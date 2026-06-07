Deportes

El furcio en la previa del amistoso de la selección argentina: reprodujeron una canción de cumbia en vez del Himno Nacional

Antes del partido de la Albiceleste contra Honduras, la organización confundió el tema y dio play a un hit de Los Palmeras

Guardar
Google icon
Los organizadores se confundieron y pusieron otro tema musical

Los equipos ya estaban en cancha y un furcio de la organización sorprendió a todos en el estadio Kyle Field de Texas: después de que los hondureños entonaran las estrofas de su himno nacional, los argentinos se habían predispuesto a lo mismo, pero el sonidista no dio en la tecla acertada y reprodujo el inicio de una canción de cumbia. ¡Insólito!

Tanto los futbolistas titulares de la selección argentina, como también los suplentes, el cuerpo técnico y el público presente estaban parados a la espera de que sonara el Himno Nacional. Sin embargo, de repente irrumpió el inicio de la contagiosa melodía del tema “Bombón Asesino” de la banda de cumbia santafesina Los Palmeras.

PUBLICIDAD

Rápidamente la situación se remedió y enseguida por los altoparlantes se oyó una versión recortada del Himno, con el final que tanto motiva y emociona a los fanáticos y los jugadores en cancha. Luego vino el saludo entre los planteles, el sorteo entre los capitanes Nicolás Otamendi y el arquero hondureño Edrick Menjivar (más el árbitro norteamericano Victor Rivas) y el inicio de la acción.

En el banco de suplentes, Enzo Fernández no pudo disimular una mueca graciosa y mirada cómplice en busca de otros compañeros como Lionel Messi y Rodrigo De Paul, que también se mostraron incrédulos por la situación. Este es el primero de los amistosos que disputará Argentina antes de la Copa del Mundo: el segundo será contra Islandia el próximo martes, en Alabama. El debut mundialista será el martes 16 de junio en Kansas, frente a Argelia. En la zona, además, están Austria y Jordania.

PUBLICIDAD

“Jugamos contra Honduras porque no es una selección simple. Están los mejores del país y todas las selecciones son difíciles. Nosotros jugamos dos amistosos en Argentina y uno de los dos se nos complicó ante un rival que, a priori, todos creían que sería fácil. Una selección siempre tiene que estar alerta y Honduras es una buena selección que quedó a nada de clasificar al Mundial. Respetaremos al rival sabiendo que tiene buenos jugadores que nos pueden poner en dificultad”, había dicho en la previa Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

Messi, suplente en esta ocasión, imantó en varias oportunidades a la cámara y generó la ovación del público que lo observaba en las pantallas gigantes del estadio junto a De Paul, otro de los que no estuvo en el once inicial. El DT albiceleste le dio la chance a Agustín Giay, uno de los jugadores que no fue incluido en la nómina de 26, pero está en las gateras ante alguna posible baja (en su posición pueden bajarse por lesión Gonzalo Montiel o Nahuel Molina).

Temas Relacionados

Selección ArgentinaHondurasMundial 2026Himno Nacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentina empata contra Honduras en uno de los últimos amistosos antes de su debut en el Mundial: Messi es suplente

La Albiceleste, con algunas ausencias de peso, continúa con su puesta a punto de cara a la Copa del Mundo. Televisa TyC Sports, Telefe y LPF Play

Argentina empata contra Honduras en uno de los últimos amistosos antes de su debut en el Mundial: Messi es suplente

Alerta en Brasil a 7 días del debut en el Mundial: una de las figuras pidió el cambio por lesión y se retiró entre lágrimas

El defensor Wesley, de 22 años, duró un cuarto de hora en el amistoso contra Egipto

Alerta en Brasil a 7 días del debut en el Mundial: una de las figuras pidió el cambio por lesión y se retiró entre lágrimas

Suspendieron San Martín-Nueva Chicago por la agresión al arquero Facundo Masuero: lo retiraron de la cancha en ambulancia y fue internado

El árbitro del partido frenó las acciones al cierre del primer tiempo porque no estaban dadas las garantías de seguridad. El jugador ya fue dado de alta

Suspendieron San Martín-Nueva Chicago por la agresión al arquero Facundo Masuero: lo retiraron de la cancha en ambulancia y fue internado

Con Tim Payne en cancha, Nueva Zelanda cayó ante Inglaterra en el último amistoso antes de su estreno en el Mundial

El duelo en Tampa terminó con una mínima diferencia a favor de los europeos tras una definición de Harry Kane

Con Tim Payne en cancha, Nueva Zelanda cayó ante Inglaterra en el último amistoso antes de su estreno en el Mundial

Romario dio la lista de los seis mejores futbolistas de la historia, se incluyó y abrió el debate: “Me daría un 11 sobre 10 como jugador”

El histórico ex goleador brasileño se ubicó en el selecto grupo de dioses de este deporte junto con Maradona, Messi, Pelé, Ronaldo y Cristiano Ronaldo

Romario dio la lista de los seis mejores futbolistas de la historia, se incluyó y abrió el debate: “Me daría un 11 sobre 10 como jugador”

DEPORTES

Argentina empata contra Honduras en uno de los últimos amistosos antes de su debut en el Mundial: Messi es suplente

Argentina empata contra Honduras en uno de los últimos amistosos antes de su debut en el Mundial: Messi es suplente

Alerta en Brasil a 7 días del debut en el Mundial: una de las figuras pidió el cambio por lesión y se retiró entre lágrimas

Suspendieron San Martín-Nueva Chicago por la agresión al arquero Facundo Masuero: lo retiraron de la cancha en ambulancia y fue internado

Con Tim Payne en cancha, Nueva Zelanda cayó ante Inglaterra en el último amistoso antes de su estreno en el Mundial

Romario dio la lista de los seis mejores futbolistas de la historia, se incluyó y abrió el debate: “Me daría un 11 sobre 10 como jugador”

TELESHOW

Matías Martin blanqueó su nueva relación: quién es Paloma Cavanna, la directora de vestuario que lo conquistó

Matías Martin blanqueó su nueva relación: quién es Paloma Cavanna, la directora de vestuario que lo conquistó

Nati Jota se mostró al natural y habló de los comentarios que recibe sobre su aspecto: “Soy así, la otra es la que no es”

La historia detrás de la foto del Indio Solari que se hizo viral después de su muerte

Oriana Sabatini furiosa con las críticas que recibió por no romantizar su embarazo: “Es lo más hardcore que puede hacer un ser humano”

El fin de semana de Daniela Christiansson entre un asado criollo y la visita a una famosa panchería del conurbano

INFOBAE AMÉRICA

Más del 20 % de las mujeres dominicanas interrumpieron actividades por la menstruación, según Unicef

Más del 20 % de las mujeres dominicanas interrumpieron actividades por la menstruación, según Unicef

Panamá: El presidente José Raúl Mulino cierra su visita a Grecia con dos memorandos y una agenda marítima

Salvadoreña encontrada dentro un barril tras 30 años de su desaparición, el crimen que estremeció a EE.UU. en los noventa

Gobierno en Honduras proyecta inversiones de hasta 2 mil millones de dólares en sectores estratégicos

Por qué decir “no” en el trabajo puede perjudicar más a las mujeres, según diversos estudios