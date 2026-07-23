CAF destina $400 millones a Honduras para impulsar un plan de vivienda que busca reducir el déficit habitacional

Honduras recibirá USD 400 millones de la CAF para proyectos de vivienda social y cooperación técnica. (CAF)

Honduras recibirá USD 400 millones es decir 10,700 millones de lempiras, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, anteriormente conocido como Corporación Andina de Fomento (CAF) para proyectos de vivienda social, según informó el organismo financiero regional.

El paquete incluye financiamiento y cooperación técnica para mejorar el acceso a viviendas adecuadas, ampliar la oferta habitacional y fortalecer las políticas públicas y las instituciones del sector.

La inversión se orientará a ejecutar un programa integral para facilitar el acceso de miles de familias a viviendas adecuadas y fortalecer el sistema habitacional con nuevas herramientas de financiamiento, desarrollo de políticas públicas y fortalecimiento institucional.

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De acuerdo con la información de CAF, la estrategia contempla acciones para incrementar la oferta de viviendas asequibles, inclusivas, resilientes y adaptadas a las necesidades de distintos sectores de la población.

Uno de los objetivos centrales del programa es disminuir el déficit habitacional que enfrenta Honduras. Según datos de CAF, el país cuenta con alrededor de 2,6 millones de hogares. De ese total, aproximadamente 1,6 millones presentan algún tipo de carencia relacionada con la vivienda.

Déficit habitacional en Honduras

Dentro de ese panorama, unas 640 mil familias necesitan acceder a una vivienda nueva, mientras cerca de un millón habita en inmuebles con problemas de hacinamiento, construcciones en condiciones precarias, deterioro estructural o carencia de servicios básicos como agua potable, saneamiento o electricidad.

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Honduras recibirá USD 400 millones de la CAF para proyectos de vivienda social y cooperación técnica.

Las autoridades consideran que atender estas necesidades representa un paso para mejorar las condiciones de vida de miles de hogares y contribuir a un desarrollo urbano más ordenado y sostenible.

Además de los recursos económicos destinados a la ejecución de proyectos, el programa contempla un componente de cooperación técnica para fortalecer las capacidades de las instituciones vinculadas al sector vivienda.

La asistencia estará enfocada en el diseño de políticas públicas, el desarrollo de nuevos mecanismos de financiamiento y la creación de instrumentos que faciliten la planificación y ejecución de programas habitacionales a largo plazo.

Con ese acompañamiento, el programa busca consolidar un ecosistema que facilite el acceso a soluciones habitacionales para distintos segmentos de la población, especialmente aquellos con mayores limitaciones económicas.

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La evaluación de la CAF

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, sostuvo que el acceso a una vivienda adecuada constituye uno de los pilares para mejorar las condiciones de bienestar y reducir las brechas sociales.

Honduras recibirá USD 400 millones de la CAF para proyectos de vivienda social y cooperación técnica.

Por su parte, el Gobierno de Honduras mediante el Ministro de Finanzas Hemilio Hércules expresó su agradecimiento a la Cooperación Andina de Fomento (CAF) por la aprobación de los fondos destinado a fortalecer el programa de vivienda social del país.

Hércules reiteró que esto representan un voto de confianza del organismo internacional en Honduras y un respaldo a las iniciativas orientadas a promover un desarrollo más inclusivo y sostenible.

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CAF subrayó que el programa no solo tendrá impacto en materia de vivienda, sino que también contribuirá a dinamizar la economía mediante la generación de empleo, el fortalecimiento de la industria de la construcción y la promoción del desarrollo territorial.

El organismo considera que una mayor inversión en infraestructura habitacional puede traducirse en beneficios de mediano y largo plazo, al mejorar la productividad, promover una mayor equidad social y elevar la calidad de vida de la población.