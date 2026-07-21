Dunesday: la fecha en la que ‘Avengers’ y ‘Dune’ se enfrentarán por la taquilla en 2026

Dos grandes franquicias entrarán en competencia por la taquilla. El 18 de diciembre, Avengers: Doomsday y Dune: Part Three llegarán a los cines el mismo día, una coincidencia que ya provocó reacciones entre los fanáticos y que algunos han bautizado como “Dunesday”.
La conversación tomó fuerza nuevamente tras el lanzamiento del primer tráiler oficial del próximo filme de Los Vengadores, ya que confirmó que Marvel Studios mantiene la fecha de estreno pese a compartir cartelera con la nueva entrega de la saga creada por Denis Villeneuve.
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Al ver que ninguna de las distribuidoras a cargo de las películas ha modificado su fecha de lanzamiento, comienza a circular la pregunta: ¿podría repetirse el fenómeno que ocurrió con “Barbenheimer” en 2023?
El nombre hace referencia al estreno simultáneo de Barbie y Oppenheimer el 21 de julio de 2023. La coincidencia, que inicialmente parecía una competencia entre dos películas completamente distintas, terminó impulsando los números en la taquilla de ambos filmes.
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No obstante, el caso de Dunesday tiene una variable importante. Como recuerdan algunos medios especializados, la película de Greta Gerwig y la de Christopher Nolan estaban dirigidas a públicos muy distintos. En cambio, Avengers: Doomsday y Dune: Part Three compiten por una audiencia mucho más parecida.
Dos apuestas importantes para Marvel y Dune
El lanzamiento de Avengers: Doomsday es clave considerando que busca recuperar el impacto que tuvo durante la llamada Saga del Infinito. La película reunirá nuevamente a los hermanos Russo como directores y presentará a Robert Downey Jr. en un nuevo papel dentro del Universo Cinematográfico de Marvel: el villano Doctor Doom.
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El regreso del actor, quien interpretó a Tony Stark/Iron Man hasta Avengers: Endgame (2019), fue uno de los anuncios más publicitados por Marvel. El primer tráiler mostró también a personajes como Thor, interpretado por Chris Hemsworth; Steve Rogers/Captain America, nuevamente con Chris Evans; además de integrantes de los X-Men, Los Cuatro Fantásticos y otros héroes vinculados al multiverso.
La película enfrenta a los personajes de distintos universos contra una amenaza que podría cambiar el futuro del MCU, según la descripción oficial del estudio.
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En el otro lado está Dune: Part Three, la conclusión de la trilogía de Denis Villeneuve inspirada en las novelas de Frank Herbert. La película adaptará elementos de Dune Messiah y retomará la historia de Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, 17 años después de los acontecimientos de la segunda entrega.
En esta nueva etapa, Paul ya no es el joven heredero que llegó a Arrakis, sino un emperador que enfrenta las consecuencias de sus decisiones y del poder que acumuló. La cinta contará nuevamente con Zendaya como Chani, Javier Bardem como Stilgar y Florence Pugh como la princesa Irulan, además de incorporar a Robert Pattinson como Scytale.
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Precisamente, en las reacciones a Dunesday, hubo bromas sobre como Pugh será “la gran ganadora” del duelo, ya que participa en ambos largometrajes.
La batalla por las pantallas IMAX
La competencia entre ambas producciones también tiene un componente relacionado con las salas de exhibición. Dune: Part Three aseguró las pantallas IMAX durante tres semanas, una ventaja importante para una película que fue diseñada con ese formato en mente. Denis Villeneuve mantiene una estrecha relación con esta tecnología y utilizó cámaras IMAX para parte del rodaje de la cinta.
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La decisión dejó a Avengers: Doomsday sin acceso a esas salas durante su estreno, por lo que Disney decidió impulsar Infinity Vision, una certificación para salas premium de gran formato. El sistema no es una nueva tecnología como IMAX, sino una etiqueta que identifica auditorios con determinados estándares de pantalla, proyección láser y sonido.
La disputa tiene importancia económica. Las salas premium representan una parte menor del total de espacios disponibles, pero suelen generar una proporción significativa de los ingresos de las grandes películas durante sus primeros días en cartelera.
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¿Quién llega con ventaja?
Aunque el resultado final es imposible de anticipar, Avengers: Doomsday parte como favorita en términos comerciales por el alcance de la marca Marvel y el historial de la franquicia. Las películas de los Vengadores han sido algunos de los mayores éxitos del cine reciente: Avengers: Endgame llegó a recaudar cerca de 2.800 millones de dólares a nivel mundial.
Además, una medición citada por ComicBookMovie.com señaló que el interés generado por una noticia sobre la venta de entradas de Avengers: Doomsday el 17 de julio fue casi tres veces mayor en búsquedas de Google que el interés provocado por el tráiler de Dune: Part Three. Sin embargo, este dato refleja únicamente una parte de la expectativa del público.
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Jumanji 4 quedó en medio del enfrentamiento
La coincidencia también tuvo consecuencias para otros estrenos. Jumanji: Open World, protagonizada por Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart y Karen Gillan, modificó su fecha de lanzamiento: pasó del 11 de diciembre de 2026 al 25 de diciembre, una semana después del estreno de Avengers: Doomsday y Dune: Part Three.
La decisión generó sorpresa porque la película originalmente tenía la posibilidad de llegar antes y aprovechar una semana con menos competencia. Ahora deberá disputar la atención del público durante una temporada navideña dominada por dos de las grandes apuestas del año.
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