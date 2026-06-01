El detalle de la habitación de Messi en el hotel de la selección argentina que causó furor en la previa al Mundial

El video documenta la llegada de Lionel Messi y Rodrigo De Paul a la concentración de la selección argentina. Se observa a ambos futbolistas ingresando a un edificio, llevando bolsos y con expresiones de alegría. De Paul lleva una gorra y una camiseta blanca sin mangas. En otra secuencia, los deportistas posan junto a un tercer hombre, que viste una camiseta de Argentina, delante de una pared decorada con elementos gráficos de la república. Este material es una cobertura del evento.

De Fort Lauderdale a Kansas, sin escalas. Lionel Messi se tomó un chárter junto a Rodrigo De Paul y ambos fueron dos de la última tanda de jugadores de la selección argentina que llegaron a la concentración en el Hotel Origin de la ciudad donde jugará su primer partido del Mundial frente a Argelia, el próximo martes 16 de junio desde las 22 (hora argentina).

El astro rosarino llegó al aeropuerto de la ciudad en el estado de Missouri y, una vez que descendió, recibió un especial abrazo de parte de Marito Di Stéfano, el histórico utilero de la AFA. Luego de recorrer el trayecto hasta el búnker, Messi ingresó junto a De Paul al hotel y allí los esperaba el preparador físico del cuerpo técnico de la Selección, Luis Martín.

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Acto seguido, llegó el turno para que tanto el número 10 y el 7 de Argentina conocieran sus habitaciones. Y ahí fue donde se produjo un acontecimiento particular que causó furor entre los fanáticos de la Selección. En las redes sociales se hizo viral una imagen de la puerta del alojamiento de Messi en la que se puede ver el número de 202. Rápidamente, nacieron las comparaciones con lo que sucedió durante la Copa del Mundo de Qatar hace tres años en Doha cuando Leo concentró en la Universidad de Qatar en el cuarto 201 (2+1=3) y la Albiceleste logró el tercer título de su historia.

La puerta de la habitación 202 asignada a Lionel Messi durante la concentración de la selección argentina en Kansas, personalizada con los colores y símbolos del país.

Claro, porque si sumamos el número de habitación en el hotel en Kansas donde dormirá el capitán del seleccionado, el resultado es cuatro, la nueva estrella que buscará el conjunto de Scaloni en su excursión en Norteamérica. Otro aspecto que se asemeja a lo sucedido en el pasado Mundial es que Messi se concentrará solo. Es que desde que el Kun Agüero dejó el combinado nacional, el jugador del Inter Miami no comparte habitación.

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Igual, como ya es conocido, el cuarto de la Pulga es un espacio de reunión para tomar mate o jugar al truco, un clásico en cada torneo que comparten los futbolistas argentinos en cada rincón del mundo. Es por eso que Messi no estará sólo. Es más, a su lado tendrá compañía conocida, ya que en la habitación 203 estarán Nicolás Otamendi y el propio De Paul.

Justamente, el flamante refuerzo de River Plate tras su salida del Benfica aprovechó su cuenta de Instagram para subir fotos de su desembarco en EEUU con el resto del plantel y también subió un video ingresando a su cuarto. “Hola, Kansas”, escribió el defensor, que disputará su último torneo con el seleccionado.

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La puerta de la habitación de Messi en la Universidad de Qatar (Twitter / @QNAEnglish)

Ya con el plantel completo, sumado a los futbolistas que viajaron como apoyo de cara a los partidos previos al estreno mundialista, la primera sesión de entrenamiento comenzará este lunes en el Compass Minerals National Performance Center, el centro del Sporting Kansas City de la MLS. En la previa al debut, Argentina disputará dos amistosos: el próximo sábado 6 de junio ante Honduras en el Kyle Field de Texas —estadio del equipo de fútbol americano de la Universidad de Texas A&M, con capacidad para más de 102.000 espectadores— y el martes 9 de junio frente a Islandia en el estadio Jordan-Hare de la Universidad de Auburn, en Alabama.

El debut en el Grupo J está programado para el martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, la casa de los Chiefs de la NFL. La segunda presentación será el lunes 22 de junio a las 14:00 ante Austria en el Dallas Stadium, y el cierre de la fase de grupos llegará el sábado 27 de junio a las 23:00 frente a Jordania, en el mismo escenario de Texas. La FIFA fijó el 15 de junio como fecha límite para que los cuerpos técnicos puedan realizar modificaciones en sus listas definitivas.

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El video muestra la puerta de la habitación 203, identificada con los nombres R. De Paul y N. Otamendi, decorada con motivos de la selección argentina. Posteriormente, se observa el interior de una habitación de hotel con dos camas, pisos de madera oscura, un armario y una ventana con cortinas claras. Este contenido documenta un vistazo a la estancia de los futbolistas durante la concentración en Kansas.