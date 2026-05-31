La pulseada entre Argentina e Inglaterra por el predio de entrenamiento para el Mundial: por qué ganó La Scaloneta

Argentina le ganó la pulseada a Inglaterra por el predio de Sporting Kansas City (REUTERS/Katie Currid)

La selección argentina e Inglaterra querían el mismo predio de entrenamiento en Kansas City para el Mundial 2026. Solo una podía quedarse con él, y la FIFA tenía un criterio claro y sin apelaciones para resolver el empate.

Según informó Radio La Red, el organismo distribuye las bases operativas del torneo de acuerdo con el ranking FIFA, lo que le otorgó prioridad a la Albiceleste y le aseguró el Centro de Entrenamiento del Sporting Kansas City (Sporting KC), considerado uno de los complejos de alto rendimiento más importantes de Estados Unidos. Pertenece al equipo que compite con el Inter Miami de Lionel Messi en la MLS.

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El predio de Sporting Kansas City (REUTERS/Katie Currid)

Inglaterra, que también pretendía instalarse en ese predio, deberá prepararse en el Swope Soccer Village, también ubicado en Kansas City. Ambos equipos coincidirán en la misma ciudad durante la fase de grupos, aunque en instalaciones distintas.

Y las diferencias no terminan ahí: el alojamiento elegido por los ingleses, The Inn at Meadowbrook Hotel, acumula críticas de huéspedes previos por camas duras, paredes delgadas y escasa insonorización. “Nos sorprendió la falta de insonorización. Escuchamos las ‘actividades agradables’ de una pareja en la habitación de al lado”, relató uno de ellos.

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Para mitigar el impacto, la Football Association (FA) prevé equipar cada habitación con colchones y almohadas a medida, almohadillas de gel, máscaras ergonómicas para los ojos y tapones especiales para los oídos, además del asesoramiento del Dr. Luke Gupta, consultor en fisiología del sueño.

El Centro de Entrenamiento del Sporting KC queda a unos 20 minutos del Origin Hotel, el alojamiento elegido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la concentración del plantel. El hotel, inaugurado en 2024 y ubicado a orillas del río Missouri en la zona de Berkley Riverfront, tiene cinco pisos y 118 habitaciones. El cuerpo técnico priorizó la privacidad y la tranquilidad del lugar por encima de opciones de mayor escala, y la distancia tanto al predio de entrenamiento como al estadio donde Argentina debutará fue determinante: el recinto está a apenas 15 minutos de ese escenario.

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El presidente de la AFA, Claudio Tapia, difundió imágenes y videos del hotel en sus redes sociales y mostró distintos sectores del establecimiento intervenidos con colores, símbolos e imágenes ligados al seleccionado campeón del mundo. “¡El Origin Hotel Kansas City, bien albiceleste! Gran trabajo el que se está realizando para recibir a la Scaloneta. Así está quedando el espacio donde se hospedará nuestra Selección durante el Mundial. ¡Vamos Argentina, todos juntos!”, escribió el dirigente. En otra publicación agregó que trabajan “en cada detalle y en cada rincón para que La Scaloneta se sienta como en casa”.

El restaurante principal del hotel permanecerá cerrado al público durante la estadía del equipo, con uso exclusivo para la delegación. El establecimiento cuenta además con áreas de recuperación física, gimnasios y sectores preparados para la concentración del plantel. Frente al Origin pasa una nueva línea de tranvía urbano con una estación prácticamente en la puerta del alojamiento, lo que facilita el acceso para los simpatizantes.

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Gran parte de la delegación argentina viajó durante la madrugada del domingo hacia Kansas City para iniciar la etapa final de preparación. Entre los integrantes que partieron desde Buenos Aires, y que ya aterrizaron en tierras estadounidenses, figuran miembros del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, futbolistas de la lista definitiva y todo el personal médico, administrativo, de prensa, utilería, seguridad y cocina. Lionel Messi, Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez tenían previsto sumarse directamente en territorio estadounidense.

