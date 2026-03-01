México Deportes

Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026: fechas, rivales, sedes y horarios

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen enfrentará en la fase de grupos a rivales de gran jerarquía

La Selección de Panamá enfrenta su segundo Mundial FIFA en 2026 con un plantel maduro y renovada ilusión futbolística. - crédito Federación Panameña de Fútbol

La Selección Panameña de Futbol afrontará en este 2026 su segunda participación en una Copa Mundial de la FIFA con ilusión renovada y un plantel que ha madurado desde su última asistencia.

Tras su debut en Rusia 2018, el equipo dirigido por Thomas Christiansen llega con mayor experiencia y un proyecto más maduro, decidido a competir en un grupo particularmente exigente.

Felipe Baloy anotó el primer gol histórico de Panamá en mundiales ante la Selección de Inglaterra. REUTERS/Murad Sezer

La justa se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. En este contexto, Panamá quedó ubicado en el Grupo L, junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, tres selecciones con tradición y figuras de talla mundial.

Fechas y horarios de Panamá en el Grupo L

Los “Canaleros” disputarán tres partidos en la fase de grupos, con sedes repartidas entre Canadá y Estados Unidos:

  • 17 de junio de 2026: Ghana vs Panamá – BMO Field (Toronto, Canadá) – 13:00 local.
  • 23 de junio de 2026: Panamá vs Croacia – BMO Field (Toronto, Canadá) – 19:00 local.
  • 27 de junio de 2026: Panamá vs Inglaterra – MetLife Stadium (East Rutherford, EE. UU.) – 15:00 local.
El equipo panameño abrirá su participación mundialista ante Ghana el 17 de junio de 2026 en el BMO Field de Toronto, Canadá. (AP Foto/Etienne Laurent)

Este calendario coloca a Panamá en escenarios de gran relevancia, con dos partidos en Toronto y un cierre exigente frente a Inglaterra en uno de los estadios más grandes del torneo. Cada encuentro será determinante para sus aspiraciones de avanzar a octavos de final.

Rivales y contexto competitivo

El Grupo L reunirá a potencias con estilos contrastantes:

  • Inglaterra: potencia europea a la que Panamá le anotó su primer gol en un Mundial, liderada por Harry Kane y Jude Bellingham, con juventud y talento ofensivo.
  • Croacia: experiencia mundialista, con Luka Modrić y Joško Gvardiol como referentes.
  • Ghana: fuerza africana, destacando Mohammed Kudus y Thomas Partey, con velocidad y físico.
  • Panamá: equipo en crecimiento, con la ilusión de sorprender y superar su techo histórico.
El cierre de la fase de grupos para Panamá será ante Inglaterra el 27 de junio en el MetLife Stadium, estadio icónico de Estados Unidos. REUTERS/Matthew Childs

Cada partido será un reto distinto: la presión del debut contra Ghana, la exigencia táctica frente a Croacia y el desafío de cerrar contra Inglaterra. El margen de error es mínimo, y la meta panameña es clara: alcanzar los octavos de final por primera vez en su historia.

Sedes y preparación

Panamá tendrá presencia en dos ciudades clave del torneo:

  • Toronto (BMO Field): escenario de los dos primeros partidos, con capacidad para 30 mil espectadores.
  • East Rutherford (MetLife Stadium): sede del cierre de grupo, con más de 80,000 asientos y máxima visibilidad internacional.

Por otro lado, para su preparación, Panamá programó una gira inédita en África frente a Sudáfrica. Estos partidos buscan afinar detalles tácticos y medir su nivel frente a rivales de estilos similares a los que enfrentará en el Mundial 2026.

Sudáfrica y Panamá jugarán dos partidos amistosos el 27 y 31 de marzo en África como parte de su preparación mundialista. (X/ @fepafut)

De esta manera, los “Canaleros” afrontarán la Copa del Mundo con un calendario exigente, rivales de gran nivel y la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en su historia.

