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La gran atajada del Dibu Martínez en la goleada de Argentina ante Zambia que le permitió acercarse a un récord que lo obsesiona

El arquero marplatense suma 41 vallas invictas y se arrimó a la marca que ostenta Sergio Romero

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El arquero evitó el descuento de Zambia

Emiliano Martínez dio un paso más para obtener un récord que lo obsesiona. El Dibu mantuvo la valla invicta en la goleada de la selección argentina 5-0 sobre Zambia, sumó un nuevo arco en cero y se acercó a la marca que ostenta Sergio Romero en la Albiceleste.

Durante el duelo, el arquero del Aston Villa solo fue exigido en una oportunidad: a los 55 minutos tuvo una tapada a puro reflejos, al negarle el grito a David Simukonda. A los 73, le dejó su lugar en el arco del representativo nacional a Juan Musso y puso fin a su partido.

Más allá del resultado, la estadística personal de Martínez es uno de los focos. Con este partido, el arquero nacido en Mar del Plata alcanzó su 59ª presencia con la selección argentina, acumulando 41 partidos sin recibir goles, cuatro títulos internacionales —entre ellos el Mundial de Qatar 2022, las Copa América de 2021 y 2024, y la Finalíssima 2022— y un palmarés que lo sitúa en el selecto grupo de los arqueros de mayor trayectoria, detrás únicamente de Sergio Romero, quien suma 96 partidos y 47 vallas invictas. Además, Dibu acumula 44 triunfos, 10 empates y apenas 5 derrotas.

El Dibu Martínez dio un paso más hacia el récord de más vallas invictas en la selección (REUTERS/Rodrigo Valle)
El Dibu Martínez dio un paso más hacia el récord de más vallas invictas en la selección (REUTERS/Rodrigo Valle)

El trayecto estadístico reciente del guardameta lo confirma entre los nombres más relevantes del arco argentino: sus 59 presencias lo ubican detrás de Romero (96 partidos), y por encima de históricos como Ubaldo Fillol (54), Roberto Abbondanzieri (49), Sergio Goycochea (44) y Antonio Roma (41),

El impacto de esta nueva valla invicta cobra dimensión adicional por el contexto: Martínez, de 33 años, reconoció en reiteradas ocasiones su afán por alcanzar el “récord con más arcos en cero”. Desde su debut el 3 de junio de 2021 ante Chile, fue consolidando su lugar en el equipo con actuaciones decisivas y batió incluso la marca nacional de minutos consecutivos sin recibir goles, superando los 608 minutos establecidos por Germán Burgos en 1998.

“Soy un enfermo de las estadísticas. Con Martín (Tocalli) siempre decimos: ‘Una menos, una menos’. Quiero el récord con más arcos en cero. Me busco siempre un objetivo para seguir creciendo, pero al final el objetivo más grande es clasificar al Mundial y crecer como equipo, y la verdad que lo estamos haciendo”, expresó Martínez el año pasado, en alusión a su obsesión por este registro.

La agenda del combinado de Lionel Scaloni contempla disputar una serie de amistosos antes de la Copa del Mundo en la fecha FIFA de junio. El entrenador aseguró en conferencia de prensa que Serbia es uno de los posibles rivales, aunque el partido todavía no fue confirmado de manera oficial.

La selección argentina forma parte del Grupo J en el Mundial 2026, con inicio el 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium a las 22.00 (hora argentina). El segundo partido será ante Austria el 22 de junio a las 14.00 en el Dallas Stadium, y el tercero contra Jordania el 27 de junio a las 23.00, también en Dallas.

LOS PARTIDOS SIN RECIBIR GOLES DEL DIBU MARTÍNEZ

1- Copa América: 1-0 vs. Uruguay (2021)

2- Copa América: 1-0 vs. Paraguay (2021)

3- Copa América: 3-0 vs. Ecuador (2021)

4- Copa América: 1-0 vs. Brasil (2021)

5- Eliminatorias: 0-0 vs. Paraguay (2021)

6- Eliminatorias: 3-0 vs. Uruguay (2021)

7- Eliminatorias: 1-0 vs. Perú (2021)

8- Eliminatorias: 1-0 vs. Uruguay (2021)

9- Eliminatorias: 0-0 vs. Brasil (2021)

10- Eliminatorias: 1-0 vs. Colombia (2022)

11- Finalíssima: 3-0 vs. Italia (2022)

12- Amistoso: 3-0 vs. Jamaica (2022)

13- Amistoso: 5-0 vs. Emiratos Árabes Unidos (2022)

14- Mundial: 2-0 vs. México (2022)

15- Mundial: 2-0 vs. Polonia (2022)

16- Mundial: 3-0 vs. Croacia (2022)

17- Amistoso: 2-0 vs. Panamá (2023)

18- Amistoso: 7-0 vs. Curazao (2023)*

19- Amistoso: 2-0 vs. Australia (2023)

20- Amistoso: 2-0 vs. Indonesia (2023)

21- Eliminatorias: 1-0 vs. Ecuador (2023)

22- Eliminatorias: 3-0 vs. Bolivia (2023)

23- Eliminatorias: 1-0 vs. Paraguay (2023)

24- Eliminatorias: 2-0 vs. Perú (2023)

25- Eliminatorias: 1-0 vs. Brasil (2023)

26- Amistoso: 3-0 vs. El Salvador (2024)

28- Amistoso: 1-0 vs. Ecuador (2024)

29- Copa América: 2-0 vs. Canadá (2024)

30- Copa América: 1-0 vs. Chile (2024)

31- Copa América: 2-0 vs. Perú (2024)

32- Copa América: 2-0 vs. Canadá (2024)

33- Copa América: 1-0 vs. Colombia (2024)

34- Eliminatorias: 3-0 vs. Chile (2024)

35- Eliminatorias: 1-0 vs. Perú (2024)

36- Eliminatorias: 1-0 vs. Uruguay (2025)

37- Eliminatorias: 1-0 vs. Chile (2025)

38- Eliminatorias: 3-0 vs. Venezuela (2025)

39- Amistoso: 1-0 vs. Venezuela (2025)

40- Amistoso: 6-0 vs. Puerto Rico (2025) **

41- Amistoso: 4-0 vs. Zambia (2026) ***

*Fue reemplazado por Franco Armani sobre el final

** Fue reemplazado por Facundo Cambeses sobre el final

*** Fue reemplazado por Juan Musso sobre el final

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