Estados Unidos

Donald Trump admitió que el futuro de las negociaciones con el régimen de Irán es incierto: “Nadie sabe dónde terminarán”

El presidente estadounidense aseguró que los contactos con Teherán continúan. “Es hora, de una manera u otra, de que hagan un acuerdo”, afirmó

Guardar
Donald Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca (REUTERS/Archivo)
Donald Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca (REUTERS/Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este martes las versiones que apuntaban a una suspensión de los contactos con Irán y aseguró que las conversaciones entre ambos países continúan activas. Al mismo tiempo, volvió a instar a Teherán a aceptar un acuerdo que permita avanzar hacia una solución negociada del conflicto que enfrenta a las dos naciones desde finales de febrero.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, Trump sostuvo que las informaciones sobre una supuesta interrupción del diálogo no se corresponden con la realidad.

PUBLICIDAD

Los reportes de las noticias falsas que afirman que la República Islámica de Irán y Estados Unidos dejaron de hablar hace unos días son falsos y erróneos”, escribió el mandatario.

Según explicó, los intercambios entre las partes se han mantenido de forma constante durante los últimos días pese a la incertidumbre generada por la escalada regional.

PUBLICIDAD

“Las conversaciones entre nosotros han continuado de manera ininterrumpida, incluyendo hace cuatro días, tres días, dos días, ayer y hoy”, afirmó.

Las declaraciones representan una nueva señal de que Washington busca mantener abierta la vía diplomática mientras continúan los esfuerzos para alcanzar un entendimiento más amplio con la República Islámica. En las últimas semanas, las negociaciones directas e indirectas han convivido con episodios de tensión militar, ataques cruzados y desacuerdos sobre cuestiones estratégicas.

Trump desmiente informes de conversaciones interrumpidas con Irán y presiona por un acuerdo inmediato
Trump desmiente informes de conversaciones interrumpidas con Irán y presiona por un acuerdo inmediato

Trump reconoció que el resultado de esas conversaciones sigue siendo incierto, aunque dejó claro que considera necesario que Irán adopte una decisión.

“Nunca se sabe adónde conducen”, señaló antes de lanzar un nuevo mensaje dirigido a las autoridades iraníes. “Es hora, de una manera u otra, de que hagan un acuerdo. Han estado haciendo esto durante 47 años y no se puede permitir que continúe por más tiempo”.

El pronunciamiento llegó apenas un día después de que el propio presidente asegurara que las conversaciones avanzaban “a un ritmo rápido”, en respuesta a informaciones que apuntaban a una posible paralización de los contactos.

Además de los enfrentamientos directos entre Estados Unidos e Irán, el conflicto se ha extendido a otros escenarios, especialmente el Líbano, donde las operaciones militares israelíes contra Hezbollah han generado nuevas tensiones.

Washington considera que una eventual estabilización regional pasa por un acuerdo con Teherán que permita reducir las hostilidades y crear condiciones para resolver otros puntos pendientes, entre ellos la situación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Rubio dijo que el líder supremo iraní está más involucrado en las negociaciones

Entretanto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ofreció nuevos detalles sobre la dinámica interna del régimen iraní y el desarrollo de las negociaciones.

Marco Rubio comparece ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en el Capitolio (REUTERS)
Marco Rubio comparece ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en el Capitolio (REUTERS)

Durante una audiencia en el Senado, Rubio afirmó que cree que el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, sigue con vida y participa cada vez más activamente en los intercambios con Estados Unidos.

“Creo que hay indicios de que está cada vez más implicado, de alguna manera, en todas las comunicaciones, tanto en los textos como a través de intermediarios”, declaró.

El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que las dificultades para avanzar con rapidez en las conversaciones se explican, en parte, por los problemas internos del aparato estatal iraní.

Según explicó, las respuestas a las propuestas estadounidenses suelen tardar varios días debido a la fragmentación existente dentro de las estructuras de poder del régimen. También mencionó dificultades de comunicación entre responsables políticos y mandos militares.

Pese a esos obstáculos, Rubio se mostró optimista respecto a la posibilidad de alcanzar un entendimiento.

El secretario de Estado consideró que los contactos podrán mantenerse y que existe margen para lograr un acuerdo que contribuya a poner fin a la guerra y facilite la reapertura del estrecho de Ormuz.

No obstante, advirtió que los aspectos vinculados al programa nuclear iraní requerirán negociaciones mucho más prolongadas.

