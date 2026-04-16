El tenso cruce entre dos figuras del Real Madrid durante la derrota en la Champions League que dio que hablar: “Callate la boca”

La pelea de Vinicius con Jude Bellingham

El Real Madrid quedó fuera de la Champions League tras caer ante el Bayern de Múnich por 4-3 (6-4 en el global) en el Allianz Arena de Alemania, en un encuentro marcado por la tensión y los choques internos entre jugadores del equipo merengue. El pase a semifinales se decidió en los minutos finales, después de un partido con múltiples giros y episodios de nerviosismo que incluyeron un fuerte cruce verbal entre Vinícius Júnior y Jude Bellingham, según replicaron en la televisión española.

La eliminatoria, que permanecía abierta hasta el minuto 82 con un marcador de 2-3 favorable al conjunto blanco, tuvo su punto de inflexión tras un error en el control de Dayot Upamecano. La jugada permitió a Vinícius Júnior acercarse al arco de Manuel Neuer, aunque el delantero brasileño terminó abriéndose por la banda sin detectar la llegada de Bellingham por el centro del área. La reacción de Bellingham fue inmediata y visible: levantó los brazos y reclamó el pase, según mostraron las cámaras de Movistar.

La respuesta de Vinícius no tardó: “¿Qué quieres, qué quieres? Calla la boca, caralho”, expresó el brasileño, dando lugar a una escena que se viralizó en redes sociales y provocó múltiples comentarios entre los aficionados.

La tensión no se limitó a ese intercambio. Según datos oficiales de la UEFA, Bellingham entregó cuatro pases a Vinícius durante el partido, mientras que el brasileño no correspondió con ninguno en dirección al mediocampista inglés. Para Vinícius, el encuentro resultó complejo: buscó espacios en velocidad y recibió pocos balones desde atrás, la mayoría en forma de pases largos.

Bellingham le reprochó a Vinicius Jr. por no verlo en la jugada en ataque (Reuters)

Las reacciones de los seguidores del Real Madrid en redes sociales reflejaron el malestar tras la eliminación. Entre los comentarios destacados en la red social de X, algunos usuarios señalaron: “hizo lo mismo con Mbappé también”, “Qué comportamiento tan repugnante. Él también necesita irse” y “Vini estuvo jodidamente lamentable hoy, cuando lo necesitábamos para dar un paso al frente no lo hizo”.

El partido se complicó aún más para el conjunto madrileño cuatro minutos después de la polémica jugada entre Vinícius y Bellingham. Eduardo Camavinga recibió la segunda tarjeta amarilla tras un intento de retrasar el saque del Bayern, dejando a su equipo con diez jugadores en el tramo decisivo. El impacto de la expulsión fue inmediato y definitivo para las aspiraciones del Real Madrid.

A partir de ese momento, el Bayern de Múnich aprovechó la superioridad numérica y la desorganización defensiva del Real Madrid. Luis Díaz marcó el 3-3 en el minuto 88, un gol que volvió a poner al equipo alemán por delante en la eliminatoria. Ya en el tiempo añadido, Michael Olise sentenció el partido al anotar el 4-3 definitivo, certificando la eliminación del conjunto español.

Durante la primera mitad, el Real Madrid había logrado mantener la esperanza con goles de Arda Güler (al minuto 1 y al 30) y Kylian Mbappé (al 42), mientras que por el Bayern anotaron Harry Kane y Aleksandar Pavlović. El empate parcial mantenía viva la serie hasta los minutos finales, cuando los goles de Díaz y Olise definieron el cruce.

El resultado deja al Bayern de Múnich como semifinalista, quien enfrentará al París Saint-Germain en la próxima ronda. Del otro lado el Arsenal se verá las caras con el Atlético Madrid, quienes vienen de vencer a Sporting de Lisboa y Barcelona en cuartos de final.