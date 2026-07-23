Tribunal de El Salvador dictaminó hasta 45 años de cárcel a 124 pandilleros del Barrio 18

Integrantes del Barrio 18 comparecieron de forma virtual ante el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel, donde recibieron las condenas (Cortesía: FGR).

La Fiscalía General de la República (FGR) logró la condena de 124 miembros del Barrio 18 a penas de 45 y 30 años de prisión por agrupaciones ilícitas y otros delitos, tras un fallo emitido el día de ayer, 22 de julio por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel.

De acuerdo con información oficial, los sentenciados operaban en los distritos de Puerto El Triunfo y Jiquilisco, en el departamento de Usulután, y enfrentaban cargos relacionados con la participación en estructuras criminales que durante años generaron violencia y temor en la población.

Según reportó la FGR, entre los condenados se encuentran 20 integrantes conocidos como “homeboys”, quienes recibieron penas de 45 años de cárcel cada uno, mientras que 104 colaboradores del grupo criminal fueron sentenciados a 30 años de prisión cada uno.

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Esta resolución representa uno de los golpes judiciales más contundentes en la lucha contra las pandillas en la región oriental del país, indicó la FGR en su comunicado.

Entre los hechos atribuidos a los acusados destaca la masacre perpetrada en mayo de 2014 en el caserío Mapachín, Jiquilisco, donde seis hombres fueron privados de libertad y posteriormente asesinados. Los cuerpos de las víctimas fueron localizados atados en una fosa común, un hecho que conmocionó a la comunidad y que, según la FGR, fue producto de la actividad delictiva coordinada por el Barrio 18 en la zona.

Varios reclusos vinculados al Barrio 18 comparecieron vía remota desde diferentes centros penales, como parte del proceso en el que fueron sentenciados por delitos cometidos en Usulután y otras zonas del país (Cortesía: FGR).

Las investigaciones determinaron la participación directa de varios de los ahora condenados en este crimen, por el cual también recibirán penas adicionales.

La autoridad fiscal sostuvo que el proceso judicial incluyó la presentación de pruebas documentales, testigos presenciales y la colaboración de unidades especializadas para desarticular la estructura criminal.

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El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel fundamentó su fallo en la gravedad de los hechos y en la evidencia recabada, que permitió establecer la responsabilidad de los acusados tanto en la masacre de Mapachín como en otras actividades ilícitas vinculadas a la agrupación. Los sentenciados, según documentación oficial, mantenían una estructura jerárquica destinada a la ejecución de delitos como homicidio, extorsión y control territorial.

Condena a integrantes de la MS-13 por extorsión en Cuscatancingo

De igual manera, la FGR comunicó que cuatro miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron condenados a 15 años de prisión cada uno por extorsionar a un comerciante en Cuscatancingo, San Salvador Centro.

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Los hechos ocurrieron en 2022, cuando los procesados intimidaron a la víctima con amenazas de muerte dirigidas tanto a él como a su familia, exigiendo el pago de una cuota mensual a cambio de su seguridad. La denuncia del afectado, junto con la implementación del Régimen de Excepción, permitió la captura de los responsables.

El fallo fue emitido por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, el cual identificó a los condenados como:

Óscar Alberto Figueroa Roque

Melvin Alexander Trujillo Escobar

Marvin Miguel Ramos Alvarado

José Manuel Herrera Chica.

Las autoridades identificaron a los cuatro integrantes de la MS-13 responsables de extorsionar a un comerciante en Cuscatancingo, quienes deberán cumplir 15 años de cárcel tras la sentencia judicial (Cortesía: FGR).

El Ministerio Público, abogó que los imputados ya enfrentan otros procesos penales relacionados con su pertenencia a organizaciones terroristas, lo que refuerza la estrategia institucional de combatir de manera integral las estructuras delictivas en el país.

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Ambos casos reflejan la intensificación de los esfuerzos de la Fiscalía General de la República y los tribunales especializados para desarticular y sancionar a las pandillas que operan en distintas regiones del país.