Sociedad

Sorpresa en Escobar por la aparición de un elefante marino

Un ejemplar sorprendió a los habitantes de la zona ribereña del Paraná de las Palmas, mientras especialistas y rescatistas intentaron organizar su asistencia bajo condiciones climáticas adversas

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Apareció un lobo marino en Escobar

La aparición de un elefante marino en las costas de Escobar generó asombro entre los vecinos del noreste bonaerense el pasado martes por la tarde. El ejemplar fue visto en la zona de las islas del Paraná de las Palmas, cerca del kilómetro 74,300 de la vía navegable, y motivó un operativo de búsqueda por parte de Prefectura Naval Argentina y especialistas de la Fundación Temaikèn.

El animal, una hembra, fue avistado por un pescador local alrededor de las 17.30 horas. El testigo alertó de inmediato a las autoridades y a organizaciones especializadas, que se movilizaron para asistir al ejemplar. El operativo enfrentó complicaciones debido a la llegada de la noche y las condiciones del terreno, ya que el único camino de acceso se encontraba afectado por lluvias recientes, según detalló un guardavidas de la zona al medio local El Día de Escobar. Mientras los equipos preparaban el rescate, el elefante marino regresó al agua y se perdió el rastro.

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Al amanecer del día siguiente, los rescatistas reiniciaron la búsqueda con la esperanza de localizar al ejemplar en algún otro punto accesible. “Hay que encerrar al animal, porque también es peligroso para quienes se acercan”, remarcó el guardavidas.

Un video difundido en redes sociales muestra al animal descansando sobre el pasto, a pocos metros de la orilla del río. En las imágenes, una persona se acerca para filmarlo, lo que evidencia la sorpresa de los habitantes ante la presencia de este mamífero marino fuera de su hábitat usual.

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La Fundación Temaikèn explicó que los rescates de fauna marina siguen protocolos estrictos de seguridad y bienestar animal, con equipos y cajas de traslado especialmente diseñados. Además, detalló que en lo que va del año se han registrado al menos 10 varamientos de lobos marinos en la región, una cifra inusual para la época.

Apareció un lobo marino en Escobar
Apareció un lobo marino en Escobar

Cristian Gillet, director de Fauna de Fundación Temaikèn, sostuvo: “En esta época del año, muchos animales jóvenes atraviesan una etapa crítica: recientemente destetados y separados de sus madres, inician su vida independiente y, por distintas causas, pueden debilitarse, desorientarse y terminar fuera de su ambiente habitual”.

La presencia de estos animales en zonas alejadas de su hábitat natural se volvió más frecuente. En junio, se reportó la aparición de un lobo marino a más de 250 kilómetros de sus colonias reproductivas, ubicadas en Uruguay. Los especialistas subrayaron que estos mamíferos son indicadores de la salud ambiental y que cada ejemplar rescatado aporta información relevante sobre el estado de los ecosistemas y los impactos de la actividad humana.

El estuario del Río de la Plata es un área clave para numerosas especies acuáticas, y los eventos que ocurren en los ríos y ambientes asociados influyen directamente en su conservación.

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