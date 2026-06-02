Donald Trump admitió que el futuro de las negociaciones con el régimen de Irán es incierto: “Nadie sabe dónde terminarán”

Donald Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca (REUTERS/Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este martes las versiones que apuntaban a una suspensión de los contactos con Irán y aseguró que las conversaciones entre ambos países continúan activas. Al mismo tiempo, volvió a instar a Teherán a aceptar un acuerdo que permita avanzar hacia una solución negociada del conflicto que enfrenta a las dos naciones desde finales de febrero.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, Trump sostuvo que las informaciones sobre una supuesta interrupción del diálogo no se corresponden con la realidad.

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“Los reportes de las noticias falsas que afirman que la República Islámica de Irán y Estados Unidos dejaron de hablar hace unos días son falsos y erróneos”, escribió el mandatario.

Según explicó, los intercambios entre las partes se han mantenido de forma constante durante los últimos días pese a la incertidumbre generada por la escalada regional.

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“Las conversaciones entre nosotros han continuado de manera ininterrumpida, incluyendo hace cuatro días, tres días, dos días, ayer y hoy”, afirmó.

Las declaraciones representan una nueva señal de que Washington busca mantener abierta la vía diplomática mientras continúan los esfuerzos para alcanzar un entendimiento más amplio con la República Islámica. En las últimas semanas, las negociaciones directas e indirectas han convivido con episodios de tensión militar, ataques cruzados y desacuerdos sobre cuestiones estratégicas.

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Trump desmiente informes de conversaciones interrumpidas con Irán y presiona por un acuerdo inmediato

Trump reconoció que el resultado de esas conversaciones sigue siendo incierto, aunque dejó claro que considera necesario que Irán adopte una decisión.

“Nunca se sabe adónde conducen”, señaló antes de lanzar un nuevo mensaje dirigido a las autoridades iraníes. “Es hora, de una manera u otra, de que hagan un acuerdo. Han estado haciendo esto durante 47 años y no se puede permitir que continúe por más tiempo”.

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El pronunciamiento llegó apenas un día después de que el propio presidente asegurara que las conversaciones avanzaban “a un ritmo rápido”, en respuesta a informaciones que apuntaban a una posible paralización de los contactos.

Además de los enfrentamientos directos entre Estados Unidos e Irán, el conflicto se ha extendido a otros escenarios, especialmente el Líbano, donde las operaciones militares israelíes contra Hezbollah han generado nuevas tensiones.

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Washington considera que una eventual estabilización regional pasa por un acuerdo con Teherán que permita reducir las hostilidades y crear condiciones para resolver otros puntos pendientes, entre ellos la situación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Rubio dijo que el líder supremo iraní está más involucrado en las negociaciones

Entretanto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ofreció nuevos detalles sobre la dinámica interna del régimen iraní y el desarrollo de las negociaciones.

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Marco Rubio comparece ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en el Capitolio (REUTERS)

Durante una audiencia en el Senado, Rubio afirmó que cree que el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, sigue con vida y participa cada vez más activamente en los intercambios con Estados Unidos.

“Creo que hay indicios de que está cada vez más implicado, de alguna manera, en todas las comunicaciones, tanto en los textos como a través de intermediarios”, declaró.

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El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que las dificultades para avanzar con rapidez en las conversaciones se explican, en parte, por los problemas internos del aparato estatal iraní.

Según explicó, las respuestas a las propuestas estadounidenses suelen tardar varios días debido a la fragmentación existente dentro de las estructuras de poder del régimen. También mencionó dificultades de comunicación entre responsables políticos y mandos militares.

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Pese a esos obstáculos, Rubio se mostró optimista respecto a la posibilidad de alcanzar un entendimiento.

El secretario de Estado consideró que los contactos podrán mantenerse y que existe margen para lograr un acuerdo que contribuya a poner fin a la guerra y facilite la reapertura del estrecho de Ormuz.

No obstante, advirtió que los aspectos vinculados al programa nuclear iraní requerirán negociaciones mucho más prolongadas.

Imagen de Mojtaba Khamenei en una calle de Teherán mientras continúan los contactos diplomáticos entre Washington y la República Islámica (REUTERS/Archivo)

Según indicó, las discusiones técnicas relacionadas con las capacidades nucleares de Teherán podrían extenderse durante varios meses antes de alcanzar una solución definitiva.

(Con información de EFE, AFP y Reuters)