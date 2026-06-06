Shakira muestra imágenes inéditas de Dai Dai a días de su llegada al Estadio Ciudad de México para el Mundial

Este video muestra metraje detrás de cámaras de la cantante Shakira en varias fases de una producción de Dai Dai

Shakira compartió imágenes inéditas de la grabación del video de Dai Dai a cinco días de que la canción suene por primera vez en vivo en el Estadio Ciudad de México, donde arranca el Mundial 2026 el próximo 11 de junio.

La cantante colombiana publicó en sus redes sociales un video detrás de cámaras que muestra los sets, las cámaras y el equipo de producción que dio vida al clip oficial del torneo.

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Las imágenes revelan la escala del proyecto: escenografías amplias, múltiples equipos de cámara y una producción digna del resultado final del video, ya disponible en plataformas y con millones de vistas.

El material que Shakira compartió ofrece un primer vistazo al proceso creativo detrás de la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA.

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La FIFA confirma a Shakira y Burna Boy para la inauguración del 11 de junio

Todo listo para Shakira y Burna Boy: cantarán Dai Dai en el Estadio Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FIFA confirmó que Shakira y Burna Boy interpretarán Dai Dai en vivo durante la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México. Será la primera vez que el tema suene en un escenario, ante miles de aficionados que llenarán el recinto capitalino.

La ceremonia arranca a las 11:30 a.m., hora local. Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes para que los asistentes participen en actividades previas al partido. La organización recomienda a quienes tengan boleto llegar con tiempo suficiente.

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Alejandro Fernández, Belinda, Maná y más artistas completan el cartel

El colombiano estará con figuras como Alejandro Fernández, Danny ocean, Belinda, Los Ángeles Azules y Maná en la inaugración del certamen - crédito @fifaworldcup/Instagram

La inauguración no se limita a Shakira y Burna Boy. El espectáculo también contará con Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, todos ellos vinculados al álbum oficial del torneo.

La Ciudad de México será la primera de tres sedes con ceremonia inaugural en esta edición del Mundial, que también celebrará aperturas en Canadá y Estados Unidos. La FIFA adelantó que en los próximos días confirmará artistas adicionales para las siguientes fechas.

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Dai Dai, la canción que une idiomas y generaciones futboleras

La cantante colombiana Shakira (i) reacciona junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante la presentación de los artistas que participarán en el espectáculo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Nueva York (Estados Unidos). Imagen de archivo. EFE/ Angel Colmenares

Shakira presentó Dai Dai como su regreso al entorno mundialista tras ausentarse en Rusia 2018 y Qatar 2022. La canción menciona a figuras como Pelé, Maradona, Maldini, Cristiano, Messi y Mbappé, además de selecciones de Brasil, Argentina, México, Francia, Japón y una decena de países más.

El coro funciona como consigna multilingüe: “dai” significa “vamos” en italiano, y el impulso se replica en japonés con “ikou”, en español con “dale”, en francés con “allez” y en inglés con “let’s go”.

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La letra arranca desde la resistencia personal: “Lo sabías desde el día en que naciste / Que perteneces aquí, a este lugar / Has sido así de valiente todo este tiempo / Lo que una vez te rompió te hizo fuerte”.

Shakira también estará en la final del 19 de julio junto a Madonna y BTS

Una composición artística fusiona a la 'Reina del Pop' Madonna, el exitoso grupo de K-pop BTS y la superestrella latina Shakira. Las figuras presentarán un show de medio tiempo de la final del Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La participación de Shakira en el Mundial no termina el 11 de junio. El domingo 19 de julio, la artista encabezará el espectáculo de medio tiempo de la final junto a Madonna y BTS, en lo que será otro hito en su trayectoria dentro de eventos de alcance global.

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En paralelo, Shakira mantiene activa su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour con una serie de conciertos en Estados Unidos durante junio y julio. Para septiembre y octubre, la artista tiene programados doce conciertos en Madrid, en el Estadio Shakira, una instalación construida específicamente para su show que ya superó medio millón de boletos vendidos.

Dai Dai apoya un fondo para la educación de niños en todo el mundo

El lanzamiento de “Dai Dai” marca el regreso de Shakira a la música mundialista, con la colaboración de Burna Boy y una fusión de ritmos latinos y africanos - crédito captura de pantalla Shakira / Youtube

La canción está asociada a una causa social impulsada por la FIFA y Global Citizen: recaudar 100,000,000 de dólares al cierre del torneo para garantizar a niños y niñas acceso al futbol y a una educación de calidad. Cada reproducción y cada presentación en vivo suman a ese objetivo, que la organización espera alcanzar antes del pitazo final de la competencia.

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