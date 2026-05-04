La resiliencia de Colapinto: cómo hizo para pasar de pelear en los últimos puestos a ser “el mejor del resto” en la F1

Franco Colapinto cumplió con su mejor actuación en Alpine y repitió su resultado más destacado en la F1 al ser octavo en Miami (Prensa Alpine)

Aquellas caras largas y frustraciones de 2025 se convirtieron en sonrisas y satisfacciones para Franco Colapinto luego de solo cuatro fechas en el campeonato 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino de 22 años tuvo su reivindicación y este fin de semana redondeó su mejor labor con Alpine al terminar octavo en Miami, aunque fue reclasificado séptimo por la sanción a Charles Leclerc.

No hay magia en la labor del corredor bonaerense, que apeló a su resiliencia para superar los malos tragos con el peor monoposto de la F1 de 2025, el A525. Se trata de un trabajo iniciado el año pasado en el simulador de la escudería francesa, cuando comenzó el desarrollo desde cero del A526, bajo el concepto del nuevo reglamento. Es el primer coche de F1 que el pilarense trabaja desde cero. La decisión tomada en Enstone, donde está la base del equipo, de focalizarse en el flamante monoplaza en lugar de invertir en el coche del año pasado comenzó a rendir sus frutos. Primero con Pierre Gasly, quien sumó 16 de los 23 puntos que lleva Alpine en el presente ejercicio y luego con el propio Colapinto, que cosechó una unidad al ser décimo en China, pero tuvo el potencial para sumar otros tantos en dicha carrera y luego en Japón si no lo perjudicaban las neutralizaciones. Este fin de semana, en Miami, el argentino aportó otras seis unidades.

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Colapinto arrancó esta temporada en el epílogo de 2025, en aquellos días en los que se lo vio corriendo en San Andrés de Giles cuando visitó a su padre, Aníbal, o en Punta del Este, donde ni la lluvia impidió su actividad aérobica. Tuvo su primera pretemporada en la F1, ya que en 2024 y 2025 arrancó con los campeonatos iniciados y sin el ritmo de competencia del resto de sus colegas.

Franco se fue acercando a Gasly, su experimentado compañero con 181 Grandes Premios, una victoria (Italia 2020) y que lleva a cabo su cuarta temporada en Alpine y conoce de memoria sus autos y tiene un mayor rodaje con todos los integrantes del equipo. Incluso, el francés de 30 años estrenó en Miami una mejora en el alerón trasero de su auto. No obstante ello, Colapinto, que tuvo un chasis nuevo, por primera vez desde que integra Alpine avanzó al tercer corte en la clasificación, más conocido como Q3. Se las arregló para poder plasmar una labor global en Alpine en la que superó al galo, que estuvo adelante en la única práctica libre y en la carrera Sprint se favoreció por el toque de Max Verstappen al argentino en el inicio. En las dos clasificaciones el bonaerense fue más rápido: 1m29s320 contra 1m29s474 para la Sprint y 1m28s762 frente a 1m28s810. En carrera, Gasly fue perjudicado por el toque de Liam Lawson (Racing Bull), que terminó en un vuelco del Alpine de Pierre, sin consecuencias para él.

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Franco Colapinto recibió la visita de Lionel Messi y su familia. El piloto sonríe junto a su novia, Maia Reficco (@Argentina)

En carrera, la telemetría arrojó que Colapinto fue el cuarto con mayor velocidad final, 331 km/h, detrás de Max Verstappen y Oliver Bearman (332 km/h), y George Russell (334 km/h). Se quedó con la octava vuelta más rápida en carrera con 1m33s035 y el crono más veloz lo marcó Lando Norris con 1m31s869. Franco nuevamente administró muy bien sus neumáticos y con los medios recién ingresó a boxes en el giro 31º, más de la mitad de carrera (57 vueltas), cuya segunda parte la hizo con el compuesto duro.

El pilarense cumplió con su labor más destacada en Alpine. Su séptimo puesto final -fue reclasificado tras la sanción a Charles Leclerc- en el trazado urbano de la Florida igualó su mejor resultado en F1 en Azerbaiyán 2024. Los seis puntos que se llevó del escenario estadounidense se suman a la unidad cosechada en China donde fue décimo. La escudería gala pasó de ser la última en el Campeonato Mundial de Constructores al consolidarse en el top cinco.

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No hay secretos: Colapinto no se había olvidado de manejar, sino que en 2025 no tuvo un medio mecánico acorde. Se denomina al automovilismo como carrera de autos que definen los pilotos. Sin un buen coche no hay muñeca que valga. Puede estar el factor humano en alguna maniobra o resultado parcial, pero en la performance global nada se puede hacer si no se tiene un coche competitivo y eso es lo que tiene Franco este año. Contar con una máquina que le permita exigirse al máximo es clave en este deporte. Cabe recordar que en Hungría 2025, Franco llegó a decir que no tenía confianza en el auto. El panorama es completamente diferente en 2026 y por eso lo vivido en Miami puede representar su despegue definitivo en la F1.

El pilarense logró desbloquear los malos resultados, pero para eso necesitó de este coche que tiene motor, suspensión y caja de cambios de Mercedes. También su desarrollo fue el foco del equipo durante todo el año pasado. Al terminar último en el certamen ahora Alpine capitaliza la mayor cantidad de horas en el túnel de viento para el trabajo aerodinámico.

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Franco Colapinto peleando con Max Verstappen y Lewis Hamilton en Miami (Prensa Alpine)

Franco fue en este fin de semana “el mejor del resto entre todos los pilotos”, sacando a los que integran los cuatro equipos más fuertes: Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull, aunque también superó a Isack Hadjar, el compañero de Max Verstappen en 2026. Incluso, este fin de semana se lo vio luchando posiciones con el neerlandés cuatro veces campeón mundial y con el séptuple laureado, Lewis Hamilton (Ferrari). El año pasado Colapinto peleaba en los últimos puestos.

Una vez que se cancelaron los Grandes Premios de Arabia Saudita (12/04) y Bahréin (19/04) por el conflicto en Medio Oriente, Colapinto no bajó los brazos y trabajó en silencio en Enstone. Se entrenó en el simulador y también colaboró en los cambios que la F1 estrenó en Miami para evitar la pérdida de energía radical como le pasó a Franco en Japón y que hizo que Bearman por esquivarlo sufriera su fuerte accidente.

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Hubo dedicación del argentino, que también tuvo un plus emocional en una semana que será inolvidable. El domingo 26 de abril protagonizó el road show en Palermo ante 600.000 espectadores y recibió todo el cariño de su público. Dos días después conoció a su ídolo, Lionel Messi, quien lo visitó este domingo. “Ha sido una buena semana en general, desde Buenos Aires hace una semana, hasta conocer a uno de mis ídolos deportivos, Lionel Messi, y ahora los puntos en el Gran Premio de Miami”, contó Franco en el comunicado de su equipo. En esa gacetilla, el asesor ejecutivo del team galo, Flavio Briatore, calificó de “excelente” la actuación de Colapinto.

Se lo ve feliz a Franco Colapinto, acompañado por primera vez en una carrera por su novia, Maia Reficco. Las sonrisas entre ambos y de todo su entorno presente en Miami ilustraron un fin de semana especial y que puede ser el despegue definitivo del piloto argentino en la Fórmula 1. Se lo merece.

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