La tormenta tropical Bertha destruyó más de 200 nidos de tortuga marina y amenaza a miles de crías en Florida

La tormenta tropical Bertha destruyó decenas de nidos de tortuga marina en la costa de Florida durante julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una fuerte tormenta tropical destruyó decenas de nidos de tortuga marina en la costa de Florida durante julio de 2026, causando daños en comunidades costeras y comprometiendo la viabilidad de la próxima generación de esta especie protegida. El fenómeno ocurrió tras el impacto de la tormenta tropical Bertha, que provocó oleaje intenso, erosión de playas e inundaciones en las principales zonas de anidación.

De acuerdo con datos de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC), patrullas de conservación y medios especializados, más de 200 nidos se perdieron solo en St. George Island y la mayoría de los nidos monitoreados en Destin y Panacea resultaron destruidos o seriamente dañados. Las patrullas de monitoreo, como el Destin-Fort Walton Beach Sea Turtle Patrol y el Alligator Point Sea Turtle Patrol, trabajan junto a la FWC para evaluar daños y proteger los nidos restantes.

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La temporada de anidación de tortugas marinas en Florida se extiende de marzo a octubre. En este periodo, miles de hembras depositan huevos a lo largo de más de 2.000 kilómetros de playas. Tormentas intensas como Bertha suelen poner en peligro la supervivencia de los huevos, una preocupación recurrente entre autoridades y especialistas, según reportes recogidos por Fox Weather y canales oficiales de la FWC.

¿Cuántos nidos de tortuga marina se perdieron en Florida tras la tormenta Bertha?

La tormenta tropical Bertha generó la destrucción de un número significativo de nidos de tortuga marina, afectando diferentes puntos de la costa noroccidental de Florida. Según el Destin-Fort Walton Beach Sea Turtle Patrol, solo cuatro de los 22 nidos supervisados en su área lograron resistir el embate del fenómeno, aunque todos presentaron signos de daño y exposición al agua.

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En St. George Island, la patrulla local reportó la desaparición de 214 nidos de un total de 337, lo que representa una pérdida sustancial para la temporada. Kimberly Crossen, portavoz de la patrulla de St. George Island, declaró que “perder más de 200 nidos en pocos días es un golpe importante para la población local”, según información recopilada por WCTV.

El Alligator Point Sea Turtle Patrol, en Panacea, también informó que la totalidad de los nidos monitoreados fue arrasada por la marejada, de acuerdo con registros institucionales revisados por Fox Weather.

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La FWC informó que en St. George Island se perdieron 214 nidos de tortuga marina sobre un total de 337. (Alligator Point Sea Turtle Patrol)

¿Qué impacto tiene la pérdida de nidos de tortuga marina en la biodiversidad de Florida?

La destrucción de nidos de tortuga marina compromete la supervivencia de futuras generaciones de estos reptiles, considerados especies protegidas tanto a nivel estatal como federal. Según la FWC, cada nido de tortuga contiene entre 80 y 120 huevos, con un promedio de 110. La pérdida de cientos de nidos implica que decenas de miles de embriones no llegarán a eclosionar.

El Loggerhead Marinelife Center detalla que, pese a que las tortugas marinas han evolucionado para colocar múltiples nidos cada temporada y así compensar pérdidas naturales, la frecuencia e intensidad de tormentas como Bertha pueden suponer un reto adicional para la recuperación de las poblaciones. La FWC indicó que al menos un porcentaje de los nidos suele sobrevivir a la temporada de tormentas gracias a la dispersión de los sitios de anidación.

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¿Cómo afecta una tormenta tropical a los huevos de tortuga marina?

Las tormentas tropicales pueden provocar la destrucción directa de los nidos a través de la erosión de playas, olas intensas y marejadas que arrastran la arena y los huevos. Según la FWC, los huevos rara vez sobreviven si son arrastrados fuera del nido o si permanecen sumergidos bajo el agua más de 24 horas. La falta de oxígeno en el nido inundado impide el desarrollo embrionario.

