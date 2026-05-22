Tras el triunfo de la U Católica ante Barcelona de Ecuador, qué necesita Boca Juniors para pasar a octavos de la Libertadores

Boca Juniors deberá ganarle a la Universidad Católica para clasificarse a los octavos de final (REUTERS/Agustín Marcarián)

Este jueves, la Universidad Católica venció 2-0 con Barcelona en el Estadio Claro Arena de San Carlos de Apoquindo, en Santiago. Este triunfo dejó a los chilenos como líderes del Grupo D de la Copa Libertadores. A falta de una fecha, Boca Juniors quedó tercero, pero sigue dependiendo de sí mismo para clasificarse a octavos de final.

Fue un partido parejo entre los chilenos y ecuatorianos. Recién se destrabó a falta de 13 minutos para el final cuando en un tiro de esquina, Daniel González la tocó hacia el medio y Fernando Zampedri puso el hombro para romper el cero. Seis minutos más tarde, el delantero argentino amplió las diferencias.

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Con esta victoria, la Católica quedó como líder con 10 unidades y Cruzeiro es segundo con 8. El equipo argentino, que el martes igualó 1-1 con el conjunto de Belo Horizonte, sigue dependiendo de sí mismo para poder avanzar a la siguiente ronda.

Boca Juniors llegará a la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores con 7 puntos y una condición decisiva: deberá ganarle a Universidad Católica para clasificarse a los octavos de final.

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La sexta y última jornada se disputará el próximo jueves y los dos encuentros se realizarán en forma simultánea desde las 21:30. Boca Juniors recibirá a Universidad Católica y Cruzeiro hará lo propio con Barcelona de Ecuador.

Boca Juniors deberá ganarle a la Universidad Católica para alcanzarlo en puntos pero superarlo por el desempate olímpico (resultado entre los equipos igualados en unidades). Cabe recordar que el elenco de la Ribera venció 2-1 en la primera fecha en Chile. Una nueva victoria le asegurará a los conducidos por Claudio Úbeda el acceso a la segunda ronda.

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Incluso, Boca Juniors podría quedar primero en su zona si Cruzeiro no supera a Barcelona de Guayaquil en Brasil. Si los brasileños vencen, quedarán con 11 puntos y con uno menos terminarán los argentinos.

En tanto que los trasandinos, con una igualdad en la Bombonera se meterán en los octavos y dejarán a Boca Juniors eliminado, incluso si Cruzeiro cae, por el desempate olímpico, ya que los argentinos perdieron el otro encuentro ante los brasileños.

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En la presente edición de la Copa Libertadores, Boca Juniors arrancó con dos triunfos consecutivos, el mencionado ante los trasandinos y un 3-0 frente a Barcelona de Ecuador de local. Luego cayó 1-0 con Cruzeiro en Brasil y con Barcelona en Guayaquil.

El equipo azul y oro regresó luego de dos años a la principal competición de clubes del continente. Había sido finalista en 2023, cuando perdió la final 2-1 ante Fluminense en el Maracaná. En 2024 jugó la Copa Sudamericana y la temporada anterior no tuvo presencia internacional.

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Cabe recordar que el tercero del grupo jugará un repechaje con alguno de los segundos de la Copa Sudamericana para meterse en los octavos de final de dicho certamen.

TABLA DE LA COPA LIBERTADORES:

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En el plano local, Boca Juniors fue eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura al perder 2-0 frente a Huracán en La Bombonera. Mientras que por la Copa Argentina jugará contra Sarmiento de Junín en los 16avos de final luego del Mundial 2026.

De cara a la próxima Copa Libertadores, por ahora Boca Juniors está en zona de clasificación directa ya que es tercero en la tabla anual con 30 puntos, pero solo supera por uno a River Plate. En la nómina global manda Independiente Rivadavia con 34 unidades y Estudiantes de La Plata, con 31. Faltan las 16 fechas de la fase regular del Torneo Clausura que se llevará a cabo en la segunda parte del presente ejercicio, luego del Mundial 2026.

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