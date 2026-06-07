El furcio en la previa del amistoso de la selección argentina: reprodujeron una canción de cumbia en vez del Himno Nacional

Los organizadores se confundieron y pusieron otro tema musical

Los equipos ya estaban en cancha y un furcio de la organización sorprendió a todos en el estadio Kyle Field de Texas: después de que los hondureños entonaran las estrofas de su himno nacional, los argentinos se habían predispuesto a lo mismo, pero el sonidista no dio en la tecla acertada y reprodujo el inicio de una canción de cumbia. ¡Insólito!

Tanto los futbolistas titulares de la selección argentina, como también los suplentes, el cuerpo técnico y el público presente estaban parados a la espera de que sonara el Himno Nacional. Sin embargo, de repente irrumpió el inicio de la contagiosa melodía del tema “Bombón Asesino” de la banda de cumbia santafesina Los Palmeras.

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Rápidamente la situación se remedió y enseguida por los altoparlantes se oyó una versión recortada del Himno, con el final que tanto motiva y emociona a los fanáticos y los jugadores en cancha. Luego vino el saludo entre los planteles, el sorteo entre los capitanes Nicolás Otamendi y el arquero hondureño Edrick Menjivar (más el árbitro norteamericano Victor Rivas) y el inicio de la acción.

En el banco de suplentes, Enzo Fernández no pudo disimular una mueca graciosa y mirada cómplice en busca de otros compañeros como Lionel Messi y Rodrigo De Paul, que también se mostraron incrédulos por la situación. Este es el primero de los amistosos que disputará Argentina antes de la Copa del Mundo: el segundo será contra Islandia el próximo martes, en Alabama. El debut mundialista será el martes 16 de junio en Kansas, frente a Argelia. En la zona, además, están Austria y Jordania.

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“Jugamos contra Honduras porque no es una selección simple. Están los mejores del país y todas las selecciones son difíciles. Nosotros jugamos dos amistosos en Argentina y uno de los dos se nos complicó ante un rival que, a priori, todos creían que sería fácil. Una selección siempre tiene que estar alerta y Honduras es una buena selección que quedó a nada de clasificar al Mundial. Respetaremos al rival sabiendo que tiene buenos jugadores que nos pueden poner en dificultad”, había dicho en la previa Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

Messi, suplente en esta ocasión, imantó en varias oportunidades a la cámara y generó la ovación del público que lo observaba en las pantallas gigantes del estadio junto a De Paul, otro de los que no estuvo en el once inicial. El DT albiceleste le dio la chance a Agustín Giay, uno de los jugadores que no fue incluido en la nómina de 26, pero está en las gateras ante alguna posible baja (en su posición pueden bajarse por lesión Gonzalo Montiel o Nahuel Molina).

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