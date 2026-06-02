Las exportaciones uruguayas volvieron a caer en mayo: bajaron 3%

Soja almacenada en un depósito de la ciudad de Montevideo (REUTERS/Andres Stapff)

Las exportaciones uruguayas en mayo totalizaron los USD 1.142 millones, lo que significa que se redujeron un 3% en comparación al mismo mes del año anterior, según datos publicados este lunes por la oficina de promoción Uruguay XXI. La carne vacuna, la celulosa y la soja fueron los principales productos del país colocados en el exterior.

Es el segundo mes consecutivo en el que hay una caída interanual de las exportaciones.

Pese a la baja de mayo, en el acumulado de 2026 las exportaciones de bienes, incluidas las zonas francas, aumentaron un 3%: en lo que va del año totalizaron USD 5.271 millones.

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Exportaciones uruguayas caen en mayo

En el acumulado del año, la carne bovina alcanzó los USD 1.054 millones, un comportamiento “apenas por debajo al del año pasado”. La celulosa aparece en segundo lugar, con USD 931 millones, seguida de los productos lácteos (USD 346 millones). El top cinco lo completaron la soja y los concentrados de bebidas.

En mayo, la carne fue el principal producto exportado. Las ventas fueron por USD 220 millones, lo que representó un 19% del total exportado y una caída del 14%. Las ventas hacia China, Estados Unidos y la Unión Europea cayeron y, en contraste, se destacó el crecimiento de mercados alternativos como Israel.

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“Durante los primeros meses de 2026 se observaron caídas en los niveles faena total bovina (-18% hasta mayo en términos interanuales), lo que repercutió directamente en los volúmenes exportados. Esto sucedió mientras los precios de exportación aumentaron en promedio 37% en términos interanuales”, explica el informe de Uruguay XXI.

La carne fue el principal producto exportado pero con una caída mensual del 14% (EFE/Federico Anfitti)

La celulosa fue el segundo producto mayor exportado aunque también registró una caída del 7%.

La soja completó el podio y registró un crecimiento del 45% interanual: las colocaciones llegaron a USD 180 millones. “Este desempeño reflejó los primeros movimientos relevantes de la nueva zafra, dado que la cosecha comenzó a tomar ritmo desde mediados de abril y mayo concentra parte de la salida inicial de la producción hacia la demanda externa”, señala Uruguay XXI. En el caso de las exportaciones de soja, Egipto apareció como un “destino importante” en el mes.

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En cuanto a los destinos en general, China sigue siendo el principal lugar en el que los uruguayos colocan sus exportaciones: representó el 27% del total exportado y un incremento interanual del 12%. Las ventas hacia allí estuvieron concentradas principalmente en soja, celulosa y carne bovina.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; y el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, escuchan el discurso del presidente de Paraguay, Santiago Peña, durante la ceremonia de firma de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur, que puso fin a más de 25 años de negociaciones, en Asunción, Paraguay. 17 de enero de 2026. REUTERS/Cesar Olmedo

La Unión Europea, en tanto, se ubicó en el segundo lugar en el primer mes de vigencia del acuerdo con el Mercosur. Las colocaciones fueron por USD 172 millones, equivalente al 16% del total y con una caída del 20% en comparación a mayo de 2025. “La contracción respondió principalmente a menores ventas de celulosa, carne bovina y arroz, parcialmente compensadas por el crecimiento de madera y productos de madera”, dice el informe de Uruguay XXI.

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Este instituto destaca además que durante el primer mes de entrada en vigencia del acuerdo se registraron solicitudes de cupo para tres productos: la carne, el arroz y la miel. En el caso del arroz, Uruguay celebró haberse quedado con el 63% de la cuota de ese producto.

“Porque hay funcionarios que trabajan en silencio y tienen la camiseta puesta, hoy podemos gritar un gol.Y porque los uruguayos que trabajan y producen en el agro no aflojan, hoy podemos decir SE PUEDE. El acuerdo con Europa muestra sus frutos: hoy es el arroz. Seguimos!! Gracias”, celebró en la red social X el presidente Yamandú Orsi.

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La planta de celulosa de "Paso de los Toros", de la multinacional finlandesa UPM (AP Foto/Matilde Campodónico)

Brasil, en tanto, se ubicó como el tercer destino de exportación de Uruguay (con un crecimiento del 1%), seguido de Estados Unidos (-10%) y Egipto, lo que se explica principalmente por la venta de soja.

“Este desempeño permitió que Egipto superara a Argentina entre los principales destinos del mes y se posicionara como una demanda relevante para la soja uruguaya en el inicio de la zafra comercial”, señaló.

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