Fabio Grosso que eliminó a los anfitriones”, rememoró.

Según The Athletic, el torneo “tardó un poco en arrancar, pero este Mundial acabó ofreciendo tantos momentos grandiosos como cualquier otro”. En la final entre Italia y Francia, marcada por el incidente entre Zidane y Materazzi, coronó un certamen intenso y lleno de momentos destacados.

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6. Suecia 1958

El nacimiento de la Copa del Mundo moderna, con la consagración de Pelé y el récord goleador de Fontaine. “Un torneo que hoy en día resulta casi mágico. Los 16 países participantes disfrutaron enormemente de la experiencia de alojarse en Suecia durante un mes", explicaron. “Lo único que impide que 1958 ocupe un puesto más alto en esta lista es que la Copa del Mundo aún no estaba concebida como un espectáculo televisado”, remataron.

7. Brasil 2014

Brasil fue escenario de partidos memorables y del histórico 7-1 de Alemania sobre el local. La fase de grupos resultó entretenida, con sorpresas y goles espectaculares, mientras que la final entre los germanos y Argentina se definió en la prórroga. “Hubo suficientes momentos memorables —goles espectaculares de Robin van Persie, James Rodríguez y, en la final , Mario Götze— como para que 2014 ocupe un lugar destacado. Y el 7-1 sigue siendo el resultado más memorable en la historia de los Mundiales", escribieron.

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8. Alemania Occidental 1974

El torneo introdujo el Fútbol Total con la selección de Países Bajos y la figura de Cruyff, aunque los problemas de seguridad y las lluvias afectaron el desarrollo. La final entre Alemania y Países Bajos es recordada como un duelo de estilos. “La final, en la que los holandeses se adelantaron sin que los alemanes tocaran el balón y que fue un duelo entre Cruyff y Franz Beckenbauer, salvó en cierta medida la competición, aunque la mayoría hubiera preferido una victoria de los Países Bajos”, sostuvieron.

9. Rusia 2018

“Este torneo parece haber pasado completamente desapercibido en retrospectiva, posiblemente porque el país anfitrión tiene prohibido participar en competiciones de la FIFA tras la invasión de Ucrania en 2022. Pero en su momento, a mitad del Mundial, se hablaba de esta Copa del Mundo como una de las mejores que se habían visto”, sentenció este medio. Sobre Francia, expresaron: “La campeona, Francia, fue emocionante por la velocidad de Mbappé y la creatividad de Antoine Griezmann, pero nunca desplegó un fútbol brillante y no se vio puesta a prueba en exceso”.

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10. Estados Unidos, México y Canadá 2026

La ampliación a 48 equipos permitió más historias y sorpresas. “La incorporación de 16 equipos más resultó mejor de lo que cabría esperar. Aunque los equipos más modestos no avanzaron mucho en la competición, en general dieron la talla y ofrecieron momentos entretenidos”, explicaron. Una de las razones por la que cayó demasiado en su posición, según The Athletic, es que “la final fue el peor partido de la fase eliminatoria”. “Algunos la consideran la mejor Copa del Mundo de la historia. Otros dirán que no se compara con las ediciones de su infancia. En resumen, fue tan buena como cabía esperar de un torneo de 48 equipos, pero se vio muy perjudicada por una final desastrosa”, sentenciaron.

11. Qatar 2022

“Tras un final emocionante —la victoria de Argentina sobre Francia en la tanda de penales después de un empate con seis goles (que terminó 2-0 a favor de los sudamericanos al final del minuto 80), con Lionel Messi y Kylian Mbappé como figuras destacadas—, se extendió la idea de que Qatar 2022 era el mejor Mundial hasta la fecha. Ahora, esa opinión parece un tanto desacertada", comenzó su relato. En su desglose, sostienen que el torneo fue “algo lento en las primeras rondas eliminatorias, perdió parte de su glamour al comenzar a mediados de noviembre para evitar el calor veraniego de la región del Golfo y se vio ensombrecido por la naturaleza del país anfitrión, que no ofreció nada en el terreno de juego, perdiendo los tres partidos y marcando solo un gol. Un buen Mundial, pero no uno realmente grandioso”.

12. Sudáfrica 2010

El torneo en África destacó por partidos emocionantes en la fase eliminatoria y el gol de Iniesta en la final, aunque “el juego se vio perjudicado por un balón que los jugadores no podían controlar y por un clima invernal en el hemisferio sur que generó serias críticas a la calidad general de la competición”.

13. Estados Unidos 1994

“La tan esperada primera Copa del Mundo en Estados Unidos fue un éxito rotundo, sobre todo en cuanto a asistencia de público. El fútbol fue en general de buen nivel, con partidos excelentes”, manifestaron.

