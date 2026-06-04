La Selección de Panamá golea 4-2 en su último partido de preparación en casa antes del Mundial 2026

La Marea Roja cerró su preparación ante su afición con una victoria sobre República Dominicana y ahora afrontará su último examen ante Bosnia, antes del estreno frente a Ghana. (REUTERS/Aris Martinez)

La Selección de Panamá vivió una noche inolvidable en el Estadio Rommel Fernández al imponerse 4-2 frente a República Dominicana.

Este encuentro fue particularmente especial porque representó la última oportunidad de ver a la Marea Roja en casa antes de partir rumbo a Estados Unidos, donde enfrentará a Bosnia el 6 de junio, en su último examen previo al Mundial 2026.

PUBLICIDAD

El conjunto canalero aún presenta áreas de ajuste antes de enfrentar a Ghana, Inglaterra y Croacia en el Mundial 2026. (REUTERS/Aris Martinez)

La victoria representó no sólo un resultado favorable, sino también un mensaje de unión entre jugadores y afición. Los canaleros se despidieron con goles, entrega y un ambiente festivo que refuerza la ilusión de cara al debut mundialista el 17 de junio contra Ghana.

Panamá brilla ante su afición

El equipo dirigido por Thomas Christiansen mostró contundencia y variedad ofensiva, algo que será vital durante la Copa del Mundo.

Tomás Rodríguez abrió el marcador al 16’, confirmando su buen momento.

Víctor Griffith amplió la ventaja al 44’, dando tranquilidad antes del descanso.

Cecilio Waterman anotó al 56’, mostrando su olfato goleador.

Kadir Barría cerró la cuenta al 89’, desatando la celebración en las gradas.

Panamá mostró variedad ofensiva con goles de Tomás Rodríguez, Víctor Griffith, Cecilio Waterman y Kadir Barría. (REUTERS/Aris Martinez)

Así, cuatro anotadores distintos reflejan la riqueza ofensiva del plantel y la capacidad de generar peligro desde diferentes posiciones. La despedida en casa fue un recordatorio de que Panamá puede competir con gran intensidad durante la justa mundialista.

PUBLICIDAD

República Dominicana responde pero no le alcanza

El conjunto visitante también dejó su huella en el marcador, aprovechando desconcentraciones defensivas de Panamá.

Mariano Díaz descontó al 47’, mostrando calidad en la definición.

Erick Japa acercó a los dominicanos al 67’, generando tensión en el Rommel Fernández.

República Dominicana descontó con goles de Mariano Díaz y Erick Japa, y expuso desajustes defensivos de Panamá. (REUTERS/Aris Martinez)

Aunque Panamá dominó el trámite, los goles recibidos evidencian que la defensa aún requiere ajustes. La capacidad ofensiva es clara, pero el equipo deberá encontrar mayor solidez para enfrentar a selecciones de jerarquía como Inglaterra y Croacia.

PUBLICIDAD

Fiesta en el Rommel Fernández y despedida con la afición

Más allá del marcador, el partido fue una celebración entre equipo y afición. La victoria refuerza la moral del grupo y marca el cierre de la preparación en casa.

Ambiente festivo: cánticos, banderas y apoyo incondicional en el Rommel Fernández.

Confianza renovada: el triunfo refuerza la moral tras semanas de altibajos y una preparación exigente.

Próximo desafío: enfrentar a Bosnia el 6 de junio en Missouri, último examen antes del debut mundialista.

El Estadio Rommel Fernández vivió una fiesta con cánticos, banderas y apoyo de la afición en la despedida de Panamá. (REUTERS/Aris Martinez)

En este sentido, Panamá se despidió de su afición con una victoria que fortalece su confianza rumbo a Estados Unidos con la misión de afinar detalles y llegar lista a la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

El reto ahora será trasladar esa energía a la fase de grupos del Mundial 2026, donde buscará hacer historia y conseguir su primera victoria mundialista.