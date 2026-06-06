Alerta en Brasil a 7 días del debut en el Mundial: una de las figuras pidió el cambio por lesión y se retiró entre lágrimas

Los últimos amistosos a pocas horas del Mundial están dejando más dolores de cabeza que certezas para los entrenadores y lo ocurrido en Brasil profundiza esa sensación. Tras las bajas en Escocia, Alemania y Austria por lesiones, el combinado de Carlo Ancelotti transita horas de incertidumbre tras lo sucedido en el duelo preparatorio contra Egipto.

A 7 días del debut por el Grupo C contra Marruecos, el defensor Wesley duró apenas un cuarto de hora en el Huntington Bank Field. El lateral de 22 años de la Roma sintió un dolor en la zona de la ingle y pidió el cambio. Tras ser reemplazado por Danilo, se lo vio en el banco de suplentes tapando su rostro por una toalla mientras era consolado por diferentes integrantes del combinado verdeamarelo.

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Hay que tener presente que los entrenadores tienen hasta 24 horas antes del primer partido para hacer cambios en las lista de 26 convocados por “lesión o enfermedad”. Danilo es uno de los tres “laterales” en la lista de Ancelotti junto con Alex Sandro (Flamengo) y Douglas Santos (Zenit), aunque la nómina preliminar de 55 apellidos también tenía a Paulo Henrique (Vasco da Gama) y ​​Vitinho (Botafogo) como alternativas para ese sector. Aunque hay otros ocho jugadores para la defensa: los laterales izquierdos Carlos Augusto (Inter de Milán), Kaiki Bruno (Cruzeiro) y Luciano Juba (Bahia), además de los centrales Alexsandro Ribeiro (Lille), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Léo Ortiz (Flamengo), Thiago Silva (Oporto) y Vitor Reis (Girona).

“El jugador lloró desconsoladamente en el banquillo tras ser sustituido. Recibió atención médica de Rodrigo Lasmar y el cuerpo médico”, detalló el diario brasileño OGlobo. Wesley llegó a la Roma de Italia en 2025 procedente de Flamengo y venía de ser titular en la goleada 6-2 sobre Panamá en un amistoso previo.

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El futbolista de 22 años salió ante Egipto y generó preocupación antes del Mundial

Sin Neymar, quien se recupera de su lesión, Ancelotti optó por hacer otros ocho cambios en el entretiempo del choque contar Egipto con los ingresos del arquero Weverton, Leo Pereira, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Bremer, Fabinho, Danilo y Endrick. Precisamente éste último fue el encargado de anotar el 2-1 tras una asistencia de Raphinha en un duelo que había terminado en la primera etapa igualdad por las anotaciones de Bruno Guimarães y Mostafa Ziko. Más tarde sumaron minutos Gabriel Martinelli y Alex Sandro.

Brasil se prepara para iniciar su camino en un certamen que lo tendrá como protagonista del Grupo C: abrirá ante Marruecos el próximo sábado 13 de junio en el MetLife Stadium, seguirá ante Haití el viernes 19 en el Lincoln Financial Field y concluirá su participación en la zona el miércoles 24 frente a Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami.

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Egipto, por su parte, será integrante del Grupo G y comenzará su actividad el 15 de junio contra Bélgica en Seattle, seguirá el 21 de junio contra Nueva Zelanda en Vancouver y concluirá el 26 de ese mismo mes frente a Irán otra vez en Seattle.