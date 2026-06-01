Como Maradona: tiene 16 años y Scaloni lo podría hacer debutar en la Selección en los amistosos previos al Mundial

Simón Escobar podría debutar en la selección argentina (Instagram: @simon_escobar.3)

Simón Escobar, el lateral izquierdo de Vélez Sarsfield de apenas 16 años, tiene chances reales de debutar con la selección argentina en los amistosos previos al Mundial 2026. Si lo hace, se convertiría en el segundo jugador más joven de la historia en vestir la camiseta de la Albiceleste, solo detrás de Diego Armando Maradona.

Nacido el 17 de julio de 2009 en Merlo, provincia de Buenos Aires, Escobar fue incluido por Lionel Scaloni en el grupo de refuerzos que viajó junto a la delegación principal para participar de los entrenamientos y los dos partidos de preparación antes del debut mundialista. Según informó el periodista Gastón Edul, el lateral tiene chances de sumar minutos.

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El primero de esos compromisos se disputará el 6 de junio ante Honduras en el Kyle Field de Texas, con capacidad para más de 102.000 espectadores. El segundo será el 9 de junio frente a Islandia en el estadio Jordan-Hare de Auburn, Alabama.

Escobar rindió en las selecciones juveniles (Instagram: @simon_escobar.3)

En esa primera fecha, Escobar tendría 16 años, 10 meses y 20 días. Una cifra que lo dejaría a menos de siete meses del récord absoluto que ostenta Maradona, quien el 27 de febrero de 1977 jugó ante Hungría en La Bombonera con 16 años, 3 meses y 28 días. Esa plusmarca, que incluye amistosos y partidos oficiales, permanece intacta desde hace casi cinco décadas.

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El jugador llega con credenciales propias. Integró el plantel del seleccionado Sub 17 de Diego Placente en el Mundial de la categoría en Qatar, donde Argentina quedó eliminada en los 16avos de final ante México, y fue capitán del equipo en el Sudamericano Sub 17, torneo en el que la Albiceleste se consagró subcampeona.

También disputó el Torneo de L’Alcudia en 2025, donde llamó la atención de varios clubes europeos. Mide 1,85 metros y, pese a su perfil de lateral izquierdo, también puede desempeñarse como enganche o mediocampista por derecha. En la Liga Profesional, ya dio el paso al fútbol de Primera División con Vélez, donde debutó en el empate 1-1 ante Newell’s Old Boys. Firmó su primer contrato profesional con el Fortín en 2025, con vínculo hasta diciembre de 2027.

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Junto a Escobar, Scaloni convocó a otros seis jugadores en carácter de refuerzos para la pretemporada en Estados Unidos: Santiago Beltrán y Joaquín Freitas (River Plate), Tomás Aranda (Boca Juniors), Ignacio Ovando (Rosario Central), Nicolás Capaldo (Hamburgo SV) y Agustín Giay (Palmeiras). Ninguno de ellos carga con el peso histórico que tendría un debut del juvenil del Fortín.

La lista de jugadores que debutaron con Argentina antes de cumplir los 18 años es brevísima. Ernesto Brown lo hizo en 1902 con 17 años, 6 meses y 12 días; Jorge Cecchi en 1980 con 17 años, 6 meses y 19 días; y Gottlob Weiss en 1903 con 17 años, 8 meses y 11 días. Todos ellos lo hicieron en amistosos.

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En torneos oficiales, el récord lo tiene Franco Mastantuono, quien en junio de 2025 ingresó ante Chile en las Eliminatorias Sudamericanas con 17 años, 9 meses y 22 días, cuando aún era jugador de River Plate, y superó la marca de Adolfo Heisinger -18 años, 1 mes y 6 días en el Sudamericano de 1960-. Lionel Messi, en tanto, debutó en un amistoso ante Hungría con 18 años, 1 mes y 24 días.

Argentina arrancó su preparación oficial este lunes 1 de junio en el predio del Sporting Kansas City, donde se concentra hasta el viaje a Texas para el primer amistoso. El debut mundialista de la Albiceleste, defensora del título de Qatar 2022, está programado para el 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en el marco del Grupo J junto a Austria y Jordania.

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