Deportes

El tenso cruce entre dos figuras del Real Madrid durante la derrota en la Champions League que dio que hablar: “Callate la boca”

Vinicius Jr y Jude Bellingham discutieron después de una jugada en ataque del conjunto merengue a los 82 minutos

Guardar
La pelea de Vinicius con Jude Bellingham

El Real Madrid quedó fuera de la Champions League tras caer ante el Bayern de Múnich por 4-3 (6-4 en el global) en el Allianz Arena de Alemania, en un encuentro marcado por la tensión y los choques internos entre jugadores del equipo merengue. El pase a semifinales se decidió en los minutos finales, después de un partido con múltiples giros y episodios de nerviosismo que incluyeron un fuerte cruce verbal entre Vinícius Júnior y Jude Bellingham, según replicaron en la televisión española.

La eliminatoria, que permanecía abierta hasta el minuto 82 con un marcador de 2-3 favorable al conjunto blanco, tuvo su punto de inflexión tras un error en el control de Dayot Upamecano. La jugada permitió a Vinícius Júnior acercarse al arco de Manuel Neuer, aunque el delantero brasileño terminó abriéndose por la banda sin detectar la llegada de Bellingham por el centro del área. La reacción de Bellingham fue inmediata y visible: levantó los brazos y reclamó el pase, según mostraron las cámaras de Movistar.

La respuesta de Vinícius no tardó: “¿Qué quieres, qué quieres? Calla la boca, caralho”, expresó el brasileño, dando lugar a una escena que se viralizó en redes sociales y provocó múltiples comentarios entre los aficionados.

La tensión no se limitó a ese intercambio. Según datos oficiales de la UEFA, Bellingham entregó cuatro pases a Vinícius durante el partido, mientras que el brasileño no correspondió con ninguno en dirección al mediocampista inglés. Para Vinícius, el encuentro resultó complejo: buscó espacios en velocidad y recibió pocos balones desde atrás, la mayoría en forma de pases largos.

Bellingham le reprochó a Vinicius Jr. por no verlo en la jugada en ataque (Reuters)
Bellingham le reprochó a Vinicius Jr. por no verlo en la jugada en ataque (Reuters)

Las reacciones de los seguidores del Real Madrid en redes sociales reflejaron el malestar tras la eliminación. Entre los comentarios destacados en la red social de X, algunos usuarios señalaron: “hizo lo mismo con Mbappé también”, “Qué comportamiento tan repugnante. Él también necesita irse” y “Vini estuvo jodidamente lamentable hoy, cuando lo necesitábamos para dar un paso al frente no lo hizo”.

El partido se complicó aún más para el conjunto madrileño cuatro minutos después de la polémica jugada entre Vinícius y Bellingham. Eduardo Camavinga recibió la segunda tarjeta amarilla tras un intento de retrasar el saque del Bayern, dejando a su equipo con diez jugadores en el tramo decisivo. El impacto de la expulsión fue inmediato y definitivo para las aspiraciones del Real Madrid.

A partir de ese momento, el Bayern de Múnich aprovechó la superioridad numérica y la desorganización defensiva del Real Madrid. Luis Díaz marcó el 3-3 en el minuto 88, un gol que volvió a poner al equipo alemán por delante en la eliminatoria. Ya en el tiempo añadido, Michael Olise sentenció el partido al anotar el 4-3 definitivo, certificando la eliminación del conjunto español.

Durante la primera mitad, el Real Madrid había logrado mantener la esperanza con goles de Arda Güler (al minuto 1 y al 30) y Kylian Mbappé (al 42), mientras que por el Bayern anotaron Harry Kane y Aleksandar Pavlović. El empate parcial mantenía viva la serie hasta los minutos finales, cuando los goles de Díaz y Olise definieron el cruce.

El resultado deja al Bayern de Múnich como semifinalista, quien enfrentará al París Saint-Germain en la próxima ronda. Del otro lado el Arsenal se verá las caras con el Atlético Madrid, quienes vienen de vencer a Sporting de Lisboa y Barcelona en cuartos de final.

