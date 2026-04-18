La brutal crítica de un histórico campeón mundial con Francia al presente de Mbappé en el Real Madrid: “Es un fiasco”

Emmanuel Petit apuntó contra el Real Madrid y Kylian Mbappé (REUTERS/Manon Cruz)

Real Madrid quedó eliminado de los cuartos de final de la Champions League por un global de 6-4 contra el Bayern Múnich en Alemania y las posibilidades de ganar un título en la presente temporada son prácticamente nulas. La derrota derivó en múltiples polémicas que rodean al ambiente del vestuario merengue y en fuertes críticas contra los futbolistas. El ex futbolista francés Emmanuel Petit apuntó contra sus compatriotas y señaló la contratación de Kylian Mbappé.

El jugador que se consagró campeón de la Copa del Mundo 1998 argumentó que, desde la salida del delantero en 2024, el París Saint Germain mostró un mejor rendimiento colectivo: “Desde que el PSG juega como equipo, son fenomenales. Están unidos como los dedos de una mano”, sostuvo en sus declaraciones al portal francés RMC Sport.

Inmediatamente, Petit señaló que la llegada de Mbappé al Real Madrid generó problemas internos en el vestuario y calificó el fichaje como un fracaso. “No toda la culpa es de Mbappé, pero a pesar de todo, su llegada ha planteado muchísimos problemas de ego en el vestuario. Es un fiasco”, argumentó el histórico mediocampista que jugó en Mónaco, Arsenal, Barcelona y Chelsea.

Petit también responsabilizó al mediocampista Eduardo Camavinga por la derrota en el partido de vuelta, luego de que este fuera expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla al minuto 86, cuando la serie se encaminaba al tiempo extra. “Si hay que culpar a alguien, es a Camavinga. Su entrada fue catastrófica”, expresó el exfutbolista francés. A pesar de la controversia por la expulsión, Petit consideró que “la roja fue rigurosa, pero el árbitro Slavko Vincic aplicó el reglamento. El Real Madrid siempre se escuda en los árbitros”, puntualizó.

Emmanuel Petit ganó el Mundial 1998 y la Eurocopa del 2000 con Francia (Shutterstock)

El Real Madrid afronta la recta final de la Liga con siete partidos por disputar y una desventaja de nueve puntos respecto al Barcelona, lo que deja al club prácticamente sin posibilidades de conquistar un título esta temporada y profundiza la crisis interna. Según los rumores que circularon en España, al término de la eliminación europea frente al Bayern Múnich, el presidente Florentino Pérez descendió al vestuario y transmitió un mensaje categórico al plantel y cuerpo técnico.

“La temporada ha sido una verdadera decepción para todos. Saben la exigencia que tiene ser jugadores del Real Madrid. Una temporada sin títulos es un fracaso porque somos el Real Madrid, pero dos temporadas sin ganar títulos es intolerable”, explotó el máximo mandatario, según informó el portal español Sport.

El club se encuentra en una de sus peores rachas recientes, sumando dos campañas consecutivas sin títulos, situación que internamente resulta inadmisible. Las tensiones no se limitan a la directiva. Durante el partido de vuelta por los cuartos de final de la Champions League, se evidenciaron fricciones entre los propios futbolistas. Un cruce viralizó en redes sociales cuando Vinícius Júnior increpó a Jude Bellingham tras una jugada individual. El inglés reclamó una acción en la que el extremo se interpuso cuando estaba por rematar dentro del área, a lo que el brasileño respondió con énfasis: “¿Qué quieres, qué quieres? Calla la boca, carajo”.

Mbappé fue uno de los jugadores que quedó en el ojo de la tormenta tras la decepcionante temporada del Real Madrid (EFE/ Sergio Perez)

La situación contractual de Álvaro Arbeloa marca otro punto de inflexión. Tras la derrota ante el Bayern Múnich, el entrenador manifestó públicamente su disposición a aceptar la decisión que tome la institución: “Entenderé cualquier decisión del club. Yo he venido aquí a ayudar”, confirmó el actual técnico en conferencia de prensa.

Ante esta situación, el medio El Mundo indicó que la directiva blanca elaboró una lista internacional de posibles entrenadores. Los nombres analizados incluyen a Jürgen Klopp, actualmente director de fútbol en Red Bull y ex Liverpool; Mauricio Pochettino, seleccionador nacional de Estados Unidos; Didier Deschamps, vigente entrenador del combinado de Francia; José Mourinho, técnico del Benfica; y Lionel Scaloni, quien condujo a la selección argentina a consagrarse campeona mundial y bicampeona de América.