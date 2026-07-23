Sociedad

5 actividades gratis para hacer con los chicos en las vacaciones de invierno en CABA

La ciudad ofrece una amplia gama de propuestas pensadas para distintas edades, con entradas gratuitas y alternativas para todos los gustos

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Las vacaciones de invierno en CABA ofrecen actividades gratis para chicos con propuestas culturales y recreativas (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)
Las vacaciones de invierno en CABA ofrecen actividades gratis para chicos con propuestas culturales y recreativas (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

Durante las vacaciones de invierno, la Ciudad de Buenos Aires se transforma en un escenario ideal para quienes desean explorar propuestas culturales y recreativas sin costo. El receso escolar impulsa a muchas familias a buscar alternativas accesibles que garanticen experiencias de calidad para los más chicos.

Según el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la capital presenta una agenda variada con actividades gratuitas, diseñadas para niños de diferentes edades y gustos. La oferta incluye desde actividades artísticas y científicas hasta propuestas al aire libre, lo que permite combinar el entretenimiento con el aprendizaje.

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5 actividades gratis para hacer con los chicos en vacaciones de invierno en CABA

Usina del Arte

Ubicada en pleno barrio de La Boca, la Usina del Arte se consolida como uno de los principales polos culturales porteños, con una agenda especial para vacaciones. Durante el receso invernal, el espacio ofrece talleres de música, espectáculos infantiles y muestras interactivas.

Las actividades se desarrollan en Caffarena 1, esquina Pedro de Mendoza. El acceso es gratuito y la programación se extiende de martes a domingos entre las 11 y las 18.

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La Usina del Arte en La Boca presenta talleres de música, espectáculos infantiles y muestras interactivas durante las vacaciones de invierno (GCBA)
La Usina del Arte en La Boca presenta talleres de música, espectáculos infantiles y muestras interactivas durante las vacaciones de invierno (GCBA)

Museo de Arte Moderno

El Museo de Arte Moderno prepara propuestas orientadas a la creatividad y el juego. Entre las actividades figuran talleres de arte, visitas guiadas familiares y recorridos lúdicos, según indica el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El museo se ubica en Avenida San Juan 350, en el barrio porteño de San Telmo, y abre de miércoles a lunes de 11 a 19. Las actividades no requieren inscripción previa.

El Museo de Arte Moderno en San Telmo organiza talleres de arte, visitas guiadas familiares y recorridos lúdicos sin inscripción previa (GCBA)
El Museo de Arte Moderno en San Telmo organiza talleres de arte, visitas guiadas familiares y recorridos lúdicos sin inscripción previa (GCBA)

Planetario Galileo Galilei

El Planetario Galileo Galilei, en el Parque Tres de Febrero, ofrece funciones gratuitas pensadas para acercar el universo a los niños. Según TimeOut, se organizan observaciones con telescopios y charlas didácticas sobre astronomía.

El planetario está ubicado sobre la Avenida Sarmiento y Belisario Roldán, en el barrio de Palermo, y abre de martes a domingos, de 12 a 17.

El Planetario Galileo Galilei en Palermo ofrece funciones gratuitas, observaciones con telescopios y charlas didácticas sobre astronomía para chicos (GCBA)
El Planetario Galileo Galilei en Palermo ofrece funciones gratuitas, observaciones con telescopios y charlas didácticas sobre astronomía para chicos (GCBA)

Centro Cultural Recoleta

El Centro Cultural Recoleta despliega una agenda con espectáculos, talleres y actividades participativas para chicos y adolescentes.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la programación es gratuita y se realiza en Junín 1930, de martes a domingos, de 13.30 a 22. El acceso a las actividades es por orden de llegada.

El Centro Cultural Recoleta desarrolla una programación gratuita con espectáculos, talleres y actividades participativas para chicos y adolescentes (GCBA)
El Centro Cultural Recoleta desarrolla una programación gratuita con espectáculos, talleres y actividades participativas para chicos y adolescentes (GCBA)

Biblioteca Parque de la Estación

La Biblioteca Parque de la Estación ofrece experiencias de lectura, narración oral y juegos al aire libre, según detalla el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Se sitúa en Juan Domingo Perón 3326, en el barrio porteño de Balvanera, y abre de martes a sábados de 10 a 18. El ingreso es libre y gratuito para todas las edades.

La Biblioteca Parque de la Estación en Balvanera propone lectura, narración oral y juegos al aire libre con ingreso libre y gratuito (Biblioteca Parque de la Estación)
La Biblioteca Parque de la Estación en Balvanera propone lectura, narración oral y juegos al aire libre con ingreso libre y gratuito (Biblioteca Parque de la Estación)

Cuándo terminan las vacaciones de invierno

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno, las vacaciones de invierno en Capital Federal finalizan el viernes 31 de julio, mientras que el regreso a clases está previsto para el lunes 3 de agosto. En la provincia de Buenos Aires, el calendario escolar coincide, por lo que ambos distritos retoman las actividades escolares el mismo día.

Mientras tanto, en el resto del país, las vacaciones de invierno concluyen en el siguiente orden:

  • Domingo 26 de julio: finalizan en CatamarcaChacoFormosaJujuyMisiones y Salta. El regreso a clases será el lunes 27 de julio.
  • Viernes 31 de julio: terminan las vacaciones en Santiago del Estero, con reinicio de clases el lunes 3 de agosto.

En Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe, las vacaciones de invierno finalizaron el viernes 17 de julio y los estudiantes regresaron a clases el pasado lunes 20 de julio.

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