Martín Cabrales: “Veo cierta reactivación en los últimos dos meses en el consumo masivo”

Martín Cabrales sostuvo que “la caída se ha frenado” en el consumo masivo

En el marco del 43º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se realizó bajo el lema “Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación”, Martín Cabrales aseguró que “se frenó la caída del consumo masivo” y que hay una incipiente reactivación.

“Veo cierta reactivación en los últimos dos meses en el consumo masivo y en el café. Es muy heterogéneo y desigual todo entre los distintos sectores”, señaló. Aun así, y si bien dijo que “la caída se ha frenado”, aclaró que el comportamiento del mercado “no es una v corta”, sino que hay un repunte incluso “dentro de la misma empresa, en sectores y por nichos”.

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La situación actual de la economía muestra esa relativa breve recuperación que no se trata de un proceso uniforme. Para Cabrales, “si hay una caída del poder adquisitivo, sectores más altos, que están mas favorecidos”, son los que están “reactivando y consumiendo”.

“Al mejorarse la macro, ahora viene observación de la micro y de los distintos sectores, para reactivar la economía y producción de las pymes”, expuso durante el evento, que se realiza en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, y que será cerrado por el presidente Javier Milei.

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Acompañado por un panel integrado por Cristiano Ratazzi, chairman del Gruppo Modena, y Luis Galli, Presidente y CEO de Grupo Newsan, el empresario reafirmó el compromiso de su firma con la inversión en el país. Ante la consulta sobre si continuaría inyectando capital, aseguró: “La empresa está invirtiendo hace 85 años, y si tengo que invertir hoy, justamente sí, invertiría”.

Ante el auditorio del IAEF, Cabrales celebró que “el Gobierno tiene un rumbo definido en cuanto a los cambios estructurales"

Cabrales detalló que están expandiendo su capacidad productiva, optimizando costos y apostando por nuevas tecnologías y recursos humanos, incluyendo inteligencia artificial. Así, señaló: “Una marca es permanente inversión y se construye a diario”.

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A pesar de las dificultades que enfrenta el sector, Cabrales destacó la necesidad de sostener la inversión, aun cuando las tasas de interés resulten elevadas: “Es difícil el tema de las tasas de interés, sobre todo para las empresas que somos 100% nacionales o familiares”. Insistió en que “toda inversión es necesaria”, porque “el ser competitivo es muy importante”.

El empresario subrayó la importancia de combinar esfuerzos internos de eficiencia y optimización de las empresas, junto a políticas públicas que apunten a cambios estructurales. “Tenemos que trabajar puertas adentro de la fábrica para optimizar y en la macro con el Gobierno, que tiene un rumbo definido en cuanto a los cambios estructurales y necesarios que necesita Argentina que se han venido postergando por décadas”, expresó. En ese marco, ejemplificó que la sanción de la ley de Modernización Laboral fue “muy positiva”.

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El futuro del país, según Cabrales, depende de reformas aún pendientes, como la tributaria y las distintas medidas de desregulación que impulsan el Poder Ejecutivo y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. “Esto muestra la nueva Argentina que queremos ser todos, para que vuelva a ser creíble en décadas. Este gobierno tiene un rumbo definido”, resaltó.

"Tenemos que trabajar desde puerta para adentro de la fábrica para optimizar", deslizó Cabrales

Uno de los desafíos planteado por Cabrales es la necesidad de un acuerdo público-privado “de mediano y largo plazo”. Para el empresario, solo una estrategia de este tipo permitirá que el país recupere la confianza y que “las inversiones lleguen y no haya distorsiones”. E hizo hincapié en el “potencial en exportación en valor agregado a los productos”.

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El sistema impositivo fue otro de los puntos críticos de su análisis. Cabrales consideró urgente avanzar en una reforma impositiva, involucrando a provincias y municipios, para corregir distorsiones que afectan la actividad productiva.

Cabrales alertó sobre la inestabilidad que generan los cambios políticos ante cada turno electoral. “Que la economía esté tan atada a la política, los cambios permanentes que pueden venir por los partidos políticos, es algo muy malo para los argentinos”, lamentó.

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