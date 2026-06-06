Deportes

Alerta en Brasil a 7 días del debut en el Mundial: una de las figuras pidió el cambio por lesión y se retiró entre lágrimas

El defensor Wesley, de 22 años, duró un cuarto de hora en el amistoso contra Egipto

Guardar
Google icon

Los últimos amistosos a pocas horas del Mundial están dejando más dolores de cabeza que certezas para los entrenadores y lo ocurrido en Brasil profundiza esa sensación. Tras las bajas en Escocia, Alemania y Austria por lesiones, el combinado de Carlo Ancelotti transita horas de incertidumbre tras lo sucedido en el duelo preparatorio contra Egipto.

A 7 días del debut por el Grupo C contra Marruecos, el defensor Wesley duró apenas un cuarto de hora en el Huntington Bank Field. El lateral de 22 años de la Roma sintió un dolor en la zona de la ingle y pidió el cambio. Tras ser reemplazado por Danilo, se lo vio en el banco de suplentes tapando su rostro por una toalla mientras era consolado por diferentes integrantes del combinado verdeamarelo.

PUBLICIDAD

Hay que tener presente que los entrenadores tienen hasta 24 horas antes del primer partido para hacer cambios en las lista de 26 convocados por “lesión o enfermedad”. Danilo es uno de los tres “laterales” en la lista de Ancelotti junto con Alex Sandro (Flamengo) y Douglas Santos (Zenit), aunque la nómina preliminar de 55 apellidos también tenía a Paulo Henrique (Vasco da Gama) y ​​Vitinho (Botafogo) como alternativas para ese sector. Aunque hay otros ocho jugadores para la defensa: los laterales izquierdos Carlos Augusto (Inter de Milán), Kaiki Bruno (Cruzeiro) y Luciano Juba (Bahia), además de los centrales Alexsandro Ribeiro (Lille), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Léo Ortiz (Flamengo), Thiago Silva (Oporto) y Vitor Reis (Girona).

“El jugador lloró desconsoladamente en el banquillo tras ser sustituido. Recibió atención médica de Rodrigo Lasmar y el cuerpo médico”, detalló el diario brasileño OGlobo. Wesley llegó a la Roma de Italia en 2025 procedente de Flamengo y venía de ser titular en la goleada 6-2 sobre Panamá en un amistoso previo.

PUBLICIDAD

El futbolista de 22 años salió ante Egipto y generó preocupación antes del Mundial

Sin Neymar, quien se recupera de su lesión, Ancelotti optó por hacer otros ocho cambios en el entretiempo del choque contar Egipto con los ingresos del arquero Weverton, Leo Pereira, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Bremer, Fabinho, Danilo y Endrick. Precisamente éste último fue el encargado de anotar el 2-1 tras una asistencia de Raphinha en un duelo que había terminado en la primera etapa igualdad por las anotaciones de Bruno Guimarães y Mostafa Ziko. Más tarde sumaron minutos Gabriel Martinelli y Alex Sandro.

Brasil se prepara para iniciar su camino en un certamen que lo tendrá como protagonista del Grupo C: abrirá ante Marruecos el próximo sábado 13 de junio en el MetLife Stadium, seguirá ante Haití el viernes 19 en el Lincoln Financial Field y concluirá su participación en la zona el miércoles 24 frente a Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami.

Egipto, por su parte, será integrante del Grupo G y comenzará su actividad el 15 de junio contra Bélgica en Seattle, seguirá el 21 de junio contra Nueva Zelanda en Vancouver y concluirá el 26 de ese mismo mes frente a Irán otra vez en Seattle.