“Los huevos de tortuga marina rara vez sobreviven al ser barridos por una tormenta”, detalló la FWC en un comunicado oficial. La institución explicó que, aunque los nidos pueden resistir una breve exposición al agua, el riesgo de asfixia y descomposición aumenta cuando la cámara del nido permanece sumergida.

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En Panacea, el Alligator Point Sea Turtle Patrol indicó que la marejada arrasó todos los nidos de tortuga marina monitoreados. (Alligator Point Sea Turtle Patrol)

¿Qué acciones han tomado las patrullas y la FWC tras la tormenta Bertha?

Las patrullas de monitoreo continúan evaluando los daños y, en algunos casos, buscan la autorización de la FWC para reubicar los nidos que todavía pueden ser rescatados. El Destin-Fort Walton Beach Sea Turtle Patrol señaló que espera poder relocalizar algunos nidos y reevaluar su estado utilizando coordenadas GPS y mediciones tomadas antes del paso de Bertha.

La FWC recordó a la ciudadanía que la manipulación de huevos o crías de tortuga marina está estrictamente regulada y solo puede ser realizada por personal autorizado. En caso de encontrar huevos o crías desplazadas tras la tormenta, la recomendación es reportar el hallazgo a la línea de alerta de vida silvestre.

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¿Qué recomendaciones oficiales existen para proteger los nidos de tortuga marina en Florida?

La FWC y otras organizaciones advierten que la intervención humana no autorizada puede perjudicar aún más la viabilidad de los nidos. Además, recalcan la importancia de no modificar la topografía de las playas ni manipular los nidos. Entre las principales recomendaciones oficiales se encuentran:

Reportar cualquier hallazgo de huevos o crías desplazados al número de alerta de la FWC .

No manipular ni trasladar huevos o crías sin autorización.

Mantenerse informado sobre las condiciones climáticas y su impacto en la fauna costera.

Apoyar las labores de las patrullas locales mediante campañas de información y voluntariado, cuando sea posible.

La pérdida de nidos de tortuga marina en Florida compromete la próxima generación de una especie protegida a nivel estatal y federal. (Alligator Point Sea Turtle Patrol)

¿Cuál es la perspectiva para la conservación de tortugas marinas tras la tormenta?

Las autoridades y organizaciones de conservación mantienen la vigilancia sobre los nidos que lograron resistir el impacto de Bertha. El monitoreo se centrará en determinar cuántos embriones logran completan el desarrollo y en evaluar la recuperación de los hábitats de anidación. Según la FWC, la temporada de reproducción continúa hasta octubre y las patrullas seguirán actualizando sus reportes a medida que avance la temporada.

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El impacto de la tormenta tropical Bertha en los nidos de tortuga marina resalta la necesidad de mantener y fortalecer los sistemas de monitoreo y alerta en las zonas costeras. La colaboración entre patrullas, autoridades estatales y la ciudadanía resulta esencial para proteger a esta especie, cuya viabilidad depende en parte de la resiliencia de sus hábitats frente a eventos meteorológicos extremos.

¿Qué pueden esperar las comunidades costeras y los lectores a partir de ahora?

El fenómeno Bertha constituye un ejemplo de los desafíos que enfrentan las especies marinas ante el aumento de eventos climáticos intensos. Las comunidades costeras deberán permanecer atentas a las actualizaciones de la FWC y a las recomendaciones de las patrullas locales durante el resto de la temporada de anidación. Para quienes viven o visitan las playas de Florida, la información y el respeto por los espacios de anidación contribuyen a la protección de la biodiversidad regional.

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La situación continuará bajo observación por parte de la FWC y las patrullas de conservación. Cualquier cambio relevante en la recuperación de los nidos o nuevos eventos climáticos será comunicado mediante canales oficiales y medios especializados como Fox Weather.