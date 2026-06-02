Economía

Para el economista Miguel Kiguel, “es una contradicción tener un gobierno libertario que mantenga el cepo”

El director de Econviews presentó su visión sobre el rumbo económico y el impacto que tienen las restricciones cambiarias sobre las decisiones de inversión

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El economista Miguel Kiguel, en diálogo con Infobae en Vivo, hizo referencia al panorama económico y a los desafíos que tiene el Gobierno hacia adelante, poniendo foco en las restricciones cambiarias y el sistema tributario.

El director de Econviews, durante el 43° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), planteó una de las tensiones centrales que atraviesa la política económica: “Todos estamos esperando que el Gobierno saque el cepo. Es una contradicción tener un gobierno libertario que promueve la desregulación y la competencia, y, al mismo tiempo, tener un mercado cambiario todavía encepado”.

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Según Kiguel, el mercado se mantiene atento a un posible levantamiento de las restricciones. Para el economista, si bien esa medida no resulta definitoria por sí sola, representa una señal importante para atraer inversiones.

Al referirse a la estabilidad de las políticas económicas, Kiguel expresó: “Uno espera que el país se encamine con Milei, con el próximo presidente, con quien sea, y que por lo menos haya políticas básicas que se mantengan: una economía de mercado, que no volvamos a tener cepo, que no volvamos a tener controles de precios, que no volvamos a tener una economía totalmente cerrada”.

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El economista Miguel Kiguel
El economista Miguel Kiguel

“Después se puede discutir si un poquito más de Estado, un poquito menos de Estado, siempre dentro de una política fiscal buena”, agregó y consideró fundamental evitar “una economía cerrada como en la que estábamos, porque tenemos que integrarnos al mundo”.

Sobre la competitividad, el economista advirtió que las reformas tributarias requieren tiempo: “Es muy difícil cambiar un sistema impositivo en un año, en dos años o en cuatro años. Hay muchos impuestos distorsivos”.

Reconoció que el actual gobierno realiza esfuerzos para aliviar la carga fiscal, aunque advirtió: “Si esperamos que la competitividad venga de una baja de impuestos, va a aumentar poquito. Yo creo que viene más de un nuevo entorno, de un mejor clima de negocios, de más desregulación, menos controles del Estado”.

Finalmente, el especialista mencionó el rol del tipo de cambio: “Juega un papel importante, sobre todo porque en muchos países y muchas veces en Argentina se compensan las ineficiencias que tiene la economía. Pero es cierto que con este tipo de cambio muchos sectores, como el agro, la minería y la energía, no tienen problemas para exportar”.

Mirando hacia adelante, Kiguel consideró necesario observar la evolución de la actividad real. Señaló que algunos sectores muestran signos favorables, como el agro, la energía, la minería y ciertos servicios profesionales y financieros, aunque ese crecimiento todavía no se refleja de manera uniforme en la economía general ni alcanza a toda la población.

Según Kiguel, algunos sectores muestran signos favorables, como el agro, la energía, la minería y ciertos servicios profesionales y financieros, aunque ese crecimiento todavía no se refleja de manera uniforme en la economía general ni alcanza a toda la población
Según Kiguel, algunos sectores muestran signos favorables, como el agro, la energía, la minería y ciertos servicios profesionales y financieros, aunque ese crecimiento todavía no se refleja de manera uniforme en la economía general ni alcanza a toda la población

Afirmó que el ciclo económico habría tocado un piso y que, de manera gradual, comienzan a observarse mejoras, los llamados “brotes verdes”. La construcción podría beneficiarse de un repunte de la obra pública por el impulso de las provincias y la reactivación de concesiones. El comercio y los bienes importados también muestran señales de reactivación, al igual que las exportaciones.

Sin embargo, en grandes centros urbanos como el conurbano bonaerense o la Ciudad de Buenos Aires, los efectos positivos aún no impactan en el bolsillo de los hogares.

En cuanto a los escándalos por posible actos de corrupción, Kiguel consideró que el ruido es principalmente interno. “Lo curioso es que, a pesar de esta situación, las leyes continúan aprobándose y el gobierno sigue funcionando. No se observa la misma dinámica de antes. Por el momento, el impacto es limitado, aunque si este escenario se mantiene hasta las elecciones, podría convertirse en un problema”.

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Mirá la entrevista completa a Miguel Kiguel

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