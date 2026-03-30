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Scaloni se emocionó al hablar sobre la lesión que dejó a Panichelli sin Mundial y tuvo que terminar la conferencia de prensa

El entrenador de la selección argentina habló antes del amistoso contra Zambia y se mostró muy conmocionado al referirse a la baja del delantero de 23 años

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*Scaloni no pudo seguir con la conferencia tras hablar de Panichelli

La lesión de Joaquín Panichelli supuso un duro golpe para la selección argentina. El delantero surgido en River Plate estaba peleando por un lugar en la lista de la próxima Copa del Mundo y la rotura de los ligamentos cruzados lo privará de disputar su primer Mundial. Tanto los futbolistas después del encuentro con Mauritania como Lionel Scaloni dejaron en claro que la noticia tuvo un peso fuerte dentro del plantel, al punto de que el entrenador se emocionó en la última conferencia de prensa al hablar sobre el joven de 23 años.

El director técnico habló antes del amistoso contra Zambia que cerrará la participación en la fecha FIFA de marzo y puntualizó una vez más en la lesión del futbolista del Racing de Estrasburgo. “Hemos hablado con él. Se tomó lo de venir al predio tras que le dieron los resultados cuando se podría haber quedado en el hotel tranquilamente. Vino acá y pidió hablar con nosotros. Muy emotivo y todo lo que dijo tenía toda la razón”, comenzó el estratega de Pujato.

Inmediatamente, agregó: “No lo merecía él. Lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir, no lo merecía él ni ninguno. Pero él, particularmente, es un laburante de esto, se lo había ganado. Fue lo que le dije, que va a tener otra chance. Le dije que siga así. Ya la tuvo, se había lesionado, y es un chico que contagia. Está entrenando muy bien”.

Scaloni cerró su reflexión al soltar un “Y jode” visiblemente conmocionado. “Listo, ya no hablo más”, comentó el entrenador. Vale destacar que, más allá de que ya llevaba cerca de 30 minutos hablando, desde la organización no habían especificado que esa era la última pregunta por parte de los medios.

Joaquín panichelli selección argentina
Panichelli es el máximo goleador de la Ligue 1 de Francia con 16 goles (@joaco_panichelli)

El diagnóstico fue confirmado en la mañana del viernes luego de que se realizaran estudios médicos de urgencia tras la lesión sufrida durante la práctica del jueves. El atacante del Racing de Estrasburgo deberá someterse a una intervención quirúrgica y afrontará un largo proceso de recuperación, estimado entre seis y ocho meses, que lo mantendrá alejado de la competencia oficial y lo aparta de la actividad en el club y la selección. El joven de 23 años lanzó un emotivo mensaje en redes tras el golpe que supuso la lesión.

Lionel Scaloni ya se había referido a la baja de Panichelli en la conferencia de prensa posterior a la victoria por 2-1 sobre Mauritania en La Bombonera. “Lo de ayer fue muy triste. Tendría que haber empezado la conferencia con eso. Fue muy triste lo que vivimos ayer. Los compañeros han vivido eso. No sé si influye en esto o no. Te puedo asegurar que fue muy triste y no es justo. Como él dijo, no se lo merecía. No se lo merece ninguno. Pero, particularmente, él se estaba entrenando de una manera increíble, contagiando a todos sus compañeros”, aseguró.

En esta misma línea, sumó: “Si influye o no, puede que sí. Sinceramente fue algo muy feo que no se lo deseo a nadie. Los compañeros han estado ahí. Es una situación muy fea. Le mando un fuerte abrazo. Hemos estado hablando con él, es un chico que se merece lo mejor. Por desgracia se va a perder la oportunidad de jugar el Mundial”.

*El dolor de Scaloni por la lesión de Panichelli tras el amistoso con Mauritania

En la conferencia previa al encuentro contra Zambia, Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi será titular el día martes y brindó detalles sobre cómo estará conformada la lista de convocados para el Mundial. “La lista de 55 ya se la pasamos a la AFA. Y en la de 26, estamos pasados. Habrá que ver por rendimiento. El partido del otro día pudo haber sido una alerta. Después se decidirá al final. Lo que tiene que pagar es el equipo y, en base a eso, tomaremos decisiones. Lo tengo claro, pero si los rendimientos no son los adecuados, tomaremos medidas”, confirmó.

La selección argentina cerrará la actividad en marzo el martes 31 a partir de las 20:15 contra Zambia. Scaloni reveló que “la idea es que juegue el equipo conocido” en La Bombonera. La próxima citación, que ya estará integrada por los jugadores que disputarán el Mundial, será en junio.

Fotografía dividida mostrando a Juan Foyth haciendo malabares con un balón y a Joaquín Panichelli en el campo con uniforme de la selección
Juan Foyth y Joaquín Panichelli se preparan con la Selección Argentina en una sesión de entrenamiento, mostrando su destreza en el campo.

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