Antes del debut mundialista, la selección argentina afrontará dos amistosos de preparación: el 6 de junio ante Honduras en Texas y el 9 de junio en Alabama. El estreno en la Copa del Mundo será el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City, por la primera fecha del Grupo J. Los otros dos encuentros de la fase inicial están programados en Dallas, ante Austria el 22 de junio y ante Jordania el 27 de junio.

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Argelia: Kansas City, Kansas (Universidad de Kansas)

Argentina: Kansas City, Kansas (Centro de Entrenamiento del Sporting KC)

Australia: Área de la Bahía de San Francisco, California (Instalaciones de Oakland Roots/Soul)

Austria: Goleta, California (UC Santa Barbara)

Bélgica: Renton, Washington (Centro de rendimiento de los Seattle Sounders)

Bosnia y Herzegovina: Sandy, Utah (Estadio RSL)

Brasil: Nueva York-Nueva Jersey (Centro de Entrenamiento de Columbia Park)

Canadá: Vancouver (Centro Nacional de Desarrollo del Fútbol)

Costa de Marfil: Filadelfia, Pensilvania (Philadelphia Union)

RD del Congo: Houston, Texas (Centro de Entrenamiento de Houston)

Colombia: Guadalajara, México (Academia Atlas FC)

Cabo Verde: Tampa, Florida (Waters Sportsplex)

Croacia: Alexandria, Virginia (Episcopal High School)

Curazao: Boca Ratón, Florida (Florida Atlantic University)

Chequia: Dallas, Texas (Estadio Multiusos de Mansfield)

Ecuador: Columbus, Ohio (Centro de rendimiento del Columbus Crew)

Egipto: Spokane, Washington (Universidad de Gonzaga)

Inglaterra: Kansas City, Missouri (Swope Soccer Village)

España: Chattanooga, Tennessee (Baylor School)

Francia: Boston, Massachusetts (Bentley University)

Alemania: Winston-Salem, Carolina del Norte (Wake Forest University)

Ghana: Boston, Massachusetts (Bryant University)

Haití: Nueva York-Nueva Jersey (Stockton University)

Irán: Tijuana, México (Centro Xoloitzcuintle)

Irak: Greenbrier, Virginia Occidental (Centro de Rendimiento Deportivo de Greenbrier)

Jordania: Portland, Oregón (Universidad de Portland)

Japón: Nashville, Tennessee (Instalaciones del Nashville SC)

Corea del Sur: Guadalajara, México (Chivas Verde Valle)

Arabia Saudita: Austin, Texas (Estadio del Austin FC)

Marruecos: Nueva York-Nueva Jersey (Pingry School)

México: Ciudad de México (Centro de Alto Rendimiento)

Países Bajos: Kansas City, Missouri (Centro de Entrenamiento del KC Current)

Noruega: Greensboro, Carolina del Norte (UNC Greensboro)

Nueva Zelanda: San Diego, California (Universidad de San Diego - Estadio Torero)

Panamá: New Tecumseth, Canadá (Sitio de Entrenamiento de Nottawasaga)

Paraguay: Área de la Bahía de San Francisco, California (Complejo de Fútbol Spartan)

Portugal: Palm Beach Gardens, Florida (Gardens North, Parque del Distrito del Condado)

Qatar: Santa Bárbara, California (Westmont College)

Sudáfrica: Pachuca, México (Pachuca - Universidad del Fútbol)

Escocia: Charlotte, Carolina del Norte (Instalaciones del Charlotte FC)

Senegal: Nueva York-Nueva Jersey (Universidad Rutgers)

Suiza: San Diego, California (SDJA)

Suecia: Dallas, Texas (Estadio del FC Dallas)

Túnez: Monterrey, México (Centro de Entrenamiento Rayados)

Turquía: Mesa, Arizona (Arizona Athletic Grounds)

Uruguay: Cancún, México (Centro de Entrenamiento Mayakoba Cancún)

Estados Unidos: Irvine, California (Great Park Sports Complex)

Uzbekistán: Atlanta, Georgia (Centro de Entrenamiento del Atlanta United)