En su análisis subrayaron que “resultó ser una de las finales de la Copa del Mundo más insulsas y decepcionantes de la historia. Con Roberto Baggio y Romario, sus dos estrellas, ambos lidiando con lesiones, ni Brasil ni Italia generaron muchas ocasiones de gol. El hecho de que la final se decidiera con Baggio fallando un penal en la tanda de penales, al estilo de Diana Ross durante la ceremonia de inauguración semanas antes, fue una forma triste de terminar el torneo”.

14. Argentina 1978

El Mundial argentino tuvo como eje la figura de Mario Kempes y la atmósfera particular en la final. El contexto de dictadura y un formato con segunda fase de grupos redujeron la cantidad de partidos decisivos. “Este Mundial, celebrado de forma controvertida durante un periodo en el que una dictadura militar controlaba Argentina, se resume básicamente en dos momentos clave relacionados con el país anfitrión: la bienvenida con confeti (los papelitos de papel lanzados desde las tribunas) en el estadio al inicio de la final y la genialidad de Mario Kempes, un centrocampista ofensivo que aportaba el juego de un delantero centro”, sentenciaron.

15. Japón y Corea del Sur 2002

Primera Copa en Asia y grandes sorpresas, como Corea del Sur semifinalista y Senegal en cuartos Sin embargo, la fatiga de los jugadores y la ausencia de partidos memorables en las fases decisivas opacaron el evento. “El problema de este Mundial fue que la mayoría de los jugadores estrella estaban agotados para un torneo que comenzó inusualmente temprano, en mayo, para intentar evitar lo peor de la temporada de lluvias. Los dos favoritos antes del torneo, Argentina y Francia, quedaron eliminados en la fase de grupos”, añadieron.

16. Brasil 1950

El formato con doble fase de grupos resultó poco atractivo, aunque el Maracanazo —la victoria final de Uruguay sobre Brasil— quedó en la memoria colectiva. La falta de transmisión televisiva mundial restó impacto global al torneo. “Los Mundiales de este periodo se vieron frecuentemente perjudicados por formatos extraños. En un intento cínico por asegurar que el país anfitrión permaneciera en la competición durante el mayor número de partidos posible, comentaron.

17. Inglaterra 1966

Muy valorada en el Reino Unido, esta edición tuvo arbitrajes permisivos y pocas estrellas destacadas. Las sorpresas de Corea del Norte y Portugal, y la final vibrante compensaron un torneo por momentos monótono. “Este Mundial suele figurar en listas similares elaboradas por publicaciones inglesas, por razones obvias. Pero para el resto del mundo, 1966 fue un torneo aburrido, caracterizado por un arbitraje permisivo que impidió que las estrellas —en particular Pelé— tuvieran un impacto significativo. La eficacia de los equipos europeos se impuso al talento de los contendientes sudamericanos", sentenciaron.

18. Italia 1990

“La celebración de esta competición en Italia tenía un aire romántico, pero el bajo promedio de goles por partido era muy revelador, hasta el punto de que el fútbol se vio obligado a introducir la ley del pase hacia atrás y a endurecer las sanciones por entradas peligrosas para devolverle algo de emoción al deporte”, explicaron. Con respecto a la final, que tuvo a Alemania celebrando ante Argentina, comentaron: “Esto dio lugar a una final que fue una repetición de la de cuatro años antes en México, y fue un partido terrible, como era de esperar. Argentina, debilitada por lesiones y suspensiones, se convirtió en la primera finalista de la Copa del Mundo en no marcar. El partido solo fue memorable por las dos tarjetas rojas que recibió y la victoria de Alemania en los últimos minutos gracias a un penalti transformado por Andi Brehme”.

19. Suiza 1954

La final, con la sorpresiva victoria de Alemania Occidental sobre Hungría, es recordada, pero el formato del torneo y el juego brusco deslucieron el desarrollo. El sistema de grupos y el cruce desigual de favoritos restó interés a la competencia.

20. Chile 1962

La edición chilena no dejó grandes partidos ni figuras, salvo la actuación de Garrincha. El juego agresivo y la lesión temprana de Pelé limitaron el brillo del torneo, que raramente aparece en debates históricos.

21. Uruguay 1930

El torneo inaugural es célebre por sus historias de viaje y la final intensa entre Uruguay y Argentina, pero el nivel futbolístico fue bajo y la cita resultó poco competitiva debido a la escasa cantidad de equipos participantes.

22. Italia 1934

El segundo Mundial estuvo influido por el contexto político de la época, con la figura de Benito Mussolini y decisiones arbitrales polémicas a favor del local. La ausencia de Uruguay, vigente campeón, por el desinterés europeo en la edición anterior, también pesó en su valoración.

23. Francia 1938

Italia retuvo el título y Brasil se consolidó como potencia, pero el torneo quedó marcado por las tensiones políticas previas a la Segunda Guerra Mundial. La ausencia de varias selecciones y una organización aún incipiente relegan a esta edición al último puesto.