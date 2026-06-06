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Los memes más icónicos de Lionel Messi que siguen conquistando internet en el Mundial 2026

A sus 38 años, Lionel Messi continúa siendo una figura central dentro y fuera de la cancha. Su presencia en el Mundial 2026 ha provocado que se recuerden sus memes

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El video muestra a Lionel Messi y Neymar en una sesión de entrenamiento de fútbol del París Saint-Germain. Varios jugadores visten uniformes oscuros con franjas turquesa en un campo verde. Messi, con cabello rubio, observa a un compañero que patea un balón. La secuencia captura un momento de práctica con la presencia de figuras destacadas del fútbol mundial. Este contenido se presenta como una cobertura de evento.

Lionel Messi volverá a disputar una Copa del Mundo y, mientras Argentina se prepara para iniciar la defensa del título conseguido en Qatar 2022, internet también revive otro fenómeno asociado al capitán albiceleste: los memes.

A pocos días del comienzo del Mundial 2026, las redes sociales han rescatado algunas de las imágenes y bromas más populares inspiradas en el futbolista, muchas de las cuales se han convertido en parte de la cultura digital.

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La confirmación de que Messi integrará la lista definitiva de convocados de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo de Norteamérica provocó una nueva ola de publicaciones en plataformas como X, Instagram y TikTok. Los usuarios no solo celebraron la presencia del argentino en su sexto Mundial, sino que recuperaron antiguos memes que, con el paso del tiempo, terminaron volviéndose realidad.

Lionel Messi afronta una cita histórica con Argentina

A sus 38 años, Lionel Messi encabeza la convocatoria de 26 futbolistas con la que Argentina buscará revalidar el título obtenido en Qatar 2022. El delantero del Inter Miami afrontará así una marca inédita en su carrera al convertirse en uno de los pocos jugadores en disputar seis Copas del Mundo.

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Lionel Messi volverá a participar en una Copa del Mundo a sus 38 años. REUTERS/Carl Recine
Lionel Messi volverá a participar en una Copa del Mundo a sus 38 años. REUTERS/Carl Recine

La confirmación oficial de su presencia llegó el 30 de mayo, después de varias semanas marcadas por la preocupación debido a una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo. El cuerpo técnico decidió administrar las cargas físicas del capitán para asegurar que llegue en las mejores condiciones al debut del Grupo J.

Argentina comenzará su participación enfrentando a Argelia en Kansas City, antes de medirse con Austria y Jordania en Dallas.

Sin embargo, más allá de lo estrictamente futbolístico, la expectativa mundial también se trasladó al universo digital, donde Messi mantiene una presencia permanente gracias a la creatividad de millones de aficionados.

Lionel Messi entrenando para el Mundial 2026 con la selección de argentina. (AP Foto/Charlie Riedel)
Lionel Messi entrenando para el Mundial 2026 con la selección de argentina. (AP Foto/Charlie Riedel)

El meme del “Messi viejo” que terminó haciéndose realidad

Uno de los contenidos más recordados nació durante el Mundial de Qatar 2022. Tras los largos tiempos añadidos en algunos partidos, especialmente en el encuentro frente a Países Bajos, comenzaron a circular imágenes generadas con inteligencia artificial en las que aparecía un Messi envejecido, con canas e incluso bastón.

La broma hacía referencia a la extensión de los partidos y sugería que el futbolista llegaría a disputar el Mundial de 2026 convertido en un veterano.

Cuatro años después, aquellas imágenes han regresado con fuerza. Bajo frases como “la profecía se cumplió”, miles de usuarios comparten nuevamente el meme, aunque esta vez con un tono más nostálgico y de admiración por la longevidad deportiva del capitán argentino.

El meme de Messi viejo volviendo a jugar con la selección de argentina.
El meme de Messi viejo volviendo a jugar con la selección de argentina.

Lo que en 2022 parecía una exageración humorística terminó transformándose en un símbolo del legado de Messi.

“Messiento” y otros clásicos que siguen vigentes

Otro de los formatos más populares es el conocido como “Messiento”, una serie de imágenes utilizadas para expresar distintos estados de ánimo, desde felicidad hasta preocupación.

Cada vez que surgen noticias sobre la condición física del rosarino o sobre el desempeño de la selección argentina, las redes sociales recuperan estas plantillas para reaccionar con humor.

Los aficionados también continúan utilizando memes relacionados con las celebraciones de Messi, sus gestos más característicos y algunas de sus frases más recordadas.

Uno de los memes más icónicos de Lionel Messi es el 'Messirve'.
Uno de los memes más icónicos de Lionel Messi es el 'Messirve'.

Un ícono que trasciende el fútbol

La vigencia de estos memes demuestra que Lionel Messi ya no es únicamente una figura deportiva. El campeón del mundo también se ha consolidado como uno de los personajes más influyentes de la cultura de internet.

Cada fotografía, celebración o declaración del futbolista es reinterpretada por millones de usuarios, que convierten esos momentos en contenidos virales.

El futbolista Lionel Messi aparece junto a una mujer alta en la alfombra de un evento público. Messi, con traje oscuro, sonríe levemente, mientras la mujer, con un vestido brillante, mantiene una expresión neutral. Ambos posan frente a un fondo gris con inscripciones parciales. El video es una compilación de imágenes que ha circulado en redes sociales, sirviendo como material para memes.

Con el Mundial 2026 posiblemente representando la última Copa del Mundo de su carrera, Messi busca escribir un nuevo capítulo con Argentina. Pero, independientemente de lo que ocurra en las canchas, su presencia en la memoria colectiva de internet parece estar garantizada.

Porque, además de conquistar títulos, el capitán argentino también ha logrado algo reservado para muy pocos: convertirse en uno de los rostros más reconocibles y eternos de la era de los memes.

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