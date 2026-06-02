Economía

Google otorgará 10.000 becas para capacitarse en IA: cómo participar

La empresa tiene como objetivo ampliar el acceso de los argentinos a la nueva tecnología, que ya está transformando el mercado de trabajo y la educación

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Google otorgará USD 700.000 en financiamiento a ONG locales
Google otorgará USD 700.000 en financiamiento a ONG locales

En un contexto donde la necesidad de adaptación a las nuevas tecnologías resulta crucial para entrar al mercado laboral, Google Argentina lanzará 10.000 becas de capacitación en Inteligencia Artificial (IA). Bajo el lema “Construyendo el futuro juntos”, la empresa busca democratizar el acceso y fortalecer la empleabilidad en todo el país.

Sucede que la incorporación de sistemas de IA permite automatizar tareas, optimizar recursos y mejorar la toma de decisiones, pero también supone desafíos para la mayoría de los trabajadores. En este escenario, la formación continua y la actualización tecnológica aparecen como elementos indispensables para afrontar los cambios.

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La distribución de dichas becas estará a cargo de Fundación Compromiso, a través de su programa Potrero Digital, que promueve la inclusión socioeconómica mediante la capacitación en oficios digitales. Aquellos que deseen postularse deben inscribirse en el sitio de “Crecé con Google”.

No es necesario contar con experiencia previa pero sí se requiere ser mayor de 13 años, residir en Argentina, contar con acceso a una computadora e internet y presentar una barrera económica que impida costear el estudio por cuenta propia.

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Durante el evento “Think with Google”, llevado a cabo este martes, Juan Vallejo, director general de Google Argentina, señaló: “La velocidad con la que los argentinos han incorporado la IA plantea un escenario de oportunidad. Para nosotros, esta tecnología es un superpoder capaz de potenciar las capacidades de las personas, las empresas y la sociedad en general”.

Hombre con traje oscuro y gafas presenta frente a una pantalla grande que muestra la palabra Gemini y varios iconos de aplicaciones coloridos sobre un fondo blanco cuadriculado
Juan Vallejo, director general de Google Argentina

“Su adopción estratégica podría aportar más de USD 43.000 millones anuales a la economía, equivalentes al 6,7% del PBI argentino. La clave es priorizar la infraestructura, impulsar la innovación y continuar potenciando el talento local”, afirmó.

Tamar Colodenco, gerenta de Políticas Públicas de Google para el Cono Sur, remarcó que 2 de cada 3 argentinos utilizan IA por encima del promedio mundial. Los llaman ‘Superusuarios’, una categoría que engloba a docentes, madres, padres y estudiantes.

Destacó que los Certificados de Carrera y el nuevo curso “IA Profesional”, que se pueden encontrar en la plataforma Coursera, ofrecen prácticas para aprender a dominar esta tecnología, aplicándola al análisis de datos, la investigación y el desarrollo de aplicaciones sin necesidad de conocimientos de programación.

Disponible desde 2022, el programa ya otorgó más de 37.000 becas y el 70% de los graduados logró obtener un nuevo empleo, un ascenso o una mejora en su situación laboral a los seis meses de certificarse.

Una mujer de cabello oscuro presenta frente a una gran pantalla que muestra el texto "10.000 becas" y "Nuevo grado en 'IA Profesional'"
Tamar Colodenco, gerenta de Políticas Públicas de Google para el Cono Sur

En ese marco, anunció también que Google otorgará USD 700.000 en financiamiento a ONG locales (Fundación Sadosky, Propel, Chicos.net y United Way Argentina) para equipar a educadores, estudiantes y organizaciones sin fines de lucro con habilidades críticas en IA, robótica y herramientas digitales.

“La formación es clave para que el impacto de la IA sea concreto y positivo”, dijo Colodenco.

Los desafíos de la IA

En términos globales, Natalia Scaliter, gerente general de Google Cloud Argentina, resaltó que se necesita contar infraestructura física propia, como centros de datos y cables submarinos, para desarrollar la IA más potente, teniendo en cuenta que más de 3.000 millones de personas a nivel mundial utilizan la tecnología de Gemini.

En ese sentido, contó que la demanda de IA en el mundo crece más rápido que las capacidades disponibles y allí se concentra la estrategia de Google.

Asimismo, indicó que la próxima frontera de la IA serán los agentes autónomos, capaces de ejecutar tareas de manera independiente y de impulsar significativamente la eficiencia y la productividad.

Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, consideró que la IA va a transformar radicalmente el trabajo y reemplazar numerosos puestos. Por ello, la educación y la información, principalmente en las escuelas, será fundamental.

El también presidente de la Fundación Sadosky cree que el “ingrediente secreto” es la coordinación y la colaboración publico-privada. “Las empresas deben realizar su aporte a través de la innovación y el desarrollo de tecnología, mientras que el Estado va a adoptar el rol de facilitador, estableciendo las condiciones para que eso ocurra”.

Al respecto, Carolina Biquard, cofundadora y directora ejecutiva de Fundación Compromiso, aseguró que las alianzas con las empresas, en especial Google, permitieron que la organización pudiera acompañar a los alumnos a conseguir trabajo, que es el gran desafío en esta nueva etapa. “Nosotros no vamos a parar hasta que nadie se quede afuera”, manifestó.

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