Imagen de Mojtaba Khamenei en una calle de Teherán mientras continúan los contactos diplomáticos entre Washington y la República Islámica (REUTERS/Archivo)
Imagen de Mojtaba Khamenei en una calle de Teherán mientras continúan los contactos diplomáticos entre Washington y la República Islámica (REUTERS/Archivo)

Según indicó, las discusiones técnicas relacionadas con las capacidades nucleares de Teherán podrían extenderse durante varios meses antes de alcanzar una solución definitiva.

(Con información de EFE, AFP y Reuters)

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpIránTeheránWashingtonÚltimas Noticias AméricaEstrecho de OrmuzGuerra en Medio OrienteMarco RubioLíbanoIsraelMojtaba KhameneiNegociaciones con Irán

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marco Rubio confirmó la participación activa de Mojtaba Khamenei en las negociaciones de Irán con Estados Unidos

El secretario de Estado del país norteamericano dijo que el heredero del líder supremo del régimen teocrático responde a través de terceros a las exigencias de Washington sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y el programa nuclear de Teherán

Marco Rubio confirmó la participación activa de Mojtaba Khamenei en las negociaciones de Irán con Estados Unidos

El número de personas sin hogar baja en Estados Unidos tras años de aumento

El último informe del Departamento de Vivienda muestra una reducción significativa, en especial en California. Las autoridades atribuyen estos resultados a la apertura de nuevas viviendas y a la agilización de procesos de reubicación

El número de personas sin hogar baja en Estados Unidos tras años de aumento

Trump nombró al jefe de la agencia de vivienda como reemplazo de Gabbard como director de Inteligencia

El mandatario hizo el anuncio sorpresivo en redes sociales y citó el trabajo de Bill Pulte y su papel como presidente de los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac

Trump nombró al jefe de la agencia de vivienda como reemplazo de Gabbard como director de Inteligencia

Cuándo decide la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la ciudadanía por nacimiento

El máximo tribunal analiza si la Enmienda 14 seguirá garantizando la nacionalidad automática a recién nacidos en el país o si avanzará la restricción impulsada por Donald Trump, un giro que mantiene en alerta a familias inmigrantes y expertos legales

Cuándo decide la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la ciudadanía por nacimiento

Crecen las estafas laborales con el uso de IA y generan pérdidas millonarias en Estados Unidos

Un análisis de cifras oficiales demostró que decenas de miles de víctimas reportaron fraudes asociados al empleo, con un fuerte crecimiento en el uso de canales digitales y técnicas sofisticadas

Crecen las estafas laborales con el uso de IA y generan pérdidas millonarias en Estados Unidos

TECNO

YouTube te va ayudará a identificar los videos que usan IA con esta herramienta

YouTube te va ayudará a identificar los videos que usan IA con esta herramienta

El truco definitivo para lavar tus camisetas del Mundial 2026 en la lavadora sin dañarlas

Microsoft Office 2019 dejará de funcionar en estos dispositivos: adiós a Word, PowerPoint y Excel

Si no encuentras empleo no es culpa de la IA, es del teletrabajo: así lo afirma un estudio

Antes de vender o regalar un celular o portátil: sigue estas recomendaciones de seguridad

ENTRETENIMIENTO

Idris Elba recibió el título de caballero de manos del rey Carlos III

Idris Elba recibió el título de caballero de manos del rey Carlos III

Sin dietas ni medicamentos y con 20 minutos de ejercicio diario: el secreto de Jane Seymour a los 75 años

Sydney Sweeney desafía a sus detractores con fotos en topless del rodaje de ‘Euphoria’

Choupette, la gata de Karl Lagerfeld, no ha recibido su millonaria herencia a 7 años de la muerte de su dueño

“Masters of the Universe”: cuándo se estrena en América Latina y más detalles

MUNDO

Las milicias proiraníes más poderosas de Irak inician su disolución bajo presión de Washington

Las milicias proiraníes más poderosas de Irak inician su disolución bajo presión de Washington

El hallazgo de piezas medievales de ajedrez explica su éxito durante la era medieval

Netanyahu aseguró que Israel trabajará contra el actual gobierno de Irán: “Es un régimen de terror destinado a desaparecer”

La “excavación del siglo” y un misterio de 2.000 años: descubren el París romano bajo la explanada de Notre Dame

Israel intensifica sus operaciones militares contra posiciones del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano