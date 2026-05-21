Rafael Dudamel respondió a las críticas contra James Rodríguez: “Imbécil el que cree que...”

James Rodríguez fue de los primeros jugadores en iniciar la concentración de la selección Colombia para el Mundial 2026 - crédito FCF

La defensa pública de un trato especial para James Rodríguez por parte de Rafael Dudamel, entrenador de Deportivo Cali, ha reavivado la discusión sobre la jerarquía y los criterios para convocar a la selección Colombia, justo cuando el equipo inicia su concentración previa al Mundial de 2026 en Medellín.

Dudamel sostiene que James merece un tratamiento diferenciado porque considera que jugadores de su jerarquía aportan un valor único, sobre todo en partidos decisivos para la selección. El técnico remarcó que evaluar solamente sus minutos de juego sería desconocer su capacidad para marcar diferencias, especialmente de cara a la competencia mundialista.

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Rafael Dudamel aseguró que James Rodríguez es el jugador "diferente" de la selección Colombia por su talento y experiencia - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El entrenador de Deportivo Cali amplió su postura en entrevista con AS Colombia, poniendo el foco en que la estructura semestral de la liga nacional permite renovar los ciclos y apostar por futbolistas que ya hayan demostrado liderazgo en finales. Dudamel subraya la importancia de contar con tres o cuatro jugadores que sepan desenvolverse en partidos definitivos, según indicó en el medio.

El técnico venezolano insistió en que la mentalidad en el fútbol colombiano debe evolucionar para ganar consistencia competitiva. Consideró que los jugadores extraordinarios necesitan una gestión singular dentro del plantel. Dudamel afirmó que el torneo local forja capacidades, pero aún debe mejorar en disciplina colectiva, y que Colombia puede permitirse incluir a James aunque sume pocos minutos recientes.

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Polémica sobre jerarquía y trato a futbolistas

Las declaraciones de Rafael Dudamel han encendido el debate en el entorno del fútbol colombiano respecto a si todos los jugadores deben recibir el mismo trato en la convocatoria de la selección o si la jerarquía justifica excepciones. Para Dudamel, la gestión de figuras como James exige reglas distintas, porque su influencia abarca el liderazgo y la experiencia en partidos determinantes.

La discusión en torno a la equidad de criterios gana fuerza de cara al Mundial de 2026, en un contexto donde se exige el máximo y se valora la presencia de “jugadores determinantes”. El formato de la liga nacional, que lleva a reconsiderar los ciclos de jugadores cada semestre, también repercute en la dinámica de la Selección Colombia, permitiendo ajustes en función del momento de forma y necesidades tácticas.

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James Rodríguez fue de los primeros jugadores en la concentración de Colombia, pese a los pocos minutos con Minnesota United - crédito FCF

Actualmente, el fútbol colombiano enfrenta el reto de seleccionar entre jugadores con diferentes niveles de actividad reciente, intensificando la discusión sobre el peso real de la experiencia, la jerarquía y el rendimiento presente en la configuración del equipo nacional.

La perspectiva de Dudamel refleja la tensión entre la meritocracia y el reconocimiento a trayectorias fuera de lo común. El desafío para la Selección Colombia sigue siendo combinar talento emergente y figuras establecidas, con el objetivo de alcanzar los resultados que espera el país.

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Selección Colombia arrancó la concentración

La concentración de la selección Colombia comenzó en Medellín, bajo la dirección de Néstor Lorenzo. Los arqueros Álvaro Montero y Camilo Vargas fueron los primeros en incorporarse, seguidos por Davinson Sánchez, recientemente campeón en Turquía, y Santiago Arias, que ha retomado la regularidad en su club.

Uno de los futbolistas más esperados fue James Rodríguez, que arribó tras su probable salida del Minnesota United, concentrado en alcanzar su mejor forma física y futbolística para el torneo, pues esta etapa crucial para llegar óptimo al Mundial 2026.

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El técnico argentino dio a conocer el universo de jugadores que están para ser convocados en el Mundial de 2026-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

La selección realiza sus primeras sesiones de trabajo en la sede de Atlético Nacional, en Guarne. El plantel viajaría a Bogotá el 23 de mayo para continuar la preparación antes del amistoso ante Costa Rica, programado para el 1 de junio a las 18:00 horas.

El grupo no está completo aún. El extremo Luis Díaz se sumará después de disputar la final de la Copa Alemana con Bayern Múnich; tras ese compromiso, tendrá unos días de descanso antes de unirse a la concentración, una medida que ilustra la flexibilidad del cuerpo técnico para acomodar a piezas clave en el proceso.

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