Temas Relacionados

WesleySelección Brasil Mundial 2026Selección de BrasilSelección de EgiptoMundial 2026Carlo Ancelotti

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentina empata contra Honduras en uno de los últimos amistosos antes de su debut en el Mundial: Messi es suplente

La Albiceleste, con algunas ausencias de peso, continúa con su puesta a punto de cara a la Copa del Mundo. Televisa TyC Sports, Telefe y LPF Play

Argentina empata contra Honduras en uno de los últimos amistosos antes de su debut en el Mundial: Messi es suplente

Suspendieron San Martín-Nueva Chicago por la agresión al arquero Facundo Masuero: lo retiraron de la cancha en ambulancia y fue internado

El árbitro del partido frenó las acciones al cierre del primer tiempo porque no estaban dadas las garantías de seguridad. El jugador ya fue dado de alta

Suspendieron San Martín-Nueva Chicago por la agresión al arquero Facundo Masuero: lo retiraron de la cancha en ambulancia y fue internado

Con Tim Payne en cancha, Nueva Zelanda cayó ante Inglaterra en el último amistoso antes de su estreno en el Mundial

El duelo en Tampa terminó con una mínima diferencia a favor de los europeos tras una definición de Harry Kane

Con Tim Payne en cancha, Nueva Zelanda cayó ante Inglaterra en el último amistoso antes de su estreno en el Mundial

Romario dio la lista de los seis mejores futbolistas de la historia, se incluyó y abrió el debate: “Me daría un 11 sobre 10 como jugador”

El histórico ex goleador brasileño se ubicó en el selecto grupo de dioses de este deporte junto con Maradona, Messi, Pelé, Ronaldo y Cristiano Ronaldo

Romario dio la lista de los seis mejores futbolistas de la historia, se incluyó y abrió el debate: “Me daría un 11 sobre 10 como jugador”

Cuál es la “quinta estrella” que una gloria de Uruguay pide sumar como título del Mundo: el trofeo que ganó en 1981

La Copa de Oro de Campeones Mundiales se disputó entre fines del 80 y principios del 81: lo ganó la Celeste

Cuál es la “quinta estrella” que una gloria de Uruguay pide sumar como título del Mundo: el trofeo que ganó en 1981

DEPORTES

Argentina enfrenta a Honduras en uno de los últimos amistosos antes de su debut en el Mundial: Messi será suplente

Argentina enfrenta a Honduras en uno de los últimos amistosos antes de su debut en el Mundial: Messi será suplente

Suspendieron San Martín-Nueva Chicago por la agresión al arquero Facundo Masuero: lo retiraron de la cancha en ambulancia y fue internado

Con Tim Payne en cancha, Nueva Zelanda cayó ante Inglaterra en el último amistoso antes de su estreno en el Mundial

Romario dio la lista de los seis mejores futbolistas de la historia, se incluyó y abrió el debate: “Me daría un 11 sobre 10 como jugador”

Cuál es la “quinta estrella” que una gloria de Uruguay pide sumar como título del Mundo: el trofeo que ganó en 1981

TELESHOW

Matías Martin blanqueó su nueva relación: quién es Paloma Cavanna, la directora de vestuario que lo conquistó

Matías Martin blanqueó su nueva relación: quién es Paloma Cavanna, la directora de vestuario que lo conquistó

Nati Jota se mostró al natural y habló de los comentarios que recibe sobre su aspecto: “Soy así, la otra es la que no es”

La historia detrás de la foto del Indio Solari que se hizo viral después de su muerte

Oriana Sabatini furiosa con las críticas que recibió por no romantizar su embarazo: “Es lo más hardcore que puede hacer un ser humano”

El fin de semana de Daniela Christiansson entre un asado criollo y la visita a una famosa panchería del conurbano

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno en Honduras proyecta inversiones de hasta 2 mil millones de dólares en sectores estratégicos

Gobierno en Honduras proyecta inversiones de hasta 2 mil millones de dólares en sectores estratégicos

Por qué decir “no” en el trabajo puede perjudicar más a las mujeres, según diversos estudios

Queso de Nicaragua, ajo de Asia y maíz importado: el viaje silencioso detrás de las pupusas y lo que se come en El Salvador

“Los sueños sí se cumplen”: la historia de Rakele Menjívar, modelo y actriz salvadoreña

Desde el jardín de la muerte: El asesinato de un costarricense destapó la casa de los horrores de Dorothea Puente