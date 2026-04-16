Los detalles del encendido discurso del presidente del Real Madrid a los jugadores tras la eliminación de la Champions League: “Fracaso”

Florentino Pérez ingresó al vestuario del Real Madrid y apuntó contra el plantel tras la eliminación en la Champions League

La eliminación del Real Madrid frente al Bayern Múnich en la Liga de Campeones provocó una reacción inmediata de Florentino Pérez. El presidente del club blanco bajó al vestuario del Allianz Arena y transmitió a los futbolistas un mensaje contundente.

Si bien al inicio soltó un discurso suave y comprensivo hacia el plantel, al afirmar que “aprecio el esfuerzo hoy” rápidamente soltó la primera reprimenda: “pero la temporada ha sido una verdadera decepción para todos”. De esta manera, dejó clara su valoración sobre el rendimiento del equipo. El máximo dirigente del club, según el diario Sport, fue explícito: "“Saben la exigencia que tiene ser jugadores el Real Madrid. Una temporada sin títulos es un fracaso porque somos el Real Madrid, pero dos temporadas sin ganar títulos es intolerable”

La intervención de Florentino Pérez ante el plantel y el cuerpo técnico reflejó la gravedad de la situación deportiva. De acuerdo con el reporte del rotativo catalán, el presidente mantuvo un semblante serio y no suavizó sus críticas. El club enlaza dos campañas sin conquistar títulos de peso, un hecho que no ocurría desde los cursos 2008-09 y 2009-10.

La continuidad de Álvaro Arbeloa como entrenador hasta el final de la temporada fue confirmada por Pérez, en busca de tiempo mientras analiza el mercado para designar al próximo técnico. No obstante, el presidente no se refirió en su mensaje a posibles salidas dentro del cuerpo técnico ni entre los jugadores, aunque sí enfatizó que el grupo no ha respondido a las expectativas del club. Especialmente, cuestionó el rendimiento de los refuerzos: de los cuatro fichajes realizados este año, solo Trent Alexander-Arnold integró el once titular en Múnich. Mastantuono apenas jugó en el segundo tiempo, mientras Carreras y Huijsen permanecieron en el banco durante todo el encuentro. El club desembolsó cerca de 180 millones de euros por estos refuerzos, a los que se suman los 60 millones invertidos en Endrick, quien fue cedido en enero al Olympique de Lyon por decisión de Xabi Alonso.

“Saben que ser jugador del Real Madrid es un privilegio para un futbolista y todos quieren vestir la camiseta de nuestro club. Además de ser un privilegio también supone una responsabilidad vestir esta camiseta y muchos de ustedes no han cumplido con esa responsabilidad. No se ha estado a la altura de la exigencia del club”, subrayó el mandatario sobre la responsabilidad de representar a la institución.

El análisis de la temporada arroja datos que reflejan la magnitud del retroceso. El club ha perdido 27 de los 107 partidos disputados en las dos últimas campañas. Durante el presente curso, el Real Madrid ha jugado 49 partidos: 28 de ellos bajo la dirección de Xabi Alonso (20 victorias, 3 empates y 5 derrotas) y 21 con Álvaro Arbeloa (13 victorias, 1 empate y 7 derrotas).

A la crisis deportiva se añade una situación inédita en la historia del club. En el partido ante el Bayern, el Real Madrid presentó por primera vez en la Copa de Europa un once sin jugadores españoles, una decisión que tampoco fue del agrado del presidente.

La intervención de Florentino Pérez concluyó con una demanda a sus futbolistas: “Finalizar al menos con dignidad esta temporada”. El Real Madrid afronta los seis últimos partidos de la liga, incluyendo el clásico ante el Barcelona en el Camp Nou el 10 de mayo y el cierre del campeonato frente al Athletic Club el 24 de mayo. Tras el final de la temporada, los internacionales del club se incorporarán a sus selecciones para disputar el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

El Merengue, además de quedar fuera de la Champions League en cuartos de final a manos del Bayern Múnich, inició el año perdiendo la final de la Supercopa de España ante Barcelona. Como si fuese poco, también corre desde atrás en La Liga, al figurar en la segunda posición con 70 unidades, nueve menos que el líder Barcelona.

La pelea de Vinicius con Jude Bellingham

Otra muestra del mal momento que se vive en la casa Blanca quedó en evidencia en pleno partido, cuando Jude Bellingham le recriminó a Vinicius un pase al corazón del área a falta de poco menos de 10 minutos para el cierre del juego, cuando la serie se encontraba igualada 4-4. El brasileño no se tomó a bien la queja del inglés y lanzó: “¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Cállate la boca”.