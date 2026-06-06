Impacto en la selección de Alemania: perdió por lesión a su máxima promesa a cinco días del inicio del Mundial

El centrocampista alemán Lennart Karl se perderá el Mundial producto de una lesión (AP Foto/Michael Probst)

La selección de Alemania sufrió un golpe inesperado a menos de una semana del inicio de la Copa del Mundo. El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann confirmó la baja de Lennart Karl, la figura emergente del Bayern Múnich, tras una lesión muscular grave. Karl no podrá disputar el torneo y su lugar será ocupado por Assan Ouédraogo, mediocampista de 18 años del RB Leipzig.

El comunicado oficial de la Federación Alemana de Fútbol detalló que Lennart Karl sufrió una rotura muscular en el cuádriceps izquierdo durante el último entrenamiento en Chicago, previo al amistoso contra Estados Unidos. El diagnóstico médico indica un período de recuperación que excluye cualquier posibilidad de participación en el certamen. Julian Nagelsmann, por su parte, expresó: “Siento muchísimo lo de Lenny. Con su actitud despreocupada, su talento para el juego, su velocidad y su personalidad, encajaba a la perfección en el equipo. Es un duro golpe para él y para todos nosotros que se pierda el Mundial. El pequeño consuelo es que es joven y tiene muchos torneos por delante. Nos habría encantado tenerlo en el equipo”.

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La baja de Karl representa una modificación significativa en la estructura táctica del plantel alemán. El futbolista, de apenas 18 años, había irrumpido en la máxima competencia del Bayern Múnich durante la última temporada, acumulando 9 goles y 8 asistencias en 40 partidos, y se perfilaba como una de las principales cartas ofensivas del seleccionado nacional. El mediocampista se había ganado la confianza del cuerpo técnico, que lo consideraba una variante clave para el debut ante Curazao el próximo 14 de junio en Houston.

La convocatoria de Assan Ouédraogo como reemplazante se anunció de forma inmediata tras conocerse la gravedad de la lesión. Ouédraogo, de 20 años, pertenece al RB Leipzig y debutó con la selección mayor en noviembre pasado, durante la victoria por 6-0 frente a Eslovaquia en la fase de clasificación al Mundial. En ese encuentro, el joven mediocampista marcó el último gol, consolidando su proyección en el fútbol alemán. El comunicado de la Federación Alemana de Fútbol precisó que Ouédraogo viajará directamente al campamento base del equipo en Winston-Salem en los próximos días.

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Assan Ouedraogo ingresó en la lista de Alemania para disputar el Mundial (REUTERS/Annegret Hilse)

Joshua Kimmich, capitán del Bayern Múnich y figura de la selección, señaló días atrás que Karl “aportó al campo lo que necesitamos de él, lo que generalmente necesitamos de los jugadores jóvenes: valentía, iniciativa y audacia. No tiene que asumir ninguna responsabilidad, puede concentrarse en su juego y disfrutar”.

El entrenador alemán, de 38 años, explicó en el comunicado difundido por la federación: “Con Assan Ouédraogo, ahora tenemos a un jugador que, al igual que Lenny, tuvo un comienzo fantástico con nosotros. También es muy talentoso y esperamos que juegue con valentía y libertad”.

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La lista definitiva de Alemania para el Mundial incluye a varios futbolistas jóvenes, muchos de ellos con pasado reciente en las categorías juveniles. Ouédraogo fue campeón mundial y europeo sub-17 en 2023, un antecedente que refuerza la confianza del cuerpo técnico en su capacidad para adaptarse a la exigencia de un torneo mayor. El plantel también cuenta con figuras como Manuel Neuer, Kai Havertz, Jamal Musiala y Leon Goretzka, lo que ofrece un equilibrio entre experiencia y juventud.

La lesión de Karl ocurre en un tramo crítico de la preparación alemana. El amistoso ante Estados Unidos, programado para la tarde del sábado en Chicago, se perfilaba como la última prueba antes del debut oficial. La ausencia de la joven promesa reconfigura la planificación y obliga a Nagelsmann a buscar nuevas alternativas en el armado del equipo titular.

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Alemania debutará en el Mundial el 14 de junio frente a Curazao en Houston, por el Grupo E. Su segunda presentación será el 20 de junio, en Toronto, ante Costa de Marfil. Luego cerrará su participación en la fase de grupos el 25 de junio contra Ecuador en Nueva Jersey.

El comunicado de la selección de Alemania:

Karl no podrá jugar el Mundial; Ouédraogo ha sido convocado como su sustituto.

El jugador de la selección alemana Lennart Karl sufrió una rotura muscular en el cuádriceps izquierdo durante el último entrenamiento de la selección en Chicago el viernes, antes del amistoso contra Estados Unidos, y se perderá el Mundial. El seleccionador Julian Nagelsmann ha convocado a Assan Ouédraogo, del RB Leipzig, para sustituir al jugador del Bayern de Múnich . Ouédraogo debutó con Alemania en noviembre en la victoria por 6-0 en la fase de clasificación para el Mundial contra Eslovaquia, anotando el último gol de la victoria. El campeón mundial y europeo sub-17 de 2023 viajará directamente al campamento base de la selección en Winston-Salem en los próximos días.

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Julian Nagelsmann: “Siento muchísimo lo de Lenny. Con su actitud despreocupada, su talento para el juego, su velocidad y su personalidad, encajaba a la perfección en el equipo. Es un duro golpe para él y para todos nosotros que se pierda el Mundial. El pequeño consuelo es que es joven y tiene muchos torneos por delante. Nos habría encantado tenerlo en el equipo. Con Assan Ouédraogo, ahora tenemos a un jugador que, al igual que Lenny, tuvo un comienzo fantástico con nosotros. También es muy talentoso y esperamos que juegue con valentía y libertad”.