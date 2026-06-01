Uno por uno: así están los jugadores de Argentina que llegan tocados desde lo físico al Mundial

El panorama de los lesionados en la selección argentina

El inicio del Mundial está a la vuelta de la esquina. La selección argentina ya se encuentra en Kansas afinando los detalles para la cita ecuménica, aunque hay incertidumbre respecto al estado físico de algunos futbolistas. Y Lionel Scaloni conoce el panorama de los jugadores que llegan mermados.

El caso más delicado desde el punto de vista clínico es el de Emiliano Dibu Martínez, quien sufrió una fractura pequeña que le impedirá atajar en los amistosos previos frente a Honduras el 6 de junio y ante Islandia el 9 del mismo mes. La decisión del cuerpo técnico es preservarlo para el debut oficial.

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“Los cuatro o cinco días previos al partido serán clave para saber cómo puede entrenarse”, sostuvo el periodista Gastón Edul. Además, indicó que ni el propio arquero, que compartió una imagen de su dedo vendado, conoce todavía con certeza su nivel de disponibilidad para el 16 de junio.

El Dibu Martínez se fracturó el dedo con Aston Villa (EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI)

Lionel Messi llega con una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo, que llevará a Scaloni a no arriesgarlo en el primer amistoso. El capitán de la selección sí podría estar disponible para el debut mundialista ante Argelia en Kansas City.

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Cristian Cuti Romero es el único jugador de la lista con una lesión de ligamento -el resto son musculares o, en el caso de Martínez, ósea-. El defensor apunta al debut contra Argelia, aunque el entrenador probablemente no lo arriesgue ante Honduras y evalúe darle algunos minutos frente a Islandia para que recupere ritmo, dado que lleva dos meses sin jugar.

Nahuel Molina llega casi recuperado de un desgarro, al igual que Nico González, quien está próximo a recibir el alta médica y podría sumar minutos en alguno de los dos amistosos si Scaloni lo considera necesario. En el caso de Nico Paz, la alarma fue preventiva: sufrió un golpe y la precaución apuntaba a evitar que agravara la lesión en un partido, pero no está lesionado. Paz podría jugar ante Argelia y también tener participación en alguno de los amistosos previos, sostuvo Edul.

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Sobre Leandro Paredes, la información disponible indica que “no llegó a ser un desgarro lo que tuvo en Boca”. La molestia habría sido una contractura que pudo derivar en una distensión, y el mediocampista no está en duda para el debut mundialista.

El margen de tiempo para realizar cambios en la nómina es preciso: la FIFA establece que cualquier sustitución por lesión grave o enfermedad debe confirmarse a más tardar 24 horas antes del debut, fijado para el 16 de junio. La única excepción al reglamento corresponde a los arqueros, para quienes se admiten reemplazos por fuerza mayor en cualquier momento de la fase final.

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Ante ese escenario, Scaloni convocó a siete futbolistas adicionales que se entrenan con el plantel y viajan a Estados Unidos de cara a los amistosos, entre ellos Nicolás Capaldo y Agustín Giay, señalados como opciones concretas en el lateral derecho ante las dudas físicas de Molina y Gonzalo Montiel. Además, solo podrían ingresar a la lista oficial jugadores que ya figuraban en la nómina preliminar de 55 apellidos que Scaloni difundió días atrás.

El plantel argentino arranca este domingo el primer entrenamiento de cara al Mundial 2026 en el Compass Minerals National Performance Center, predio del Sporting Kansas City, que servirá como base operativa durante la preparación. El debut oficial de la selección ante Argelia está fijado para el martes 16 de junio a las 22.00 (hora argentina) en el Kansas City Stadium.

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Luego, Argentina enfrentará a Austria el 22 de junio a las 14.00 y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27 de junio a las 23.00, ambos partidos en el Dallas Stadium. En caso de avanzar como líder del Grupo J, el siguiente rival sería el segundo del Grupo H -integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde- el 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.