Temas Relacionados

deportes-internacionalReal MadridBayern MúnichChampions LeagueVinicius Jr.Jude Bellingham

Últimas Noticias

Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos de final en Múnich con una actuación contundente

El mejor tenista argentino del año arrolló al neerlandés Botic van de Zandschulp por 6-3 y 6-0 y dio otro paso en el ATP 500 alemán

Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos de final en Múnich con una actuación contundente

Una leyenda del fútbol reveló la reacción que tuvo Cristiano Ronaldo cuando eligió a Messi como el mejor jugador de la historia

El inglés Gary Lineker, goleador del Mundial 86, recordó un gesto del portugués por su predilección sobre el astro argentino

Una leyenda del fútbol reveló la reacción que tuvo Cristiano Ronaldo cuando eligió a Messi como el mejor jugador de la historia

Los detalles del encendido discurso del presidente del Real Madrid a los jugadores tras la eliminación de la Champions League: “Fracaso”

Florentino Pérez, presidente del conjunto merengue, apuntó contra el plantel luego de quedar fuera del máximo certamen europeo

Los detalles del encendido discurso del presidente del Real Madrid a los jugadores tras la eliminación de la Champions League: “Fracaso”

Así nació el corte más famoso de los Mundiales: la estrategia oculta de Ronaldo en Corea-Japón

Entre tratamientos médicos y presión mediática, el goleador brasileño sorprendió con un estilo inédito que influyó en la cultura futbolera y en su propio destino

Así nació el corte más famoso de los Mundiales: la estrategia oculta de Ronaldo en Corea-Japón

100 millones de dólares y Ryan Reynolds: la historia detrás de la remodelación del estadio más antiguo del planeta

El Wrexham protagoniza una transformación que sorprende al mundo del fútbol, impulsada por una combinación inédita de inversión y expectativas crecientes sobre el impacto en la comunidad local

100 millones de dólares y Ryan Reynolds: la historia detrás de la remodelación del estadio más antiguo del planeta
DEPORTES
Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos de final en Múnich con una actuación contundente

Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos de final en Múnich con una actuación contundente

Una leyenda del fútbol reveló la reacción que tuvo Cristiano Ronaldo cuando eligió a Messi como el mejor jugador de la historia

Los detalles del encendido discurso del presidente del Real Madrid a los jugadores tras la eliminación de la Champions League: “Fracaso”

Así nació el corte más famoso de los Mundiales: la estrategia oculta de Ronaldo en Corea-Japón

100 millones de dólares y Ryan Reynolds: la historia detrás de la remodelación del estadio más antiguo del planeta

TELESHOW
Callejero Fino le contó a Mario Pergolini el motivo real por el que le pidió casamiento a su novia en el Luna Park

Callejero Fino le contó a Mario Pergolini el motivo real por el que le pidió casamiento a su novia en el Luna Park

Tensión entre Grecia Colmenares y Yanina Zilli en Gran Hermano por una polémica frase sobre Andrea del Boca

¿Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano?: el cambio en la votación que puede modificar el futuro de la casa

Luis Brandoni debió suspender la temporada teatral de su obra en medio de sus problemas de salud

Griselda Siciliani, rotunda cuando le preguntaron por Luciano Castro: “Estamos separados hace ya un tiempo”

INFOBAE AMÉRICA

Trump levanta las sanciones al Banco Central de Venezuela y le acerca un salvavidas a Delcy Rodríguez

Trump levanta las sanciones al Banco Central de Venezuela y le acerca un salvavidas a Delcy Rodríguez

Riesgo de tornados y granizo gigante mantiene en alerta a más de 50 millones de pers en Estados Unidos

Caso Moisés: impulsan indulto para joven que mató a su padre tras abusos y familiares se reunieron con Orsi

Quién es el jefe del ejército de Pakistán, figura central en la mediación entre Estados Unidos e Irán

Ecuador aprobó una ley que obliga a incorporar educación financiera desde la escuela hasta la universidad