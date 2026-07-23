El Salvador

Fiestas Agostinas 2026: San Salvador Centro autoriza a más de 500 comerciantes bajo estrictas reglas sanitarias

El sector comercio de San Salvador Centro contará con requisitos sanitarios y legales, mientras la municipalidad coordina actividades artísticas y religiosas, y refuerza la limpieza y la seguridad en el evento más esperado del año

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Sívarland 2026 se instalará en los alrededores del Estadio Cuscatlán del 1 al 6 de agosto en el marco de las Fiestas Agostinas (Cortesía: @PrimeraLineaSLV).
Sívarland 2026 se instalará en los alrededores del Estadio Cuscatlán del 1 al 6 de agosto en el marco de las Fiestas Agostinas (Cortesía: @PrimeraLineaSLV).

La municipalidad de San Salvador Centro implementó un proceso riguroso para la organización y selección de comerciantes que participarán en Sívarland durante las Fiestas Agostinas 2026 en honor al Divino Salvador del Mundo.

Más de 500 comerciantes, tanto habituales como nuevos, han sido integrados tras cumplir con estrictos requisitos administrativos, sanitarios y legales, según explicó Irving Rodríguez, jefe de la Unidad Técnica de Comercio en el Espacio Público de la Alcaldía.

Desde el mes de mayo, el área de comercio público de la municipalidad lanzó un programa de inscripción para quienes desean instalarse en la feria. El proceso exige carnet de manipulación de alimentos, solvencias de la Policía Nacional Civil y de centros penales.

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Esta política busca garantizar la seguridad alimentaria y la legalidad de los participantes en todas las áreas de Sívarland. “Uno de los requisitos fundamentales que les hemos pedido es, en el caso de la manipulación de alimentos, el carnet que la Superintendencia de Regulación Sanitaria capacita y entrega por imperio de ley”, indicó Irving Rodríguez en declaraciones hechas en una entrevista radial de la YSKL.

En cuanto a la distribución de los espacios se realiza por rubros: gastronomía, juegos mecánicos, circos y otras actividades se asignan en sectores específicos dentro del predio de Sívarland. Este método permite un mejor control y facilita el cumplimiento de la normativa municipal. Cerca de 500 comerciantes ya han sido autorizados para participar en la edición de 2026.

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Irving Rodríguez, jefe de la Unidad Técnica de Comercio en el Espacio Público de la Alcaldía de San Salvador Centro, durante una entrevista sobre los preparativos de Sívarland en las fiestas agostinas (Cortesía: @radioyskl).
Irving Rodríguez, jefe de la Unidad Técnica de Comercio en el Espacio Público de la Alcaldía de San Salvador Centro, durante una entrevista sobre los preparativos de Sívarland en las fiestas agostinas (Cortesía: @radioyskl).

La municipalidad mantiene una política de cobro transparente y regulado, prohibiendo de forma estricta cualquier cobro ilegal por estacionamiento. “Prohibidísimo, prohibidísimo”, enfatizó Irving Rodríguez respecto a los cobros no autorizados en zonas de parqueo. El pago de tasas municipales se regula según el tipo de comercio y el espacio asignado, evitando sobrecostos y prácticas informales.

Agenda artística y religiosa: tradición y seguridad

El programa de las Fiestas Agostinas incluye el tradicional desfile del correo, que parte desde la Fuentes Beethoven y culmina en el parque Cuscatlán, con carrozas decoradas, música, dulces y la presencia de personajes emblemáticos.

La municipalidad coordina la logística para asegurar que el recorrido se desarrolle sin incidentes y con la participación activa de la comunidad.

Previo a la apertura de Sívarland, se celebran alboradas, actividades religiosas y musicales, así como la quema de pólvora y la intervención de bandas juveniles. El calendario artístico contempla presentaciones diarias de orquestas, DJs nacionales y shows infantiles a cargo de Cocolito, además de la posibilidad de un espectáculo de drones. “Todos los días una orquesta”, confirmó Rodríguez sobre la programación cultural.

Sívarland volverá en las Fiestas Agostinas 2026 con juegos mecánicos, circo, comida típica, artesanías y una oferta de entretenimiento en la capital salvadoreña./ (Alcaldía de San Salvador Centro)
Sívarland volverá en las Fiestas Agostinas 2026 con juegos mecánicos, circo, comida típica, artesanías y una oferta de entretenimiento en la capital salvadoreña./ (Alcaldía de San Salvador Centro)

La oferta cultural y musical está dominada por artistas nacionales, lo que promueve el talento salvadoreño y fortalece la identidad local. Las actividades religiosas, en tanto, cuentan con apoyo logístico de la municipalidad, en coordinación con la Iglesia Católica. Procesiones, misas y otros actos tendrán lugar en el centro histórico, con epicentro en la iglesia El Calvario, la Catedral y la Basílica del Sagrado Corazón.

Servicios de salud y campañas de limpieza

El dispositivo de seguridad incluye la presencia permanente de cuerpos de socorro y ambulancias para atender emergencias, con énfasis en la prevención de incidentes por las altas temperaturas habituales en agosto. “Ahí vamos a tener cuerpos de socorro. Pero sobre todo hay que llevar a disposición su agua personal”, comentó el jefe de la Unidad Técnica de Comercio en el Espacio Público.

Como parte del compromiso municipal, se han redoblado las campañas de limpieza para mantener el área libre de basura y olores. El sistema de videovigilancia y los parlantes instalados advierten a los visitantes sobre la importancia de no arrojar desperdicios. La alcaldía aplica sanciones para quienes incumplan las normas, reforzando la cultura de limpieza y respeto al espacio público.

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