Se registraron 11 asesinatos en una semana en Montevideo: el gobierno atribuye la violencia a guerras narco

Triple crimen en boca de droga en el barrio Cerro de Montevideo (Captura Telenoche/Canal 4)

El mes de mayo cerró en Uruguay con once asesinatos en una semana en distintos barrios de Montevideo. Las autoridades policiales uruguayas aseguran que en todos estos enfrentamientos hay un “denominador común”: las guerras entre grupos narco.

Así lo reconoció este lunes el ministro del Interior, Carlos Negro, titular de la cartera a cargo de la seguridad. “Se ve un denominador común, que es seguramente la lucha entre bandas criminales. Nosotros sabemos –y también lo dijimos oportunamente– que intervenir los territorios con presencia policial, desarticulando bandas y encarcelando dirigentes de esas bandas, como ocurrió hace pocos días en Maldonado, puede ocasionar luchas intestinas entre los que aspiran a dirigir ese tipo de organizaciones”, dijo el jerarca en una rueda de prensa.

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Negro señaló que este tipo de situaciones lleva a que haya “mayores niveles de violencia”.

Triple crimen en boca de droga en el barrio Cerro de Montevideo (Captura Telenoche/Canal 4)

Consultado sobre el incremento de muertes de esta semana, el secretario de Estado pidió mirar a largo plazo. “Los análisis deben realizarse en forma calendarizada, prevista y previa. Y tienen que ser un período de tiempo que científicamente permita sacar conclusiones. Sacar conclusiones sobre pequeños o cortos períodos de tiempo no otorga información relevante a estos efectos. Por eso es que hay que ser muy cuidadosos en contar homicidios o ausencia de homicidios en cortos períodos como son estos días”, explicó el ministro del Interior.

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Uno de los crímenes más violentos registrado en la última semana de mayo fue el triple asesinato de barrio Cerro. En este caso, un auto llegó a una boca de drogas en esa zona del oeste de Montevideo. Cinco personas vestidas de negro bajaron del vehículo, ingresaron a la casa y comenzaron a disparar contra todos los que estaban allí. Tres personas (dos hombres y una mujer) murieron y dos resultaron heridas y fueron internadas.

A esto se le sumó otro asesinato el miércoles, otros dos asesinatos el viernes y tres asesinatos ocurridos el último fin de semana, consignó el noticiero Telemundo de Canal 12.

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El ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro, en el lugar en el que se incautaron dos toneladas de cocaína (Ministerio del Interior)

En un lapso de una hora, en distintos puntos de Montevideo, ocurrieron tres crímenes: en el barrio Marconi, Piedras Blancas e Ituzaingó, en la periferia de la capital. Todas las víctimas murieron tras ataques a disparos. Los homicidios ocurrieron entre las 20.50 y las 22 horas del sábado.

En el primer caso, los investigadores buscan determinar si la víctima era un rapiñero porque tenía consigo un arma de fuego falsa.

La caída del Kane

En sus declaraciones a la prensa, el ministro del Interior destacó que el “dirigente” de una banda criminal de Maldonado fue atrapado en las últimas horas. Se refería a El Kane, un reconocido narcotraficante de Maldonado detenido el pasado viernes y a quien se le incautaron tres kilos de cocaína y varias armas de guerra, informó el diario El País.

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Ricardo Pérez, como se llama este delincuente, es señalado como uno de los principales narcotraficantes del departamento. Según las autoridades, tenía en su poder “un importante arsenal de armas de fuego”. Kane tenía, además, varios antecedentes penales vinculados a la venta de drogas ilegales en la ciudad de San Carlos.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con el ministro del Interior, Carlos Negro (Presidencia)

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, explicó en una conferencia de prensa que Kane “vivía en un búnker televigilado” e informó que ya se había realizado una inspección en el lugar por un homicidio que ocurrió a una cuadra. “La mayoría del arsenal estaba enterrado bajo tierra”, detalló Trezza.

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Un allanamiento realizado en el lugar permitió incautar tres kilos de cocaína de extrema pureza, una gran cantidad de armas de varios tipos, municiones y vehículos.

El jefe de Policía destacó el trabajo conjunto con el municipio para este operativo, que implicó el uso de una retroexcavadora.