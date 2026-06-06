Resultados en la inauguración del Mundial, desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022

La inauguración del Mundial 2026 se realizará el jueves 11 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 será la vigésimo tercera edición del torneo a nivel selecciones de mayor envergadura. Desde el distante 1930 el campeonato se rige por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) cada cuatro años, salvo entre los años de 1942 y 1946, porque la Segunda Guerra Mundial impidió la organización de cualquier torneo internacional de futbol.

Mientras más pasan los años cada evento aumenta su número de participantes: El Mundial de Uruguay 1930, el primero de la historia, se jugó con 13 selecciones. Posteriormente se incrementó a 16 participantes, luego 24 y durante mucho tiempo hubo 32 selecciones en busca del título.

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Ahora, en el Mundial 2026, celebrado conjuntamente en los país de México, Estados Unidos y Canadá el formato será distinto al contar con 48 equipos, repartidos en doce grupos de cuatro. La inauguración de la justa se llevará a cabo el próximo jueves 11 de junio, misma que disputará México ante su homóloga Sudáfrica, en la recapitulación del partido que dio apertura al campeonato organizado por el país africano en 2010.

El debut de la Selección Mexicana, en un duelo inaugural de Copa del Mundo ya se había suscitado con anterioridad, el primero en el Mundial de Uruguay 1930 y el último en Sudáfrica 2010, pero a lo largo de su historia el Tricolor ya protagonizó el primer partido del magno evento en cinco de sus veintidós ediciones: 1930, 1950, 1958, 1970 y 2010.

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en ninguna de las dos consiguió el triunfo. El Tricolor tiene un récord de un empate y una derrota en el primer partido del campeonato mundial. Este año planea firmar su primera victoria en casa y con su gente en el estadio Ciudad de México.

Resultados en los partidos inaugurales de la Copa del Mundo

La ceremonia de inauguración del Mundial de fútbol deslumbra con un espectáculo lleno de luces, pirotecnia y bailarines, mientras la Copa del Mundo preside el evento ante una multitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el primer Mundial, en 1930, el partido inaugural ha marcado el inicio de cada Copa del Mundo. A lo largo de la historia, el país anfitrión suele protagonizar el encuentro, aunque no siempre fue así. Destacan victorias abultadas como Italia 7-1 Estados Unidos en 1934, sorpresas como el triunfo de Camerún sobre Argentina en 1990 y momentos históricos como la derrota de Qatar siendo local ante Ecuador en 2022.

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México y Brasil han estado presentes en varios partidos inaugurales y el resultado más repetido es el empate sin goles, especialmente en las décadas de los sesenta y setenta. Estos partidos reflejan el contexto y la evolución del futbol mundial en cada época. A continuación los resultados finales de las 22 versiones que van del Mundial de futbol.

1930 (Uruguay): Francia 4-1 México 1934 (Italia): Italia 7-1 Estados Unidos 1938 (Francia): Suiza 1-1 Alemania 1950 (Brasil): Brasil 4-0 México 1954 (Suiza): Yugoslavia 1-0 Francia 1958 (Suecia): Suecia 3-0 México 1962 (Chile): Chile 3-1 Suiza 1966 (Inglaterra): Inglaterra 0-0 Uruguay 1970 (México): México 0-0 Unión Soviética 1974 (Alemania Occidental): Brasil 0-0 Yugoslavia 1978 (Argentina): Alemania Occidental 0-0 Polonia 1982 (España): Argentina 0-1 Bélgica 1986 (México): Italia 1-1 Bulgaria 1990 (Italia): Argentina 0-1 Camerún 1994 (Estados Unidos): Alemania 1-0 Bolivia 1998 (Francia): Brasil 2-1 Escocia 2002 (Corea-Japón): Francia 0-1 Senegal 2006 (Alemania): Alemania 4-2 Costa Rica 2010 (Sudáfrica): Sudáfrica 1-1 México 2014 (Brasil): Brasil 3-1 Croacia 2018 (Rusia): Rusia 5-0 Arabia Saudita 2022 (Qatar): Qatar 0-2 Ecuador

¿Por qué el país anfitrión participa en la inauguración desde Alemania 2006?

Inauguración del Mundial de Alemania 2006. (AP)

El país anfitrión juega el partido inaugural de la Copa del Mundo desde Alemania 2006 porque, a partir de esa edición, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) modificó el reglamento para garantizar que el local abra el campeonato. Antes del 2006, el campeón defensor solía jugar el primer partido, pero la quitar la clasificación automática para el actual monarca, determinaron por dar ese privilegio al organizador del evento.

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Esta decisión busca asegurar que el país sede tenga máxima visibilidad y protagonismo en el arranque de la Copa del Mundo, además de favorecer la logística y organización del evento desde la primera jornada. Es por ello que México tendrá la facultad y satisfacción de recibir a Sudáfrica el primer día del Mundial 2026.

¿Cuándo se jugará la inauguración del Mundial 2026?

El Estadio Ciudad de México se ilumina por la noche, luciendo preparado para la Copa del Mundo 2026 a pocos días de su inauguración. (Luz Coello/ Infobae México)

El Mundial 2026 se inaugura el jueves 11 de junio. La ceremonia y el partido inaugural de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica está programado para las 13:00 horas (hora de la Capital) desde el estadio Ciudad de México.

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Sede emblemática

El estadio Ciudad de México se convertirá en el primer inmueble de la historia en albergar tres partidos inaugurales (1970, 1986 y 2026). El Coloso de Santa Úrsula ha sido remodelado y su reinauguración permitió encuentros de la Liga MX, del Club América y Cruz Azul, así como el duelo de Leyendas de México y Brasil antes de ser entregado a la FIFA para su verificación.

Capacidad y seguridad

El estadio Ciudad de México tendrá una capacidad de 87,000 espectadores y la CDMX contará con más de 123,000 cámaras de videovigilancia para garantizar la seguridad. Además, se realizan mejoras en la conectividad, transporte y espacio público para llegar sin atrasos a la Catedral del futbol en la Capital.

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