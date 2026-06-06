Panamá empata ante Bosnia en su último examen y deja dudas de cara al Mundial 2026

La Marea Roja igualó en St Louis tras un cabezazo de Nikola Katić y la respuesta de Jiovany Ramos al 45+3. (X/ @fepafut)

La Selección de Panamá cerró su etapa de preparación rumbo al Mundial 2026 con un empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina en St Louis.

El resultado, aunque positivo en términos de competitividad, dejó al descubierto ciertas fragilidades defensivas que deberán corregirse antes del debut contra Ghana el próximo 17 de junio.

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Bosnia abre el marcador al minuto 24 con un cabezazo de Nikola Katić tras un tiro de esquina. (X/ @NFSBiH)

El equipo dirigido por Thomas Christiansen mostró capacidad de reacción y momentos de buen futbol, pero también cometió errores en salida y marcaje que podrían ser costosos en un torneo de máxima exigencia. La Marea Roja llega con ilusión, aunque con la tarea innegable de encontrar mayor solidez.

La reacción canalera tras un inicio complicado

Panamá comenzó sufriendo la presión alta de Bosnia, que complicó la salida de balón y generó peligro constante. Al minuto 24, Nikola Katić abrió el marcador con un cabezazo tras un córner. Sin embargo, la Roja no se desmoronó y encontró el empate justo antes del descanso:

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Gol bosnio : Katić adelantó a Bosnia con un remate de cabeza.

Errores defensivos : la zaga panameña mostró pasividad en la marca.

Empate canalero: al 45+3, Jiovany Ramos aprovechó un balón suelto en el área para poner el 1-1.

Jiovany Ramos nuevamente fue la estrella al poner el 1-1 al 45+3 tras aprovechar un balón suelto en el área. (X/ @fepafut)

Panamá mostró carácter y capacidad de reacción, pero los errores iniciales evidenciaron que la defensa aún necesita ajustes.

Un duelo de ida y vuelta y ocasiones desaprovechadas

El segundo tiempo fue de ida y vuelta, con ambos equipos buscando la victoria. Bosnia estuvo cerca de marcar al 76 con un disparo al poste, mientras que Panamá respondió con llegadas por la banda izquierda lideradas por Azarías Londoño.

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Cambios estratégicos : ingresaron Fajardo, Griffith, Díaz y Londoño.

Mosquera como héroe : el portero panameño sostuvo el empate con intervenciones clave.

Falta de definición: Panamá generó ocasiones pero no logró concretar el segundo gol.

El guardamete Orlando Mosquera sostuvo el empate de Panamá con atajadas clave ante los intentos de Bosnia. (X/ @fepafut)

Así, los canaleros compitieron con intensidad y mostraron variantes ofensivas, pero la falta de puntería les impidió quedarse con el triunfo.

Lo que viene para Panamá en el Mundial 2026

El empate contra Bosnia cierra una preparación exigente y deja aprendizajes importantes para la Marea Roja.

Resultados previos : derrota 6-2 ante Brasil, victoria 4-2 frente a República Dominicana y empate 1-1 contra Bosnia.

Aspectos positivos : capacidad de reacción ofensiva y seguridad en el arco.

Aspectos a mejorar: salida de balón bajo presión y concentración defensiva.

La Marea Roja llega al Mundial 2026 con una derrota 6-2 ante Brasil, una victoria 4-2 sobre República Dominicana y un empate 1-1 ante Bosnia, compartiendo grupo con potencias como Inglaterra y Croacia. (Facebook/ Fepafut Panama)

Calendario del Grupo L:

17 de junio: Ghana vs Panamá – Toronto.

23 de junio: Panamá vs Croacia – Toronto.

27 de junio: Panamá vs Inglaterra – Nueva York/Nueva Jersey.

En este sentido, el empate ante Bosnia fue un examen que dejó claro que Panamá tiene carácter, aunque aún debe demostrar que puede sostenerlo ante selecciones de mayor jerarquía en la máxima cita del futbol.

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