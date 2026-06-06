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Con Tim Payne en cancha, Nueva Zelanda cayó ante Inglaterra en el último amistoso antes de su estreno en el Mundial

El duelo en Tampa terminó con una mínima diferencia a favor de los europeos tras una definición de Harry Kane

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La selección de Nueva Zelanda, con el viral futbolista Tim Payne entre sus filas, sufrió una derrota este sábado 1-0 ante Inglaterra en un duelo amistoso que captó la atención internacional. El encuentro se disputó en el Raymond James Stadium de Tampa, en la previa a la cita mundialista donde ambos equipos participarán, mientras buscan dejar una impresión positiva. Los Tres Leones parten con el cartel de favoritos, mientras que los All Whites apuestan por el impacto de su jugador más mediático en redes sociales.

En el comienzo del encuentro, el relator Bambino Pons en la transmisión de ESPN para latinoamérica le dedicó a Tim Payne un relato cantado, fiel a su estilo, usando la melodía de “Paloma” de Andrés Calamaro: “No te preocupes Tim Payne, hoy no es un día perdido, el Mundo ya te conoce y fue por un argentino. Hoy jugas contra Inglaterra y sos de Nueva Zelanda tu nombre está sonando desde la Quiaca hasta Uganda”.

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Tim Payne volvió a captar la atención en la derrota de Nueva Zelanda ante Inglaterra (Reuters/Nathan Ray Seebeck)
Tim Payne volvió a captar la atención en la derrota de Nueva Zelanda ante Inglaterra (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

A los 13 minutos, Ollie Watkins intentó sorprender con un remate cruzado tras un tiro libre lejano, aunque el disparo careció de precisión. El jugador viral de Nueva Zelanda alternó por la banda derecha, buscando conducir la pelota y aportar peligro. Dos minutos después, Morgan Rogers ejecutó un tiro elevado, mientras que Inglaterra consolidó su dominio en el mediocampo durante el tramo inicial, generando complicaciones a los All Whites. Harry Kane también dispuso de una ocasión, pero su disparo fue controlado por Max Crocombe.

En una de las jugadas, la atención del público se centró en el futbolista viral. El equipo dirigido por Thomas Tuchel mantuvo su presión ofensiva, con Marcus Rashford intentando avanzar, aunque Payne lo marcó de cerca. Tras la pausa de hidratación, Nueva Zelanda aprovechó los espacios y sumó una oportunidad clara en los pies de Matthew Garbett, pero Jordan Pickford intervino para evitar el gol. El lateral que cuenta con más de 5 millones de seguidores en Instagram se mostró más activo en la generación de juego ofensivo, utilizando su técnica para encontrar huecos entre los defensores. Kobbie Mainoo aportó por su lado presencia en el ataque inglés.

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En una acción ofensiva, un pase al centro de Rashford terminó en las manos de Crocombe, justo cuando Payne llegaba para despejar, aunque no fue necesario por la intervención del arquero. Harry Kane dispuso poco después de una ocasión clara con un cabezazo cerca del arco, pero el arquero neozelandés logró desviar la pelota por encima del travesaño. En medio de una jugada inglesa marcada por imprecisiones en los pases, el lateral de Nueva Zelanda recuperó la pelota y aportó calma al iniciar la conducción desde su campo.

El futbolista se destacó por la banda derecha en el encuentro (Reuters/Nathan Ray Seebeck)
El futbolista se destacó por la banda derecha en el encuentro (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

Sobre el final del primer tiempo, el capitán inglés abrió el marcador tras un centro de Djed Spence al área. Garbett intentó interceptar, pero la pelota le quedó a Harry Kane, quien desvió sutilmente y firmó el 1-0 que llevó a Inglaterra en ventaja al descanso.

Al comenzar la segunda mitad, Tim Payne superó a Antony Gordon en un duelo defensivo, logró desviar la pelota al tiro de esquina y evitó el avance rival. Poco después, Inglaterra generó una nueva llegada que pasó cerca del arco. El defensor neozelandés cometió una infracción leve sobre Ivan Toney, lo que permitió a Reece James ejecutar un tiro libre que impactó en el pecho de Finn Surman en la barrera. El partido concluyó para la figura viral neozelandesa a los 62 minutos, cuando fue reemplazado por Tyler Bindon.

Tras este resultado los All Whites apuntan al debut en el Mundial (Reuters/Nathan Ray Seebeck)
Tras este resultado los All Whites apuntan al debut en el Mundial (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

En la antesala del partido, el defensor de 32 años expresó gratitud por la repercusión mediática que experimentó tras el impulso de un creador de contenido argentino. “Hola a todos. Vaya, semana. De no tener nada planeado a millones de nuevos seguidores. Eso es más que la población de Nueva Zelanda. Solo quiero darles un gran ‘muchas gracias’ a todos y decirles que quiero intentar devolver ese apoyo. Quiero intentar compartir el cariño. Obviamente va a ser difícil y hay millones de mensajes, pero mi equipo y yo lo daremos todo. Pero mi prioridad tiene que ser el fútbol. Tengo muchas ganas de que llegue este Mundial y voy a dar lo mejor por mí y por mi equipo. Y solo quiero que ustedes, y sobre todo mi familia, estén orgullosos”, compartió Tim Payne desde la concentración de Nueva Zelanda en Estados Unidos.

Titular en la derrota por 0-4 ante Haití en el primer amistoso celebrado en Fort Lauderdale el pasado 2 de junio, el lateral derecho sumó en sus redes sociales un mensaje dirigido a quienes lo acompañaron en este inesperado fenómeno digital. “¡Esto ha sido abrumador y ustedes son increíbles! Especialmente a todos los de Argentina y México, y de toda América Central y del Sur, que me han brindado esta oportunidad; han sido increíbles. Un saludo a todos los de mi tierra, Nueva Zelanda; espero que se sientan orgullosos de mí”, escribió el jugador, evidenciando el alcance global de su reciente notoriedad.

El impacto generado por el crecimiento de seguidores no solo sorprendió al propio Payne, sino que activó el interés de clubes extranjeros. Deportivo Riestra, equipo de la Primera División argentina, identificó la oportunidad de sumar a un futbolista con visibilidad mediática. Por este motivo, la entidad ya inició gestiones para intentar concretar el fichaje del defensor.

Tras el pitazo final, el triunfo quedó en manos de Inglaterra con el 1-0 conseguido a los 47 minutos. La selección de Nueva Zelanda se prepara ahora para su regreso a la cita mundialista luego de 16 años de ausencia, donde integrará el grupo G. Su calendario de debut marca el 15 de junio ante Irán, continuará el 21 frente a Egipto y finalizará la fase de grupos el 27 ante Bélgica.

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