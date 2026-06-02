Pobreza monetaria bajó 2.6% en República Dominicana, pero sigue enfrentando retos para el sector rural

La pobreza monetaria en República Dominicana cayó a 15.4 % en el primer trimestre de 2026, el nivel más bajo en una década. Foto cortesía Instituto de Mercado Agropecuario

La pobreza monetaria en República Dominicana disminuyó a su nivel más bajo de la última década, ubicándose en 15.4 % durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con el informe preliminar presentado por el Ministerio de Hacienda y Economía. Este resultado representa una reducción de 2.6 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la tasa era de 18.1%.

El informe oficial señala que esta disminución está relacionada con el crecimiento económico observado en el mismo tiempo. El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró una variación acumulada de 4.1%, lo que sugiere que la expansión de la producción nacional permitió mejoras en los ingresos de los hogares más vulnerables.

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Además, la aplicación de aumentos en los salarios mínimos sectorizados y no sectorizados, implementados desde abril del año pasado hasta febrero de 2026, benefició a los ciudadanos con menor poder adquisitivo.

El crecimiento económico y los incrementos salariales permitieron reducir la pobreza en sectores vulnerables del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la información validada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), “los ingresos laborales percibidos durante los últimos 12 meses, comprendidos entre abril de 2025 y marzo de 2026, reflejaron un incremento al comparar con los reportados entre abril de 2024 y marzo de 2025.

Esto permitió que la contribución del ingreso laboral a la reducción de la pobreza alcanzara 3.74 puntos porcentuales, contrarrestando así el efecto de la inflación”, detalla el boletín oficial.

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Al analizar los datos por territorio, la pobreza rural mantiene una incidencia superior a la urbana, situándose en 18.8 %, cuatro puntos por encima del 14.8 % que se registra en las ciudades.

El reporte recuerda que la pobreza monetaria se define como la situación de déficit entre los ingresos de los hogares y los recursos necesarios para adquirir una canasta básica de bienes y servicios.

La pobreza monetaria afecta en mayor proporción a hogares encabezados por mujeres, con una tasa 3.8 puntos mayor que en hogares masculinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pobreza tiene rostro de mujer en República Dominicana

El Análisis del Desempeño Económico y Social 2025, difundido por las autoridades en las últimas semanas, señala que la pobreza monetaria bajó a su mínimo en diez años, aunque persisten brechas estructurales que limitan una reducción equitativa.

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Según el documento, la incidencia general de la pobreza pasó de 19.0 % en 2024 a 17.3 % en 2025, mientras que la pobreza extrema disminuyó de 2.4% a 2.2%. Esto equivale a que 172,346 personas superaron la línea de pobreza durante ese periodo.

El informe enfatiza que la reducción de la pobreza se debió principalmente al efecto crecimiento, con una baja de 3.9 puntos porcentuales, aunque el efecto distribución y la inflación, con aumentos de 0.7 y 1.5 puntos respectivamente, limitaron el avance.

Persisten desafíos sustanciales, como la mayor incidencia entre la población menor de 15 años, donde la tasa llega a 30.1 %, casi el doble del promedio nacional, y la afectación más alta en los hogares encabezados por mujeres, cuya tasa supera en 3.8 puntos la de los hogares con jefatura masculina.

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La región Norte de República Dominicana experimentó la mayor caída en pobreza, mientras Ozama y Sur mantienen los índices más altos. (Foto cortesía)

El índice de feminización de la pobreza aumentó de 21.2 a 26.0 entre 2024 y 2025.

El análisis territorial muestra que la región Norte registró la mayor baja, con una caída de 3.1 puntos, mientras que las regiones Ozama y Sur mantienen los niveles más elevados de pobreza.

El documento advierte que estas cifras reflejan la persistencia de brechas estructurales, especialmente entre la infancia, los hogares con jefatura femenina y las zonas con mayor rezago, lo que dificulta una mejora equitativa del bienestar social.