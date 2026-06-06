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Ciudad de México inaugura 50 puntos de juego limpio a pocos días de empezar el Mundial 2026

Su finalidad es prevenir riesgos, combatir la discriminación y proteger a niñas y niños, mujeres y comunidades LGBT

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Su objetivo es prevenir riesgos y combatir la discriminación
Su objetivo es prevenir riesgos y combatir la discriminación (X / Clara Brugada Molina)

Desde la Glorieta de los Insurgentes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la presentación de los 50 puntos de Juego Limpio que estarán distribuidos a lo largo y ancho de la Capital durante el festejo del Mundial 2026.

Tras la búsqueda del récord guinness por la “ola más grande del Mundo”, Clara Brugada inauguró la Glorieta Mundialista en Insurgentes, CDMX, el primero de los 50 puntos de juego limpio que habrá en aras del Mundial 2026. ​“Este espacio tan emblemático de lucha, movilidad y diversidad hoy se transforma para nuestra gente”, escribió la mandataria en sus redes sociales.

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En la Ciudad de México mantienen su postura que ninguna fiesta deportiva estará por encima de la dignidad y los derechos humanos. ​Así pues, los 50 puntos mundialistas, de la mano de más de 15 instituciones, tendrán como objetivo resguardar la salud mental, reducir riesgos, luchar contra la discriminación y proteger a los infantes, mujeres y comunidades LGBT+.

Lo que se busca en la Ciudad de México es “una celebración con alegría, convivencia y cero violencia”, subrayó Clara Brugada Molina. “El día de hoy estamos inaugurando uno de los 50 puntos mundialistas, pero también quisimos desarrollarla aquí, en la Glorieta de los insurgentes, por loi que significa en la CDMX, por la vida diaria que ocurre aquí, por la trayectoria que ha tenido este lugar y también porque aquí se colocaron las muestras y la manera como las personas privadas de su libertad dijeron ‘aquí estamos y aquí contribuimos durante el Mundial’”, declaró la jefa de Gobierno.

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“A nivel internacional los eventos de este tipo han provocado riesgos de violación a los derechos humanos, los eventos mundialistas de diverso tipo, así que decidimos que la Ciudad de México ante discursos de odio o prácticas de discriminación o aumento de violencia a mujeres y niñas o vulneración a los derechos de la infancia, incremento de problemas de salud mental o el abuso de sustancias, frente a estos riesgos la ciudad decidió actuar". enfatizó.

¿Dónde estarán situados los 50 puntos de juego limpio en la Ciudad de México?

Habrá 50 puntos de Juego Limpio en la Capital
Habrá 50 puntos de Juego Limpio en la Capital (Gobierno de la Ciudad de México)

Clara Brugada Molina confirmó que uno de los 50 puntos principales estará en la Glorieta de los Insurgentes, otros dieciocho más van a estar instalados en los festivales futboleros que vivirán su apertura el próximo jueves 11 de junio, día que el Mundial 2026 se inaugurará desde el estadio Ciudad de México.

La mandataria desea que esta Copa del Mundo, en la Ciudad de México, sea un torneo “diferente, en el que la mayoría de la población que no pueda ir al estadio acuda a estos grandes futboleros que llevaremos con pantallas gigantes y gran actividad para la población”.

“Allí en esos lugares estarán esos puntos mundialistas y estarán colocados en lugares emblemáticos de la Ciudad de México y puntos que van a converger mucha población tanto de los habitantes de la ciudad pero también de nuestros visitantes", agregó Clara Brugada Molina.

En los puntos de juego limpio habrán equipos interdisciplinarios, con trabajadores sociales, profesionales de la salud para atender a niñas y niños con el fin de saber actuar de manera eficaz ante cualquier práctica que pueda vulnerar los derechos de las niñas y niños.

También se brindará orientación ante problemas de consumo excesivo de bebidas alcohólicas y servicios especializados para combatir la violencia contra las mujeres y niñas o contra personas de la comunidad, con acompañamiento integral de mecanismos para responder rápidamente a cualquier incidente.

Clara Brugada encabezó la conferencia en Insurgentes
Clara Brugada encabezó la conferencia en Insurgentes (X / Clara Brugada Molina)

“Con la inauguración de la Glorieta Mundialista en Insurgentes, la Ciudad de México suma espacios de convivencia para que la afición mexicana y extranjera disfruten de la fiesta deportiva en un ambiente seguro, incluyente y libre de discriminación", resaltó el Gobierno de la CDMX.

“Estos puntos contarán con actividades recreativas, orientación y acciones de acompañamiento para promover el respeto, la convivencia pacífica y la protección de mujeres, infancias y todas las personas“, complementaron.

¿Cuándo debuta México en el Mundial 2026?

México debutará contra Sudáfrica en la Inauguración. Imagen de archivo. EFE/Sáshenka Gutiérrez
México debutará contra Sudáfrica en la Inauguración. Imagen de archivo. EFE/Sáshenka Gutiérrez

La Selección Mexicana de Futbol será la primera en ver actividad en la justa mundialista. En el estadio Ciudad de México medirá fuerzas contra la Selección de Sudáfrica. El duelo inaugural comenzará a las 13:00 p.m. (tiempo de la Capital) el día jueves 11 de junio. Posteriormente enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara y cerrará la primera ronda contra Chequia en el Coloso de Santa Úrsula.

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